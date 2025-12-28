El Centro Asturiano de Mendoza acoge un curso de la Escuela de Asturianía con 56 participantes

El curso de extensión que tiene lugar en Mendoza representa la cuarta edición organizada por la Dirección General de Emigración y Políticas de Retorno después de ser retomada la iniciativa en 2024, siguiendo, según una nota difundida por el Principado, las experiencias previas celebradas en Alicante, Buenos Aires y Alcobendas. El programa, que se desarrolla en el Centro Asturiano de Mendoza, congrega en total a 56 asistentes provenientes de diversas colectividades regionales de Argentina y Chile, así como de España, reuniendo a participantes de Mendoza, Santa Fe, Rosario, Cangas del Narcea, La Plata, Necochea, Colectividad de Chile y Colectividad de Valparaíso, quienes buscan ampliar y fortalecer la transmisión de los saberes tradicionales asturianos.

De acuerdo con la información divulgada por el Principado, el curso tiene como eje la formación de monitores y monitoras capaces de asegurar la continuidad de las enseñanzas musicales y de danzas tradicionales dentro de los centros asturianos de América Latina. La actividad se plantea abierta para todos los integrantes de estos espacios, favoreciendo así la incorporación de nuevas generaciones en el aprendizaje de expresiones culturales típicas de Asturias.

Las clases, cuyo cierre está previsto para el día siguiente, han ofrecido instrucción en tonada, gaita, tambor, pandereta y baile tradicional. La iniciativa toma el relevo de la Escuela de Verano de Asturianía, celebrada en el Principado el pasado mes de julio, buscando extender a la diáspora los métodos de preservación del legado musical y de danza que se cultivan en la región de origen. Según consignó el Principado, la continuidad de estos cursos responde a la necesidad de fortalecer los lazos entre la comunidad asturiana fuera de España y su patrimonio inmaterial.

Tal como publicó el Principado en su nota de prensa, la directora general de Emigración y Políticas de Retorno, Olaya Romano, puso énfasis en el valor de estos encuentros para robustecer la cohesión del colectivo asturiano en el extranjero. Romano afirmó: “La recuperación de los cursos de extensión de la Escuela de Asturianía es un compromiso que habíamos adquirido con los centros asturianos, puesto que la formación de monitores y monitoras de los grupos de baile y música tradicional es una manera de garantizar la continuidad en el futuro”.

El medio oficial también detalló que las acciones de formación tienen el propósito de consolidar el liderazgo interno de los distintos centros, reforzando capacidades organizativas y pedagógicas, además de potenciar la labor de quienes, tras su paso por estos ciclos, puedan asumir la instrucción de nuevos integrantes en sus colectividades. Así, se establece un vínculo entre la experiencia española y las comunidades migrantes del continente americano, favoreciendo la actualización y adaptación de las prácticas musicales y dancísticas en los espacios de encuentro.

Durante las jornadas desarrolladas en el Centro Asturiano de Mendoza, se ha promovido la participación de personas de todas las edades y niveles de experiencia, facilitando tanto la transmisión intergeneracional como la integración de miembros recientes en las agrupaciones. El enfoque didáctico, según informó el Principado, se apoya en la combinación de clases prácticas y teóricas orientadas a la comprensión profunda de los ritmos, melodías y pasos de bailes que caracterizan a la tradición asturiana.

La presencia de representantes de regiones argentinas como Mendoza, Santa Fe, Rosario, La Plata y Necochea, además de colectivos chilenos, evidencia la amplitud de la red de vínculos que sostienen la cultura asturiana fuera de España. El medio oficial subrayó que la extensión del curso, sumada a las actividades precedentes en Alicante, Buenos Aires y Alcobendas, apunta a crear un efecto multiplicador en la formación de instructores, base del sostenimiento comunitario.

La directora general Olaya Romano, según comunicó el Principado, resaltó la implicancia práctica de estos encuentros para renovar y actualizar los repertorios, no solo en términos artísticos sino en la proyección social de la cultura asturiana. A partir de esta línea, se busca dotar a las comunidades de mayores recursos para mantener vivas sus raíces y fortalecer la identidad migrante a través de la música y el baile.

Además de las clases en sí, el Centro Asturiano de Mendoza ha dispuesto espacios de convivencia y reflexión colectiva, abriendo la oportunidad para el intercambio de experiencias e ideas entre los participantes. Según describió el Principado, este aspecto favorece el trabajo colaborativo entre los distintos centros regionales y promueve redes de cooperación orientadas a la programación de futuras actividades conjuntas.

La nota de prensa difundida por el Principado remarcó el carácter inclusivo de la propuesta, que contempla tanto la formación técnica como la promoción de la integración y el sentido de pertenencia a la diáspora asturiana. La continuidad de estos cursos, según la misma fuente, se presenta como uno de los principales ejes de trabajo de la Dirección General de Emigración y Políticas de Retorno para este año, orientado a consolidar el tejido asociativo más allá de las fronteras españolas.

Con el cierre del curso de Mendoza, el balance ofrecido por el Principado apunta al sostenimiento de la Escuela de Asturianía como espacio imprescindible para la formación de líderes culturales y para el fortalecimiento de los vínculos entre las comunidades migrantes y el legado histórico de Asturias.