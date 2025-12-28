La validación de dos ex primeros ministros como candidatos a la presidencia, tras el rechazo por parte de un tribunal a los intentos de excluirlos por presunta doble nacionalidad, marca uno de los hechos destacados de la actual convocatoria electoral en República Centroafricana. Esta decisión judicial ha dado paso a la participación de seis aspirantes a la jefatura del Estado, incluidos los mencionados ex mandatarios, cuyas candidaturas se encontraban en entredicho, según reportó el portal Ndjoni Sangó. En pleno desarrollo de los comicios presidenciales, legislativos, regionales y municipales, el presidente Faustin-Archange Touadéra procura asegurar un tercer mandato, en medio de fuertes críticas opositoras y notables medidas de seguridad en la capital, Bangui.

Touadéra, quien ejerce la presidencia desde 2016, acudió a ejercer su derecho al voto en el instituto Barthélémy Boganda, acompañado por decenas de simpatizantes. Desde ese lugar, según informó Ndjoni Sangó, instó a la población a una amplia participación en los distintos niveles de la elección, subrayando que la movilización ciudadana resulta fundamental para fortalecer a las instituciones centroafricanas. El proceso electoral, según consignó el mismo medio, se desarrollaba en las primeras horas sin incidentes destacables, bajo un robusto despliegue de fuerzas de seguridad dispuesto para proteger el normal transcurso de la votación en todo el país.

La actual postulación de Touadéra se encuentra habilitada luego de una reforma constitucional ratificada en referéndum durante 2023, procedimiento que estuvo marcado por el boicot de los principales líderes opositores. Esta reforma permitió suprimir la prohibición de reelección presidencial, extender el mandato de cinco a siete años y establecer la inhabilitación para postularse de aquellos ciudadanos con doble nacionalidad. La eliminación del límite de mandatos y el incremento del periodo presidencial surgen como resultado de recientes cambios normativos que, según publicó Ndjoni Sangó, han sido foco de debate político, especialmente entre los sectores críticos de la administración actual.

Durante los últimos años, la figura del presidente Touadéra ha despertado objeciones desde la oposición, que sostiene que su gobierno ha experimentado un endurecimiento en su estilo de gestión. De acuerdo con Ndjoni Sangó, estos sectores también han manifestado inquietud ante las relaciones de la presidencia con la Federación Rusa, aspecto particularmente visible tras el despliegue de elementos vinculados al conocido Grupo Wagner para colaborar con las Fuerzas Armadas en sus operaciones contra organizaciones armadas rebeldes.

No obstante, tal como detalló el portal Ndjoni Sangó, distintos pactos alcanzados con agrupaciones rebeldes desde el inicio del mandato de Touadéra han contribuido a consolidar su liderazgo, facilitando avances en materia de control territorial y en la reducción relativa del conflicto interno. La ocasión de los comicios generales, en este contexto, representa tanto el desafío de ratificar el rumbo definido por la actual administración como la posibilidad de alternancia en el poder para las candidaturas opositoras que lograron participar tras la resolución judicial mencionada.

Las elecciones de este domingo abarcan simultáneamente la renovación de la presidencia de la República, el Parlamento, los gobiernos regionales y las autoridades municipales. La complejidad del proceso y el histórico clima de tensión política han llevado al gobierno a implementar un sistema de protección reforzado en las principales zonas del país durante toda la jornada electoral. El seguimiento de los comicios por observadores y medios nacionales e internacionales resulta clave en el desarrollo y posterior reconocimiento de los resultados, según describió Ndjoni Sangó.

El desarrollo electoral de República Centroafricana se produce bajo la mirada de la comunidad internacional, que ha seguido de cerca tanto las denuncias realizadas por líderes opositores como las transformaciones legales que permitan la continuidad de Touadéra al frente del Ejecutivo. Los acuerdos de paz firmados en los últimos años, junto a la estabilidad relativa lograda en determinadas regiones, han resultado factores que incidirán en el contexto y en la lectura final del proceso, de acuerdo con lo expresado por el medio Ndjoni Sangó.