Córdoba apoya a Cusco (Perú) en la lucha contra la violencia hacia niñas, adolescentes y mujeres

Un 34% de las adolescentes que sufren violencia sexual en Cusco no accede a ningún tipo de atención, mientras que un 45% no recibe apoyo emocional, según información proporcionada por la Fundación Social Universal (FSU) y recogida por Europa Press. Estas cifras forman parte de los desafíos que motivaron la puesta en marcha de un nuevo proyecto, impulsado desde Montilla, Córdoba (España), en coordinación con el Centro Guaman Poma de Ayala, para transformar la prevención y atención de la violencia de género en los distritos de Cusco, Santiago y Poroy, regiones que presentan algunos de los índices más elevados de violencia hacia mujeres y adolescentes en Perú.

De acuerdo con Europa Press, esta iniciativa cuenta con el respaldo financiero de la Diputación de Córdoba y de seis ayuntamientos del sur cordobés —Montilla, Montemayor, Moriles, Santaella, Nueva Carteya y La Rambla—. El proyecto apunta a reforzar la capacidad de respuesta institucional, comunitaria y educativa en el combate y atención de la violencia de género en Cusco. Las organizaciones involucradas destacan que, aunque existen esfuerzos estatales en Perú para abordar el problema, persisten brechas importantes en la asistencia a adolescentes víctimas, especialmente en los sectores más vulnerables.

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de Perú, citado por Europa Press, registró que en 2023 el 80,6% de las mujeres de Cusco reportó haber sufrido algún tipo de violencia en algún momento de sus vidas. En el caso de las adolescentes, el 72% de las víctimas pertenece a este grupo etario, sufriendo episodios de violencia sexual, embarazos forzados, abandono escolar y un acceso limitado a atención psicológica. Estos datos configuran un escenario donde la protección de niñas y adolescentes permanece como un reto central, pese a los esfuerzos legales y programas implementados a nivel estatal.

Desde hace casi tres décadas, la FSU y el Centro Guaman Poma de Ayala colaboran en distintas intervenciones orientadas a salvaguardar los derechos de niñas, adolescentes y mujeres en Perú. Su método de trabajo involucra la articulación con municipalidades, escuelas y organizaciones de base. La nueva estrategia plantea una acción integral para consolidar respuestas institucionales y comunitarias frente a la violencia de género, buscando traducir la protección en una situación real y efectiva.

Entre las actividades centrales del proyecto se encuentran el fortalecimiento de la gestión municipal mediante asistencia técnica, la elaboración participativa de un protocolo local para la atención integral de adolescentes víctimas, todo ello con un enfoque respetuoso de los derechos humanos y centrado en la víctima. Europa Press detalló que el plan incluye capacitación para funcionarios públicos en la administración eficiente y inclusiva del presupuesto dirigido a la prevención de la violencia, junto con la creación de espacios de escucha en el entorno educativo.

La intervención también prevé la formación de comunicadores escolares responsables de liderar campañas de prevención a través de redes sociales, medios comunitarios y centros educativos. Esta acción busca transformar a los propios adolescentes, en especial a las adolescentes, en agentes clave para la construcción de ambientes seguros y promotores de la igualdad de género. Otra línea prioritaria es el empoderamiento de lideresas comunitarias, fomentando su autonomía social y económica, y fortaleciéndolas como garantes y defensoras de los derechos en sus territorios.

Según reportó Europa Press, se contempla además el diseño conjunto de un expediente técnico de inversión pública para permitir que las municipalidades integren de manera sostenible las acciones de prevención en sus políticas. El proyecto impulsa campañas de comunicación orientadas a la promoción de derechos humanos y la igualdad, considerándolos fundamentos indispensables para erradicar la violencia en los ámbitos públicos y privados.

El protagonismo de las adolescentes ocupa un lugar particular en la propuesta, que las considera no solo beneficiarias, sino promotoras activas del cambio social mediante la conducción de campañas, la generación de conciencia colectiva y la promoción de entornos seguros. El enfoque adoptado institucionaliza la atención centrada en la víctima y la restitución de derechos, priorizando además el desarrollo de capacidades locales para asegurar la continuidad de las acciones.

La FSU y el Centro Guaman Poma de Ayala buscan, según Europa Press, que la prevención de la violencia se instale como un asunto prioritario dentro de las agendas municipales y educativas de Cusco, lo que permitiría garantizar la sostenibilidad y ampliación de la intervención. Con esta serie de acciones coordinadas, las entidades esperan contribuir de manera concreta a la reducción de las brechas existentes y al fortalecimiento del liderazgo comunitario en la defensa de los derechos y la igualdad de género en estos distritos peruanos.