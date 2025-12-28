El Mando de Naciones Unidas reafirma su autoridad en la línea que separa las dos Coreas ante los planes de Seúl

La historia de la Línea de Demarcación Militar (MDL) entre las dos Coreas tiene su punto de partida en el armisticio que puso fin a las hostilidades abiertas en 1953. El Mando de Naciones Unidas, creado tras una serie de negociaciones, ha encabezado la supervisión de este límite desde aquella fecha, según consignó la agencia surcoreana de noticias Yonhap. Ante recientes iniciativas del Ejército surcoreano para revisar el trazado fronterizo y evitar incidentes con Corea del Norte, este organismo internacional, liderado por Estados Unidos, reafirmó su autoridad sobre la zona, rechazando modificaciones unilaterales y subrayando la necesidad de que cualquier diálogo tenga lugar bajo su supervisión formal.

De acuerdo con Yonhap, el Mando de Naciones Unidas hizo público un comunicado donde sostuvo: “El Mando de Naciones Unidas reafirma su compromiso con el mantenimiento del Acuerdo de Armisticio, incluida la MDL, y las medidas de apoyo que evitan una escalada y promueven la estabilidad en la Zona Desmilitarizada (DMZ)”. Este mensaje apareció en un contexto de tensiones fronterizas crecientes y surgió como respuesta a la solicitud del Estado Mayor Conjunto surcoreano, que recientemente indicó a sus tropas la prioridad de acatar los límites acordados en la MDL. También, según señalaron fuentes gubernamentales a la agencia Yonhap, propusieron utilizar el mapa elaborado por Seúl y la línea que une los mojones del Mando de Naciones Unidas en casos de duda sobre la delimitación precisa.

Tal como reportó la citada agencia, la autoridad del Mando de Naciones Unidas tampoco dejó lugar a ambigüedades sobre la administración de la DMZ. “Desde 1953, el Mando de Naciones Unidas ha administrado con éxito la DMZ, un papel que ha sido esencial para mantener la estabilidad, especialmente en medio de períodos de intensas tensiones intercoreanas”, afirmó el comunicado. La responsabilidad de este organismo no solo se limita a la vigilancia pasiva: controla el lado surcoreano del Área de Seguridad Conjunta, un espacio donde representantes de Seúl y Pyongyang pueden reunirse para negociaciones, siendo el único punto de contacto directo a nivel fronterizo.

A mediados de noviembre, según detalló Yonhap, el gobierno surcoreano propuso formalmente al Norte mantener conversaciones militares con la finalidad de delimitar la MDL y así reducir las posibilidades de enfrentamientos armados en la zona común. Esta oferta se hizo pública en un momento donde las maniobras y trabajos norcoreanos en cercanías de la frontera aumentaron la inquietud en la región, reforzando la necesidad de mantener canales de diálogo que reduzcan tensiones.

Hasta el momento de la publicación original, el régimen de Pyongyang no había emitido respuesta positiva a los llamados del presidente surcoreano Lee Jae Myung para el restablecimiento del diálogo y la búsqueda de soluciones diplomáticas al prolongado conflicto. Según los registros de Yonhap, la última ronda de conversaciones militares bilaterales entre ambos países tuvo lugar en 2018, pese a que ambos estados continúan técnicamente en estado de guerra ya que solo existe un armisticio y no un tratado de paz definitivo.

El Mando de Naciones Unidas, creado como fuerza multinacional con liderazgo estadounidense durante la Guerra de Corea, ha conservado su preeminencia en la región como garante del armisticio. En su comunicado, insistió en que cualquier revisión del trazado o medida relacionada al límite militar necesita encuadrarse dentro del marco legal y los protocolos establecidos en 1953, velando porque cualquier discusión tenga lugar “bajo auspicios” de este organismo y no por voluntad unilateral de ninguna de las partes.

Además, la reafirmación de autoridad del Mando de Naciones Unidas incidió sobre el contexto actual, donde tanto despliegues como ejercicios militares y labores de infraestructura cerca de la frontera pueden incrementar la volatilidad. La estructura de control sobre la DMZ y la participación internacional, principalmente estadounidense, se presentan como un factor de contención en momentos donde los incidentes y desencuentros pueden derivar en escaladas difíciles de controlar, según reflejan los antecedentes divulgados por Yonhap.

Las partes implicadas permanecen a la espera de una respuesta del liderazgo norcoreano y de la posible apertura de nuevas rondas de contacto, mientras la vigilancia en el límite común se mantiene bajo estricta observación y aplicación de los protocolos multilateralmente acordados. La DMZ, línea de división y espacio de contacto eventual, sigue siendo gestionada bajo criterios establecidos hace más de siete décadas, recalca el Mando de Naciones Unidas en el texto difundido por la agencia Yonhap.