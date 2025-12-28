Muere Carles Vilarrubí, vicepresidente del FC Barcelona entre 2010 y 2017

Durante su etapa al frente de la vicepresidencia institucional del FC Barcelona, Carles Vilarrubí protagonizó en octubre de 2017 una renuncia motivada por su desacuerdo con la decisión de que el club disputara el partido contra la UD Las Palmas el mismo día en que se celebraba el referéndum en Cataluña. De acuerdo con la información publicada por el club azulgrana y difundida por diversos medios, la noticia de su fallecimiento a los 71 años durante la madrugada de este domingo ha generado reacciones dentro y fuera del entorno deportivo catalán.

Según consignó el FC Barcelona, Vilarrubí ocupó el cargo de vicepresidente institucional desde el 1 de julio de 2010 hasta el 1 de octubre de 2017. En ese periodo, permaneció en el club durante los mandatos consecutivos de Sandro Rosell y Josep Maria Bartomeu, mostrando continuidad en la directiva a pesar de los cambios en la presidencia. El comunicado de la entidad deportiva destacó el pesar del club, de su presidente y de la Junta Directiva, quienes expresaron su apoyo y afecto a la familia y al círculo cercano del empresario catalán.

Tal como detalló el FC Barcelona, el vínculo de Vilarrubí con la institución se remonta a su juventud, cuando formó parte de la plantilla de hockey sobre patines. Procedente del Atlètic Terrassa Hockey Club, integró la sección de este deporte que el club había creado en 1872. Su etapa como jugador concluyó tras cuatro años a causa de una grave lesión, hecho que anticipó su alejamiento del campo deportivo para iniciar una nueva trayectoria profesional en otros ámbitos.

Finalizada su actividad como deportista, Vilarrubí orientó su carrera hacia el mundo de los negocios y la política. El medio FC Barcelona recordó su relación con Convergència i Unió, formación política con la que mantuvo una estrecha colaboración. A partir de esa vinculación fue protagonista en la fundación de Catalunya Ràdio, emisora pública catalana, donde se desempeñó como secretario general y director adjunto entre 1983 y 1986, periodo en el que Jordi Pujol ocupaba la presidencia de la Generalitat.

A lo largo de los años, Vilarrubí se integró también en instituciones del sector público y privado. Desarrolló funciones como director general de la Entidad Autónoma de Juegos y Apuestas de la Generalitat (EAJA) y como consejero en la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, según reseñó el medio culé. De forma paralela, se posicionó como presidente de compañías empresariales, como CVC Grupo Consejeros, la correduría de seguros Willis S&C y la Academia Catalana de Gastronomía y Nutrición.

Reconocido por su trayectoria, Vilarrubí fue distinguido en 2015 con la Creu de Sant Jordi, la máxima condecoración otorgada por la Generalitat de Cataluña, agradecimiento a su contribución en la vida social, empresarial y cultural de la comunidad autónoma. El FC Barcelona reportó que su regreso al club se formalizó durante la Junta presidida por Sandro Rosell. Tras la dimisión de Rosell, Vilarrubí continuó ejerciendo en el equipo directivo bajo la presidencia de Bartomeu.

El desenlace de su paso por el FC Barcelona se produjo con su renuncia tras la jornada del referéndum del 1 de octubre de 2017. Su dimisión como responsable del Área de Relaciones Internacionales e Institucionales coincidió con su desacuerdo en torno a la actuación del club ese día, un momento ampliamente cubierto por la prensa local y nacional, que subrayó su decisión de abandonar el cargo como un acto de protesta personal.

En sus múltiples roles profesionales y cívicos, Carles Vilarrubí demostró una presencia continua tanto en el club azulgrana como en los sectores empresarial, mediático y político catalán. Los comunicados del club detallan que el legado de Vilarrubí incluye contribuciones en distintos ámbitos y un reconocimiento por su implicación en proyectos culturales y la promoción de la identidad catalana.

El FC Barcelona, mediante sus canales oficiales, ha expresado condolencias a sus familiares y allegados, reiterando el impacto de su figura en la historia reciente de la entidad, así como en la esfera social de Cataluña.