Armengol no ve motivos para que el Gobierno adelante elecciones: "Tiene toda la lógica que aguante la legislatura"

La titular de la Cámara Baja sostiene que la actual administración debe agotar su mandato, apoya el sistema de autogobierno y rechaza presiones de otros dirigentes nacionales para modificar los tiempos electorales estipulados

Francina Armengol, presidenta del Congreso de los Diputados y secretaria general del PSIB, cuestionó que la falta de presupuestos suponga una razón suficiente para solicitar unas elecciones generales anticipadas, tomando como ejemplo la situación de Baleares, comunidad que tampoco ha aprobado sus cuentas y pese a ello no prevé cambios en el calendario electoral. De acuerdo con Europa Press, la dirigente socialista destacó que la actual administración debe completar el mandato previsto y sostuvo que el Ejecutivo de Pedro Sánchez está en condiciones de concluir la legislatura en 2027.

Según informó Europa Press, Armengol realizó estas declaraciones durante el tradicional brindis navideño con los medios de comunicación, organizado por los socialistas de Baleares. Allí respondió a preguntas sobre un posible adelanto electoral a escala estatal y defendió que la potestad de disolver las Cortes recae en el presidente del Gobierno. “Es una prerrogativa que tiene el presidente y él tomará la decisión cuando crea. La legislatura acaba en 2027 y tiene toda la lógica que aguante”, manifestó la dirigente, reiterando la vigencia del calendario legislativo.

El medio Europa Press detalló que Armengol justificó su posición argumentando que la actividad parlamentaria se mantiene con normalidad en la Cámara Baja, instando a no comparar la capacidad legislativa estatal con la actividad en las autonomías. En ese sentido, señaló que el Congreso ha convalidado más de 50 leyes en los dos últimos años, cifra que pone en valor el trabajo legislativo desarrollado durante este periodo.

Al abordar los motivos que, en opinión de algunos, justificarían el anticipo de las elecciones, como la ausencia de presupuestos, Armengol recordó que diversas comunidades autónomas tampoco han aprobado sus cuentas públicas, entre ellas Baleares, y, sin embargo, no existe intención de adelantar los comicios en esos territorios. “Muchas de ellas no tienen presupuestos, Baleares por ejemplo, y no tienen intención de adelantar elecciones aunque la carga legislativa que sacan es mucho menor. Si esos son los motivos para adelantar elecciones, muchas comunidades lo tendrían que hacer”, explicó la presidenta del Congreso durante su intervención, según publicó Europa Press.

En sus declaraciones, recogidas por el medio, Armengol cuestionó también las decisiones del Partido Popular a nivel nacional. Señaló que la dirección estatal del PP ha presionado a sus presidentes autonómicos para que avancen los procesos electorales cuando estos puedan servir a los intereses del líder del partido, Alberto Núñez Feijóo. Para la dirigente socialista, esta dinámica no favorece la pluralidad ni el autogobierno en España, y definió de “escándalo” el intento de condicionar la agenda electoral autonómica por criterios partidistas del PP.

Según consignó Europa Press, Armengol calificó la estrategia de Feijóo como una visión “centralista” y “utilitaria” respecto a las comunidades autónomas, en contraste con lo que considera un modelo de España plural. Explicó que el hecho de que los gobiernos autonómicos liderados por el PP se encuentren “sometidos a los caprichos de Feijóo” indica que esa orientación limita las posibilidades de futuro para esos territorios. Además, la presidenta del Congreso aseguró que en caso de que Feijóo gobernara España, “no sería el presidente que a Baleares le interesaría”.

Europa Press relató que estas valoraciones de Armengol se producen en un contexto de debate abierto sobre la estabilidad parlamentaria y los tiempos electorales a nivel nacional. La presidenta del Congreso insistió en la importancia de respetar los plazos institucionales y recalcó que la facultad de convocar elecciones recae en exclusiva en el presidente, descartando la presión de otros dirigentes o contextos territoriales sobre la toma de decisiones.

Durante el acto navideño, Armengol defendió la vigencia del modelo autonómico y expresó su confianza en el sistema de autogobierno. Consideró injustificadas aquellas demandas políticas orientadas a modificar el calendario electoral con base en factores coyunturales, subrayando que el Congreso mantiene su labor como cámara representativa y legislativa, a pesar del contexto político.

Europa Press indicó que la intervención de Armengol también explicitó su compromiso con la pluralidad territorial y el fortalecimiento del autogobierno, aspectos que los socialistas destacan como fundamentales en su programa para el mantenimiento de la estabilidad democrática y parlamentaria.

El medio también puntualizó que, aunque las voces que instan al anticipo electoral argumentan una supuesta parálisis por escasez de acuerdos o presupuestos, Armengol rebatió esa idea destacando lo que considera un funcionamiento activo y eficaz de la Cámara Baja, así como la capacidad del Gobierno para desarrollar políticas durante la actual legislatura, cuyo término está previsto para 2027.

