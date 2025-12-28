El Ejército de Israel recibe su primer láser de defensa antiaérea, el sistema 'Rayo de Hierro'

Durante la ceremonia oficial de entrega, el sistema de defensa recibió el nombre de Or Eitan en memoria del capitán Eitan Oster, un oficial de las Fuerzas de Defensa de Israel caído en combate en el sur del Líbano. Su padre, uno de los ingenieros involucrados en el desarrollo del proyecto, realizó una bendición ceremonial como parte de este acto, marcando un momento simbólico en la incorporación del nuevo dispositivo a la defensa nacional. La introducción del sistema láser representa, según informaron responsables militares y del desarrollo, un avance tecnológico destinado a reforzar la protección del espacio aéreo israelí.

De acuerdo con lo publicado por el Ministerio de Defensa y reportado en múltiples canales oficiales, el Ejército de Israel ha recibido su primer sistema láser de defensa antiaérea, denominado 'Rayo de Hierro'. La entrega se llevó a cabo este domingo y supone el primer paso hacia la integración de este sistema en la red de defensa aérea existente del país. Según detalló el medio, el 'Rayo de Hierro' fue desarrollado en colaboración entre el departamento de Investigación del Ministerio y la corporación Rafael Advanced Defense Systems Ltd.

El ministro de Defensa, Israel Katz, encabezó el acto de presentación junto al jefe de la unidad de desarrollo del Ministerio, Daniel Gold, y el presidente de la empresa Rafael, Yuval Steinitz. Funcionarios israelíes destacaron que el nuevo sistema emplea una tecnología láser avanzada junto a un sistema de guiado electro-óptico único. Esta combinación permite la detección y neutralización precisa de una amplia variedad de amenazas aéreas, todo ello dentro de un rango operativo ampliado y a un costo operativo reducido, según consignó el Ministerio de Defensa.

Entre las características técnicas, el sistema incluye una fuente láser de última generación y mecanismos de orientación diseñados para maximizar la precisión en la interceptación de objetivos. El objetivo es alcanzar altos niveles de eficacia ante misiles, drones y otros artefactos hostiles sin agotar recursos costosos ni generar riesgos colaterales, explicó el presidente de Rafael durante la ceremonia.

La entrega del 'Rayo de Hierro', conocida también como Or Eitan, forma parte de la política de modernización de la defensa nacional impulsada por el gobierno y los sectores tecnológicos de Israel. El ministro Katz remarcó que la implementación de este tipo de tecnologías posiciona al país a la vanguardia de la defensa antiaérea y constituye una respuesta innovadora ante los desafíos de seguridad en la región.

Tal como informó el Ministerio de Defensa, la integración del láser en la red de defensa aérea israelí permitirá complementar sistemas ya existentes, como la Cúpula de Hierro y la Honda de David, añadiendo una capa adicional de protección ante amenazas emergentes. Los desarrolladores del sistema sostienen que la capacidad de interceptar diferentes tipos de proyectiles muy rápidamente y a bajo costo representa una ventaja estratégica tanto para Israel como para sus aliados.

El medio destacó también la colaboración multidisciplinaria en el desarrollo de Or Eitan, en la que participaron expertos en física aplicada, óptica, electrónica y software militar. Según explicaron los ingenieros, la tecnología de láser ofrece la posibilidad de neutralizar misiles, morteros y vehículos aéreos no tripulados sin depender de munición convencional, lo que resulta especialmente relevante dado el contexto de amenaza constante en las fronteras israelíes.

Durante la ceremonia, el padre del capitán Eitan Oster, ingeniero clave en el proyecto, rindió homenaje a su hijo recitando una bendición tradicional. Esta dedicación simbolizó el vínculo entre la innovación tecnológica y el compromiso personal de quienes están involucrados en la defensa del país, señaló el Ministerio en su comunicado.

La implementación del 'Rayo de Hierro' se produce tras años de investigación y ensayos técnicos, que incluyeron pruebas exitosas en condiciones reales de combate. Los responsables de Rafael Advanced Defense Systems subrayaron que este avance implica un nuevo paradigma en la defensa aérea, en tanto el láser, al no requerir recarga física, puede proporcionar protección continua durante operaciones prolongadas.

Medios oficiales israelíes indican que las fases siguientes tras la entrega incluyen la integración operativa plena del sistema en la infraestructura militar. El despliegue inicial buscará evaluar el desempeño del láser en escenarios diversos y su funcionamiento conjunto con otras soluciones tecnológicas de defensa. Según fuentes del Ministerio de Defensa, la intención es realizar una transición progresiva hacia una cobertura más extensa del territorio nacional utilizando este tipo de sistemas.

La tendencia hacia sistemas de defensa basados en energía dirigida refuerza el énfasis del gobierno israelí en consolidar capacidades tecnológicas innovadoras frente a amenazas aéreas en evolución, fuentes internas recalcaron al medio citado. Israel busca mantener su capacidad de respuesta ante desafíos actuales y futuros, apostando por soluciones que permitan reducir el costo y aumentar la efectividad en la protección de la población y las infraestructuras críticas del país.