Dos detenidos por agredir sexualmente a una joven y robarle su patinete en Palma

Las autoridades lograron identificar y arrestar a dos sospechosos por su presunta participación en una agresión sexual y un robo con violencia cometidos contra una joven en la zona centro de Palma, hecho que se conoció a raíz de la denuncia interpuesta por la víctima el pasado noviembre. Según reportó la Policía Nacional en una nota de prensa recogida por diversos medios, la intervención policial incluyó operativos realizados en diferentes ubicaciones de la ciudad, con detenciones ejecutadas por agentes de la UFAM y del Grupo Operativo de Respuesta.

De acuerdo con la información divulgada por la Policía Nacional, la joven denunciante se presentó en dependencias de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) para relatar los hechos que habrían ocurrido cerca del parque conocido como "wifi", en el centro de Palma. La joven detalló que, mientras se desplazaba en su patinete hacia su domicilio, fue sorprendida por un grupo de jóvenes que la acorralaron, impidiéndole continuar la marcha. Tal como consignó la Policía, la víctima relató que uno de ellos la empujó con fuerza contra un vehículo estacionado, mientras otro la sujetó con fuerza por las manos y la cabeza, empleando su potencia física para impedir que escapara.

La investigación de la UFAM permitió recopilar el testimonio de la joven, quien explicó que, tras quedar inmovilizada y en una situación vulnerable, fue atacada sexualmente mediante tocamientos en zonas íntimas por otros dos jóvenes del grupo, que aprovecharon el contexto de violencia e intimidación. Durante su declaración, la afectada indicó a los agentes que sintió temor por su vida e integridad debido a lo que describió como un nivel de agresividad desproporcionado por parte de los presuntos agresores.

Seguidores del relato de la joven, los asaltantes cesaron el ataque y se alejaron del lugar cuando la víctima logró reunir fuerza para lanzar varios gritos pidiendo ayuda. Según detalló la Policía Nacional, dos de los agresores se marcharon llevándose el patinete de la víctima, quien quedó desamparada sobre la acera tras el incidente.

A partir de la denuncia, agentes de la UFAM de la Policía Nacional abrieron las pesquisas con el objetivo de esclarecer los hechos, identificar a los presuntos autores y proceder a su detención. Según indicó la Policía Nacional, las investigaciones permitieron en un primer momento confirmar la identidad de dos integrantes del grupo involucrado, por lo que se dictaron órdenes de búsqueda y captura para ambos.

La operación culminó en dos actuaciones independientes. En primera instancia, gracias a las gestiones de investigación, agentes localizaron al primer sospechoso dentro de la estación de tren de Palma, logrando su detención y traslado a las dependencias policiales. Según informó la Policía Nacional, diez días más tarde, el segundo implicado fue localizado por agentes del Grupo Operativo de Respuesta cerca del barrio de Son Gotleu durante un operativo de prevención. Confirmada su identidad, los agentes procedieron de igual forma a su arresto y traslado.

Durante la investigación, y tal como complementó la nota de prensa de la Policía, quedó patente la colaboración entre diversos grupos operativos y unidades especializadas para obtener avances sustanciales en la identificación y captura de los presuntos agresores. Además, la declaración de la víctima ante la UFAM fue clave para orientar a los agentes y reconstruir el modus operandi del grupo, así como para documentar el alcance de los delitos denunciados, tanto el asalto sexual como el robo con violencia.

La causa permanece abierta mientras las diligencias policiales continúan recabando pruebas, testimonios y otros elementos que permitan un esclarecimiento completo de los hechos y la atribución de responsabilidades a quienes resulten implicados, según informó la Policía Nacional.