Un ataque ruso sobre Kiev deja un muerto, 32 heridos y sin calefacción a una tercera parte de la capital

El hombre de 71 años que perdió la vida quedó atrapado bajo los restos de su vivienda tras el impacto de un misil en el barrio de Dnipro, uno de los siete distritos de Kiev afectados por el ataque nocturno. Su pareja, de 70 años, permanece hospitalizada en estado grave, según reportó la Policía Nacional de Ucrania. Este ataque, que dejó además un saldo de 32 personas heridas —once de ellas hospitalizadas—, privó de calefacción a aproximadamente una tercera parte de la capital ucraniana en medio de las bajas temperaturas, detalló el medio Europa Press.

El impacto material de los bombardeos ha sido significativo: el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, comunicó a través de Telegram que más de 2.600 edificios residenciales, 187 jardines de infancia, 138 escuelas y 22 instituciones sociales han resultado temporalmente privados de sistemas de calefacción y suministro energético. De acuerdo con Europa Press, cientos de miles de ciudadanos se han visto afectados también por cortes de luz y servicios básicos mientras la ciudad intenta recuperar la normalidad.

El dispositivo de emergencia movilizó a más de 200 agentes policiales, quienes se dedican a la remoción de escombros y a prestar auxilio en las zonas donde los misiles rusos generaron mayores daños, en especial en los alrededores de las infraestructuras públicas y residenciales, según consignó Europa Press. Las autoridades priorizan la búsqueda de posibles víctimas atrapadas y la restauración de servicios esenciales para los habitantes que permanecen sin suministro de calefacción.

Este bombardeo se produjo en la víspera de un encuentro internacional de alto nivel que reunirá al presidente ucraniano Volodimir Zelenski con su homólogo estadounidense Donald Trump en Estados Unidos, en un intento de buscar avances sustanciales hacia un acuerdo de paz, reportó Europa Press. Antes de esa cita, el presidente Zelenski prevé hacer escala en Canadá, donde sostendrá una reunión con el primer ministro Mark Carney.

Al valorar los ataques, Zelenski destacó que las fuerzas de defensa aérea consiguieron interceptar 474 drones y 29 misiles, lanzados por el ejército ruso desde la noche del 26 de diciembre. Según palabras del propio presidente reproducidas por Europa Press, “esta es la verdadera actitud de Putin y su círculo íntimo: no quieren poner fin a la guerra y buscan aprovechar cualquier oportunidad para causar aún más sufrimiento a Ucrania y aumentar la presión sobre otros países”. Zelenski insistió en que sucesos como el reciente bombardeo evidencian la intención de las autoridades rusas de persistir en el conflicto armado y evitar cualquier tipo de negociación que ponga fin a la guerra.

Europa Press detalló que las labores de emergencia continúan en las zonas afectadas, mientras la administración local agiliza gestiones para restablecer los servicios interrumpidos y garantizar la seguridad de los residentes. Los trabajos para retirar escombros no solo apuntan a la recuperación estructural, sino también a la prevención de nuevos accidentes y la identificación de posibles focos de riesgo, dada la magnitud de los daños en la infraestructura urbana.

El balance presentado por la Policía Nacional de Ucrania apunta a un deterioro notable de las condiciones de vida de los habitantes, especialmente en pleno invierno, y advierte sobre el incremento de la vulnerabilidad de algunos sectores de la población como menores, personas mayores y usuarios de centros sociales, colectivos especialmente afectados por los cortes de calefacción y energía, según recopiló Europa Press.

Las consecuencias del bombardeo se extienden tanto en el ámbito humanitario como en el político, en un contexto en que se intenta impulsar negociaciones internacionales que permitan reducir la intensidad del conflicto. Europa Press subrayó que la capital ucraniana enfrenta un periodo de emergencia mientras las fuerzas de emergencia, el gobierno local y la comunidad internacional observan con atención la evolución de los acontecimientos y sus posibles repercusiones en las próximas jornadas.