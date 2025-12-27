River Plate cierra 2025 como el equipo con mayor promedio de espectadores del mundo, según Transfermarkt

El club River Plate de Buenos Aires, con un registro de más de 1.360.000 asistentes acumulados en el Torneo Clausura 2025, logró la mayor audiencia presencial en un recinto futbolístico a nivel mundial durante el año. Según el informe publicado por Transfermarkt, la institución argentina superó a los equipos más emblemáticos de Europa en términos de espectadores promedio por partido, una estadística que pone en relieve la magnitud del acompañamiento popular que sostiene su actividad deportiva y social. La entidad alcanzó una media de 85.018 espectadores por partido, cifra que la posicionó por encima del Borussia Dortmund (81.365), Bayern Múnich (75.000), Manchester United (73.987) y Real Madrid (73.658).

El análisis difundido por Transfermarkt destaca que este fenómeno no responde a una circunstancia particular, sino que obedece a una evolución estructural del club. Según detalló el portal especializado, la sostenida presencia de público en los partidos de River Plate refleja una tendencia fundada en varios factores: el robusto respaldo de sus socios, el proceso de modernización de sus instalaciones y la consolidación de una relación histórica con sus hinchas. Durante los 16 encuentros como local disputados en el Mâs Monumental en el torneo señalado, el estadio mantuvo su capacidad completa en cada fecha, acumulando ese total de asistentes y estableciendo un récord entre todas las ligas analizadas por la fuente.

De acuerdo con Transfermarkt, el protagonismo social de River Plate resulta fundamental para comprender su récord de asistencia. El club cuenta con una masa societaria que supera los 350.000 miembros activos, una cifra que sitúa al hincha en un rol participativo dentro de la vida institucional. Esta estructura convierte al público de River en algo más que espectadores: se ubican como protagonistas centrales en la dinámica diaria de la organización.

La progresión observada en el nivel de asistencia coincide con un proceso de modernización que se profundizó en las gestiones de Rodolfo D'Onofrio, Jorge Brito y, desde 2025, Stéfano Di Carlo, según reiteró la comunicación oficial citada por el medio especializado. Las tres presidencias consecutivas instrumentaron cambios orientados tanto a la actualización del estadio Mâs Monumental como al impulso del predio de Ezeiza, dos puntos estratégicos en el desarrollo institucional y deportivo del club.

River Plate no solo se posicionó en el primer puesto mundial por concurrencia promedio, sino que, según la información de Transfermarkt, trasladó esa potencia social al plano internacional, donde su modelo y la magnitud de su hinchada constituyen elementos diferenciales. Desde el club interpretan que el liderazgo mundial en asistencia encuentra su origen en la fortaleza de una entidad que integra a sus simpatizantes como parte esencial del funcionamiento y la toma de decisiones.

El portal Transfermarkt señaló que el apoyo constante se expresa tanto en los niveles de asistencia como en la continuidad del proceso de infraestructura, lo que permitió transformar la imagen del club y su estadio en modelos de gestión a nivel global. El comunicado de prensa difundido remarca también que la plenitud del Mâs Monumental en cada compromiso local demuestra una comunión sostenida entre el plantel, el cuerpo técnico y su público, un vínculo que define la identidad del club argentino frente al panorama internacional.

La fuente destacó que la consolidación de estos logros depende de una línea de trabajo que integró a las autoridades, los socios y los hinchas en objetivos comunes, entre los cuales sobresalen la mejora edilicia y la promoción de la marca River Plate en el exterior. Según el texto de prensa citado por Transfermarkt, River Plate asocia esta performance a la afirmación de su ADN institucional, bajo el argumento de que su grandeza se apoya tanto en el rendimiento deportivo como en la capacidad de movilización social que demuestra en cada temporada competitiva.

La comparación con otras instituciones de renombre internacional confirma el alcance del fenómeno: la entidad bonaerense superó al Borussia Dortmund, tradicional líder en espectadores dentro del fútbol alemán y europeo, así como a equipos históricos de Inglaterra y España, según consignó la fuente. El estudio ubica a River como pionero en asistencia y como ejemplo de la interacción entre evolución edilicia, modelo asociativo e impacto social. La totalidad de partidos jugados en condición de local exhibió llenos absolutos, lo que subraya la persistencia del fenómeno y la respuesta constante de su afición.

Transfermarkt concluyó que la experiencia de River Plate durante 2025 configura un referente mundial sobre la base de la convergencia de respaldo institucional, fortaleza edilicia y convocatoria masiva de público, elementos que redefinen la influencia de los clubes sudamericanos dentro del concierto global.