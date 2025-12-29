Bertín Osborne aclara si tiene nueva novia: "Salgo todas las semanas con dos o tres distintas"

"No me he metido en la Cartuja, no soy un monje, salgo con chavalas de vez en cuando", manifestó Bertín Osborne en televisión, cortando especulaciones sobre su estado sentimental. Esta aclaración surge en medio de una creciente atención mediática vinculada a su supuesta relación con Sofía, una joven de origen brasileño y holandés de 29 años que trabaja como comercial en un concesionario de coches en Marbella. Según detalló el medio, los rumores de un nuevo romance en la vida del artista tomaron fuerza tras su presentación pública en la reciente fiesta de 'El Turronero', aunque Osborne ha negado que exista una relación más allá de la amistad.

El medio explicó que la supuesta "nueva ocupante" del corazón del cantante jerezano responde al nombre de Sofía, a quien algunos señalaban como su posible pareja. No obstante, el propio Osborne ofreció su versión durante el programa 'Y ahora Sonsoles', donde sostuvo que con frecuencia se le atribuyen relaciones sentimentales cada vez que aparece en eventos acompañado de amigas. "Tengo 50 amigas, si por cada amiga con la que se me vea voy a estar enamorado y a punto de casarme", expresó el presentador, rechazando de forma directa las especulaciones.

Osborne especificó que Sofía asistió a la mencionada fiesta únicamente por deseo propio y que su vínculo no trasciende la amistad. "Sofía es una amiga, pero no una amiga cualquiera, sino una a la que le apetecía ir a una fiesta del Turro", puntualizó ante las cámaras, según publicó el medio. El artista subrayó que, cuando mantiene una relación sentimental genuina, opta por proteger su privacidad y evita la exposición pública: "¿Tú crees que me voy a llevar a un sitio público a una que de verdad esté saliendo conmigo?".

Frente a la insistencia sobre su vida amorosa, el presentador indicó que está soltero y, a sus 71 años, disfruta de este periodo sin compromisos formales. "Salgo todas las semanas con dos o tres distintas", declaró Osborne, subrayando que su vida social frecuente no implica una relación estable con alguna de estas mujeres. Según consignó el medio, el intérprete de rancheras mantiene un estilo de vida libre y abierto, participando en eventos y reuniones acompañado de diversas amistades, sin que ello signifique un vínculo romántico en particular.

El medio añadió que, con esta aclaración pública, Bertín Osborne intentó frenar los rumores sobre su supuesto romance y reafirmar que, por el momento, no planea iniciar una relación afectiva formal. El cantante destacaba su preferencia por mantener la privacidad sobre sus asuntos personales y su rechazo a la constante especulación mediática sobre su vida sentimental.