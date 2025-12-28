Los combates recientes han tenido como resultado la toma de seis localidades ucranianas que, según fuentes oficiales rusas, refuerzan la posición de Moscú en zonas consideradas clave por su relevancia estratégica. El Ministerio de Defensa de Rusia comunicó a través de su canal oficial en Telegram que las fuerzas rusas lograron ocupar Stepnogorsk y Gulyai-Pole, ambas situadas en la región de Zaporiyia, y también Artemovka, Dimitrov, Rodinske y Volnoye, ubicadas en la provincia de Donetsk. El anuncio no incluyó detalles sobre posibles pérdidas humanas durante los enfrentamientos en estas poblaciones. Según publicó el medio que reportó la información, estas acciones se inscriben en el marco de la campaña militar iniciada por Rusia en territorio ucraniano en febrero de 2022.

De acuerdo con la nota publicada, la ofensiva rusa que comenzó hace casi cuatro años ha tenido como principal eje de avance la región de Donetsk, donde se concentran los mayores progresos rusos en los últimos meses. El Ministerio de Defensa ruso destacó estos logros en medio de una serie de operaciones militares continuas que, desde la anexión parcial de varias provincias en septiembre de 2022, han buscado ampliar el control ruso en el este de Ucrania. En su comunicado, la cartera de Defensa también subrayó la continuación de sus movimientos ofensivos focalizados en municipios y puntos estratégicos de la región.

Sobre la evolución territorial a partir de 2022, Moscú formalizó la incorporación de Donetsk, Lugansk, Jersón y Zaporiyia mediante la anexión de estas provincias, que entonces se encontraban ocupadas parcialmente por las tropas rusas. A partir de ese momento, las autoridades rusas afirmaron haber extendido su presencia militar y administrativa en estos territorios, consolidando posiciones en las zonas más expuestas al conflicto armado. Además, según reportó la misma fuente, el Ejército ruso confirmó la expansión de operaciones en otras provincias, entre ellas Járkov, Sumi y Dnipropetrovsk, todas en el este y noreste de Ucrania.

Estos avances se suman a la anexión, en el año 2014, de la península de Crimea, acción que generó un cambio significativo en la dinámica geopolítica de la región y marcó el inicio de un periodo prolongado de tensiones entre Rusia, Ucrania y los aliados occidentales de Kiev. En el contexto actual, la ofensiva rusa se mantiene centrada en consolidar y ampliar los territorios ocupados, según detalló el Ministerio de Defensa de Rusia, fortaleciendo de ese modo los corredores terrestres y logísticos indispensables para el suministro y la administración de las áreas recientemente incorporadas.

El medio original detalló que las pérdidas humanas y materiales derivadas de las operaciones más recientes no han sido especificadas por las autoridades rusas, que optaron por reservarse esa información a la espera de informes adicionales. Las condiciones en las localidades tomadas continúan bajo un alto grado de tensión, ya que las líneas del frente siguen en constante movimiento y la situación humanitaria se ve afectada por la continuidad del conflicto.

En el balance general, los sucesivos avances del Ejército ruso en Zaporiyia y Donetsk buscan reforzar la presencia del Kremlin en el este de Ucrania y modificar la correlación de fuerzas sobre el terreno. La anexión formal de territorios, la consolidación de posiciones en provincias limítrofes y el control de corredores estratégicos constituyen los pilares de la actual estrategia militar de Moscú, según consignó la fuente informativa.