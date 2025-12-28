La tecnológica catalana Gladtolink introduce en Argentina su plataforma digital

Marga Martínez, directora general de Gladtolink, explicó que su software está dirigido a empresas de diferentes tamaños y sectores que enfrentan una carga administrativa importante por los procedimientos manuales y la gestión intensiva de datos. Bajo esta premisa, la compañía catalana concretó un acuerdo con un socio local con el objetivo de comenzar la comercialización de su plataforma en Argentina. De acuerdo con información publicada por el Departament de Empresa de la Generalitat de Catalunya y difundida este domingo, el lanzamiento en el país sudamericano busca facilitar a pequeñas y medianas empresas la automatización de sus trámites administrativos y la creación de aplicaciones digitales sin requerir conocimientos avanzados en programación, según reportó el medio fuente.

La iniciativa de Gladtolink cuenta con el respaldo de Acció, la agencia de competitividad de la Generalitat, a través de la Oficina Exterior de Comercio e Inversiones en Buenos Aires, detalló la misma fuente. Esta colaboración se inscribe en el esfuerzo institucional de promover la expansión internacional de empresas tecnológicas y fortalecer la presencia de soluciones digitales de origen catalán en mercados extranjeros. Según indicó el medio, la apuesta por Argentina se suma a la consolidada presencia de Gladtolink en otros países de América Latina.

Gladtolink ya opera en la región latinoamericana, que se ha convertido en su principal foco de actividad, con filiales establecidas en México y Brasil, detalló la empresa en declaraciones difundidas por el Departament de Empresa y recogidas por la fuente. La compañía proyecta explorar a futuro nuevas oportunidades en Asia y el norte de Europa, según consta en la información facilitada este domingo.

La trayectoria de Gladtolink se remonta a la fusión entre una empresa catalana enfocada en el ámbito comercial y una firma mallorquina con experiencia en desarrollo de software, describe el comunicado citado por el medio. Actualmente, la firma cuenta con actividades tanto en Cataluña como en Baleares y una plantilla aproximada de treinta empleados.

De acuerdo con las declaraciones de la CEO reproducidas por la fuente, la propuesta de valor de la tecnológica radica en simplificar la gestión administrativa de las empresas, al eliminar prácticas manuales y facilitar la introducción de datos mediante automatización. La plataforma permite que las pequeñas y medianas empresas puedan diseñar herramientas digitales específicas para sus necesidades, sin que su personal deba poseer experiencia técnica avanzada.

Implantar este tipo de software puede traducirse, según expone la fuente, en una reducción significativa de los costes operativos y una mayor eficiencia en la tramitación de documentación interna. Además, la solución tecnológica está pensada para ajustarse a sectores variados, lo que amplía su mercado potencial en cada nuevo país en el que la empresa desembarca.

La incorporación de Gladtolink al mercado argentino responde, según confirmó el Departament de Empresa y como publicó la fuente, a una estrategia de internacionalización que considera el ecosistema latinoamericano por su dinamismo y capacidad de absorción de soluciones digitales orientadas a la productividad empresarial.

El soporte de Acció, canalizado a través de la oficina en Buenos Aires, refuerza el acompañamiento institucional para este proceso de expansión. Según el comunicado recogido en el medio, la misión de Acció es propiciar la llegada de innovación catalana al exterior y apoyar a empresas del sector tecnológico como Gladtolink en la búsqueda de alianzas y nuevas oportunidades comerciales.

La presencia de filiales en México y Brasil ha permitido a Gladtolink afianzar su conocimiento del entorno latinoamericano, lo que la posiciona para adaptar su plataforma a los marcos regulatorios y las particularidades operativas de cada nación en la que se instala, señala el texto del Departament de Empresa citado por el medio.

Finalmente, el futuro de la tecnológica contempla una diversificación geográfica hacia Asia y el norte de Europa, mercados que la empresa identifica como receptivos a este tipo de soluciones digitales. La estructura organizacional, con raíces en Cataluña y Baleares y un equipo de una treintena de personas, sostiene la expansión regional y la proyección internacional que Gladtolink ha definido como ejes de su crecimiento, según la información difundida por la fuente original.