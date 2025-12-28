Condenada a cinco años de cárcel en Ucrania una adolescente por informar a Rusia sobre centros militares

Las condiciones impuestas por el tribunal a la adolescente incluyen la obligación de presentarse ante las autoridades de forma regular, informar cualquier modificación en su domicilio, lugar de estudios o empleo, y solicitar autorización previa a las autoridades para salir del país. El fallo también estableció que deberá cumplir con todas las tareas pautadas por el agente asignado a su libertad condicional. Según informó la agencia Europa Press, la estudiante, de entre 16 y 17 años, quedó sujeta a estas pautas tras ser hallada responsable de transferir datos confidenciales sobre infraestructuras militares ucranianas a la inteligencia rusa a cambio de pagos.

De acuerdo con Europa Press, el tribunal de la provincia de Jmelnitski determinó que la joven proporcionó a un funcionario de inteligencia ruso diversa información acerca de instalaciones militares, tras mantener contacto mediante la plataforma de mensajería Telegram. Las acciones atribuidas a la estudiante se produjeron durante la invasión militar rusa que comenzó en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin. El tribunal calificó estos hechos como una violación del Código Penal de Ucrania y sentenció a la joven a cinco años de prisión. Sin embargo, a través de un acuerdo con la Fiscalía, la condena no implicará su ingreso en prisión, y la joven permanecerá en libertad condicional durante dos años.

La acusada, que no ha sido identificada por motivos legales y de protección, cursaba undécimo grado al momento de los hechos, según relató Europa Press. Durante el proceso judicial, se expuso que la estudiante fue contactada por un oficial de la inteligencia rusa utilizando canales cifrados en Telegram. A través de estos intercambios, el oficial le solicitó que realizara grabaciones de video donde se observara la sede de la Academia Nacional de la Guardia Fronteriza de Ucrania localizada en Jmelnitski, así como una instalación militar específica en la misma provincia y una estación de tren empleada para transportar material y mercancía militar.

Europa Press puntualizó que el intercambio de información incluía no solo grabaciones, sino también ubicación de edificios sensibles a la seguridad nacional de Ucrania. El objetivo de la inteligencia rusa, según la acusación, era obtener datos operativos de valor estratégico en el contexto del conflicto armado sostenido entre ambos países. A cambio de estos servicios, la adolescente habría recibido pagos por parte del funcionario ruso. La naturaleza y monto de las recompensas económicas no fueron detallados públicamente, aunque la justicia dejó constancia en la sentencia de que existieron transferencias de fondos como contraprestación por la información entregada.

El acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la defensa permitió a la menor evitar el cumplimiento efectivo de la condena en un centro penitenciario. Europa Press destacó que, durante los dos años de libertad condicional, la joven no podrá abandonar la provincia sin la autorización correspondiente, y estará obligada a informar su ubicación y cualquier variación en su situación educativa o laboral. El fallo también especifica que el cumplimiento de la condena estará sometido a un control judicial estricto y que cualquier incumplimiento podría determinar la revocación del beneficio y el cumplimiento efectivo de la pena original.

El proceso judicial ocurrió en medio de la guerra que enfrenta Ucrania desde el avance militar ordenado por el gobierno de Rusia en febrero de 2022. Europa Press subrayó que la colaboración con servicios de inteligencia extranjeros, sobre todo en temas vinculados a la defensa nacional, ha sido objeto de atención creciente por parte de las autoridades ucranianas, con numerosas investigaciones abiertas durante el último año. El caso de la adolescente sentenciada se produjo en una región importante debido a su infraestructura militar y de transporte de pertrechos.

La sentencia contempla restricciones especialmente severas para evitar cualquier contacto o desplazamiento sin conocimiento de las autoridades judiciales. Europa Press consignó que la presencia de la adolescente ante las dependencias oficiales deberá ser periódica y que cualquier falta de cumplimiento en las obligaciones podría acarrear repercusiones legales más duras. Además, se establecieron condiciones para garantizar que no se repitan conductas asociadas a la transferencia de datos confidenciales.

El fallo del tribunal reafirma la postura de la justicia ucraniana frente a la colaboración con fuerzas extranjeras en el contexto del conflicto en curso. Según reiteró Europa Press, las investigaciones centradas en la filtración de información sensible a través de medios digitales continúan activas, y la colaboración con organismos internacionales de seguridad se ha intensificado, especialmente para identificar canales y métodos empleados por agentes de inteligencia rusos para reclutar nuevos colaboradores en territorio ucraniano.

El caso se inscribe dentro de un contexto más amplio de tensiones y operaciones de inteligencia tras el inicio de las hostilidades en 2022. La provincia de Jmelnitski, donde se localiza el tribunal que dictó la sentencia, posee instalaciones críticas para la defensa de Ucrania, lo que posiciona a la región como un objetivo de interés para maniobras de recolección de información. Europa Press reportó que la actuación coordinada entre investigadores judiciales locales y organismos nacionales de seguridad permitió documentar el vínculo entre la estudiante y el oficial ruso, así como registrar el flujo de datos y fondos implicados en la causa.

El tribunal insistió en la gravedad de los hechos y en la responsabilidad asumida por los involucrados en el suministro de información que pueda afectar la seguridad nacional. La aplicación de libertad condicional se fundamentó en el marco legal vigente y consideró la edad de la acusada, el grado de cooperación mostrado durante la investigación, y el acuerdo alcanzado con la Fiscalía, según recalcó Europa Press.