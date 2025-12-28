Colate Vallejo-Nágera, "muy feliz" por la llegada de su hijo Nicolás a España

Durante el evento benéfico organizado por Richy Castellanos, Colate Vallejo-Nágera destacó su satisfacción por compartir actividades junto a su hijo Nicolás y otros miembros de la familia, buscando enfocarse en la convivencia tras un periodo de controversias públicas. Según informó el medio, el empresario optó por la compañía de allegados en el partido solidario celebrado este fin de semana, en el que participaron artistas y personalidades del espectáculo a favor de la Fundación Theodora.

De acuerdo con la información difundida, la reaparición pública de Colate se produjo en medio de antecedentes recientes vinculados a desacuerdos con su ex pareja Paulina Rubio. Pese al contexto, el empresario expresó ante los medios su optimismo sobre el futuro inmediato y mencionó su deseo de que el año 2026 transcurra con mayor tranquilidad, luego de los incidentes pasados. “Vamos a ir mejorando”, aseguró durante su conversación ante las cámaras, reflejando la intención de avanzar tras la exposición mediática de los conflictos.

La participación de la familia se vio reforzada no solo por la presencia de Nicolás, sino también por la asistencia de la hermana de Colate, Samantha Vallejo-Nágera, quien llegó acompañada de su hijo Roscón. Según consignó el medio, Samantha describió el ambiente como muy positivo, celebrando la oportunidad de reunir a la familia en un evento solidario tras las festividades navideñas. Señaló que “todos están muy contentos” con la visita de Nicolás, recalcando la importancia de fortalecer los lazos familiares y crear recuerdos juntos en esta etapa del año.

Sobre la celebración de la Nochebuena, Colate compartió detalles acerca del entorno en el que transcurrió la velada: mencionó que fue una noche familiar en el campo y el pueblo, donde tanto él como sus seres cercanos disfrutaron de un ambiente de alegría y compañerismo, según publicó el medio. El empresario recalcó la felicidad que les generó reencontrarse en un contexto distendido y alejado de la polémica reciente.

Samantha Vallejo-Nágera, en declaraciones recogidas por la misma fuente, compartió su entusiasmo por el plan familiar posterior a la Navidad. Relató que asistió al partido solidario acompañada de su hijo, a quien llamó el “pichichi de la familia” en relación a su habilidad futbolística. Insistió en el valor que otorgan a estos encuentros familiares, subrayando la presencia tanto de su hermano como de su sobrino en el evento y la importancia de vivir momentos especiales juntos.

El evento benéfico reunió a distintas figuras del entretenimiento y fue impulsado con el objetivo de recaudar fondos en favor de la Fundación Theodora, organización dedicada a causas sociales en el ámbito hospitalario infantil. El medio detalló que entre los participantes figuraron personalidades reconocidas, quienes aprovecharon la oportunidad para compartir junto a sus familias y visibilizar la causa de la entidad beneficiaria.

Fuentes citadas por el medio resaltaron el ambiente distendido entre los asistentes, destacando la presencia de Colate tras un periodo caracterizado por tensiones mediáticas. La ocasión sirvió para evidenciar la intención del empresario de priorizar los momentos familiares y mantener una actitud esperanzadora de cara al porvenir, alejándose de la controversia para centrarse en su entorno más cercano.