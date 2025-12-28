Polonia planea invertir 2.000 millones de euros en defensa antidrones ante la amenaza de Rusia

El viceministro de Defensa polaco, Cezary Tomczyk, señaló la relevancia de un proyecto de defensa tecnológica para contener posibles atentados y acciones no tripuladas en la frontera oriental del país. En declaraciones recogidas por el diario británico The Guardian, Tomczyk expuso la intención del gobierno polaco de responder a la creciente amenaza proveniente de drones vinculados a Rusia, mediante la implementación de una infraestructura avanzada cuya primera fase estará en funcionamiento en un plazo de seis meses, aunque la totalidad del sistema requerirá al menos dos años para su culminación. El funcionario subrayó que este nuevo plan tiene como meta principal reforzar la seguridad del espacio aéreo ante incursiones recientes de aparatos aéreos remotamente controlados.

Según informó The Guardian, Polonia pretende destinar hasta 2.000 millones de euros en el desarrollo y despliegue de este sistema de defensa antidrones, que será situado en la región fronteriza oriental del país. De acuerdo con el medio británico, el financiamiento del proyecto combinará recursos del programa europeo de préstamos SAFE, complementados con partidas presupuestarias del gobierno nacional polaco. Las autoridades buscan con esta iniciativa neutralizar cualquier intento de infiltración no tripulada y elevar los niveles de preparación estratégica ante incidentes como los ocurridos el pasado septiembre.

En ese contexto, tras la interceptación de cerca de una veintena de drones atribuida a fuerzas rusas, el primer ministro de Polonia, Donald Tusk, activó el artículo 4 del Tratado del Atlántico Norte, mecanismo reservado para consultas entre miembros ante la percepción de amenazas directas contra su seguridad territorial. Tusk calificó el episodio como una advertencia para todos los países aliados, según consignó The Guardian. Esa intervención motivó un refuerzo de la cooperación militar y diplomática en respuesta a los riesgos planteados.

El sistema defensivo que planea instalar Varsovia incluirá tecnología variada, como ametralladoras, cañones, misiles y dispositivos de interferencia específicos contra drones, reportó The Guardian. Tomczyk aclaró que la mayoría de este equipo militar solo entraría en operación bajo circunstancias extremas o en escenario de guerra, manteniendo una postura de disuasión y capacidad de reacción ante provocaciones o actos que puedan constituir sabotaje por parte de actores externos.

El viceministro de Defensa puso en contexto la situación de Polonia y del continente europeo señalando lo siguiente: “Mientras Ucrania se defienda y luche contra Rusia, Europa no corre el riesgo de una guerra en el sentido estricto de la palabra. En cambio, nos enfrentamos a provocaciones y actos de sabotaje.” En palabras del propio Tusk durante la crisis de septiembre y posteriormente ratificadas públicamente, el gobierno se encuentra listo para hacer frente a este tipo de desafíos: “Estamos listos para repeler tales provocaciones y ataques. Estamos bien preparados, la situación es grave y hoy nadie duda de que debemos prepararnos para diversos escenarios.”

The Guardian detalló que la planificación estratégica de Polonia incluye no solo el despliegue de estos sistemas antiaéreos, sino también una reorganización de recursos militares y tecnológicos para optimizar la respuesta ante futuras amenazas. Esta reestructuración intenta dotar a las fuerzas armadas polacas de herramientas adecuadas para anticipar, identificar y neutralizar riesgos asociados al uso de drones enemigos.

El proyecto polaco responde, de acuerdo con Tomczyk y otros funcionarios citados por The Guardian, a un entorno de seguridad regional que experimenta una transformación marcada por la proliferación de tecnologías no tripuladas y el empleo de tácticas híbridas. Las autoridades consideran la frontera oriental como un eslabón fundamental en la protección de la Unión Europea, al convertirse en primera línea contra incursiones y actividades hostiles que pudieran afectar la estabilidad regional.

En la entrevista reproducida por el medio británico, Tomczyk planteó que la cooperación con socios europeos resulta esencial, tanto para asegurar la viabilidad financiera del proyecto como para alinear los estándares tecnológicos y de defensa de Polonia con los de sus aliados. El gobierno polaco busca acelerar los plazos de entrega y activación de las barreras tecnológicas, previendo una evolución en los patrones de amenaza que dificulte la detección o la interceptación de drones en el futuro.

Según resaltó The Guardian, este esfuerzo se enmarca en una tendencia más amplia de modernización militar en Europa Oriental, impulsada por la percepción de inseguridad originada en la guerra de Ucrania y las constantes tensiones en la frontera. Las autoridades polacas recalcan la importancia de actuar de manera anticipada frente a la creciente sofisticación de las amenazas, destacando que la preparación e inversión en defensa constituyen prioridades inmediatas para el ejecutivo de Varsovia.