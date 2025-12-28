Las autoridades de Kosovo llaman a la reactivación institucional tras votar en las elecciones anticipadas

Después de que la Comisión Electoral de Kosovo informara que la participación a mediodía alcanzó el 14 por ciento en la zona norte de mayoría serbokosovar —un nivel considerablemente superior al ocho por ciento registrado en el resto del país—, las principales figuras políticas acudieron a emitir su voto en unas elecciones legislativas anticipadas convocadas para destrabar la situación institucional que afecta al territorio. Según detalló el medio, la presidenta Vjosa Osmani y el primer ministro Albin Kurti depositaron su voto en la capital, Pristina, con el objetivo de reactivar las instituciones y superar la paralización política que ha dificultado la relación de Kosovo con la Unión Europea y Estados Unidos.

De acuerdo con las declaraciones recogidas por el medio, Osmani destacó tras votar la urgencia de encontrar vías de acuerdo entre los diferentes partidos para garantizar la legitimidad y funcionalidad de las instituciones kosovares. Subrayó además que “todos los partidos políticos encontrarán la manera de avanzar para que tengamos instituciones funcionales y con plena legitimidad", y añadió que espera que los resultados permitan conformar un Parlamento y un Ejecutivo necesarios para impulsar procesos internos y avanzar en asuntos clave a nivel internacional para Kosovo.

Por su parte, Albin Kurti, actual primer ministro, reiteró su agradecimiento hacia la ciudadanía, señalando la paciencia mostrada por la población ante el prolongado bloqueo que ha impedido formar gobierno en ausencia de una mayoría parlamentaria clara. Kurti manifestó su deseo de que, más allá del desenlace de los comicios, el país logre contar con un gobierno en breve para atender las expectativas generadas y el cansancio social derivado de la parálisis institucional, según reportó el medio.

En el panorama político, los principales adversarios de Kurti y Osmani también coincidieron en la importancia de dejar atrás el estancamiento. Bedri Hamza, líder del Partido Democrático de Kosovo, junto con Lumir Abdixhiku, máximo dirigente de la Liga Democrática de Kosovo, apelaron de manera explícita a la participación de toda la ciudadanía y destacaron su disposición a contribuir a la estabilidad nacional. Abdixhiku, reconocido por sus posturas pro-europeas, planteó una visión orientada hacia un futuro vinculado al espacio euroatlántico y alejado de la división y el bloqueo que han marcado los últimos años, según consignó el medio consultado.

Durante la jornada, según informes de la autoridad electoral publicados por el medio, no se registraron incidentes destacables. Esto incluye a la región norte de mayoría serbia, tradicionalmente escenario de tensiones y conflictos con las autoridades de Pristina. De hecho, el nivel de participación en esa zona superó las cifras habituales observadas en procesos anteriores, reflejando la importancia que reviste esta consulta para todos los sectores involucrados.

La motivación central detrás de la convocatoria electoral reside en la incapacidad de formar un gobierno estable debido a la ausencia de consensos, lo que ha desembocado en un Parlamento paralizado y ha limitado el funcionamiento efectivo de las instituciones, según informó el medio. Esta situación ha afectado la credibilidad internacional de Kosovo y entorpecido su diálogo con actores internacionales clave, como los países de la Unión Europea y Estados Unidos.

La presidenta Osmani expresó en declaraciones a los medios locales citadas en la cobertura que confía en que la votación permita romper los bloqueos políticos y abrir espacio para la colaboración entre las distintas fuerzas, con el objetivo de avanzar tanto en reformas internas como en el posicionamiento de Kosovo en el ámbito internacional.

Por otro lado, la elevada participación registrada en enclaves de población serbia ha sido interpretada por observadores locales —según consigna el propio medio— como un indicio de deseo de inclusión y estabilidad, en contraste con años previos marcados por incidentes y boicots. La Comisión Electoral indicó que, hasta el mediodía, la afluencia en estos territorios excedía la media nacional.

Los llamamientos realizados por todos los líderes coinciden en priorizar la estabilidad estatal y la necesidad de superar el desencanto, factores que han afectado tanto a la sociedad civil como a la actividad gubernamental kosovar. Tanto Osmani como Kurti, Hamza y Abdixhiku, aludieron a la importancia de la rápida constitución de un nuevo Parlamento y un Ejecutivo legítimos para hacer frente a los desafíos internos y compromisos internacionales pendientes, detalló el medio especializado.

La continuidad de la crisis institucional ha impedido abordar asuntos prioritarios de la agenda política y económica, y ha dificultado la obtención del respaldo necesario para avanzar en proyectos de integración y diálogo regional, dificultando el avance de Kosovo en el escenario europeo y atlántico, según reporte del medio. La convocatoria electoral se proyecta así como un momento crítico en el intento del país por restaurar la confianza pública y consolidar la gobernabilidad en el corto y mediano plazo.