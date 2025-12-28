'Los Chunguitos' anuncian su vuelta

José Salazar compartió que, durante el receso lejos de los escenarios, la relación con su hermano Juan se mantuvo, aunque reconoció haber atravesado una etapa personal compleja. Indicó que no se ha sentido completamente bien, aunque tampoco experimentó malestar grave, dado que siempre mantuvo comunicación con su hermano. Esta confesión se da en un contexto de expectativa por parte de los seguidores del grupo y entusiasmo dentro de la propia familia Salazar ante la noticia de su reencuentro, según informó la plataforma informativa.

Tal como publicó el medio, después de más de cuatro años alejados de los escenarios como dúo, José y Juan Salazar, conocidos como 'Los Chunguitos', han decidido retomar su trayectoria artistica conjunta. Fue durante el partido benéfico organizado el pasado fin de semana por Richy Castellanos, en apoyo a la Fundación Theodora, donde José Salazar hizo el anuncio. Frente a preguntas sobre las presentaciones recientes de Juan –quien había actuado en solitario e incluso sumó a un cantante acompañante en los últimos meses– José confirmó que la distancia entre ambos hermanos concluirá en 2025. Precisó que el espectáculo de regreso tendrá lugar el 19 de febrero en Las Ventas.

De acuerdo con la fuente, José señaló que este regreso representa un nuevo comienzo cargado de expectativas. Aseguró que ambos preparan un show especial con el objetivo de satisfacer las expectativas del público y destacó la intensidad emocional que viven ante la inminente vuelta a los escenarios. “Ahora volvemos”, declaró José Salazar, subrayando las ganas depositadas en volver a compartir el escenario y haciendo hincapié en que se trata de un espectáculo “muy fuerte”.

Este anuncio, resaltado por la prensa, tomó por sorpresa tanto a los seguidores del grupo como a numerosos miembros del entorno familiar de los hermanos Salazar. Antonia y Encarni, integrantes del dúo 'Azúcar Moreno' y hermanas de José y Juan, expresaron su alegría por la decisión. Según citó el medio, afirmaron encontrarse “encantadas de la vida” ante la noticia del reencuentro artístico.

Durante los más de cuatro años que duró la separación, según consignó la fuente, solo Juan mantuvo una presencia activa en los escenarios, interpretando los temas más representativos de 'Los Chunguitos'. No obstante, el hecho de que sumara un cantante como acompañante en sus actuaciones más recientes suscitó especulaciones respecto a una posible reunión del dúo. El anuncio de José disipó estos rumores y concretó la fecha para el esperado reencuentro musical.

El evento que marcará el regreso de ambos artistas se celebrará en uno de los escenarios más emblemáticos de Madrid, Las Ventas, lo que añade un elemento de simbolismo a la velada, según reportó el medio. Esta vuelta ha generado renovadas expectativas entre un público que por años siguió la carrera conjunta de José y Juan, así como entre colaboradores cercanos y familiares.

El medio subrayó que, a pesar del tiempo alejados de los focos, los lazos familiares entre los hermanos Salazar no se vieron quebrantados, hecho que ha facilitado la posibilidad de retomar el proyecto conjunto. Las declaraciones de José reflejan la mezcla de emociones que caracteriza este reencuentro, así como la relevancia que la música sigue teniendo en la vida de ambos artistas y su entorno.

Desde el anuncio, tanto seguidores como familiares han manifestado muestras de entusiasmo. La noticia ha ocupado titulares y redes sociales de aficionados que esperan presenciar la reunión de uno de los dúos más representativos del panorama musical español, evento que promete convocar un considerable número de asistentes el próximo 19 de febrero, según la información publicada por la fuente.