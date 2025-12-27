RCA celebra unas elecciones generales en las que el presidente aspira a un tercer mandato

Los jueces constitucionales en República Centroafricana descartaron los intentos de descalificar a los ex primeros ministros Henri-Marie Dondra y Anicet-Georges Dologuélé, quienes se encontraban bajo la lupa por denuncias relacionadas con la doble nacionalidad. Esto permitió que participen como rivales del presidente Faustin-Archange Touadéra en las elecciones generales que se celebran este domingo, cita el medio Europa Press. El panorama electoral incluye, además de la carrera presidencial, votaciones parlamentarias, regionales y municipales.

De acuerdo con Europa Press, Touadéra, en el poder desde 2016, busca su tercer periodo tras la reforma constitucional habilitada por el referéndum de 2023, donde el ‘sí’ se impuso con el 95% de los votos. Esta reforma, aprobada pese al boicot de la oposición, eliminó el límite de mandatos presidenciales, extendió el periodo presidencial a siete años, suprimió el Senado e introdujo nuevas restricciones, como vedar a los ciudadanos con doble nacionalidad la posibilidad de aspirar a la jefatura del Estado. Según detalló Europa Press, el mandatario ya había intentado un cambio semejante en 2020, pero el proceso se detuvo tras el rechazo de la entonces presidenta del Tribunal Constitucional, Daniéle Darlan.

Las tensiones políticas se intensifican ante el clima de sospecha sobre la transparencia y la validez de los comicios. Human Rights Watch (HRW) expresa inquietudes respecto a posibles irregularidades, interferencias políticas y problemas de seguridad. La ONG también advierte sobre deficiencias en la preparación de la Autoridad Nacional Electoral, con carencias logísticas, censos incompletos y falta de capacitación adecuada del personal electoral, especialmente fuera de la capital, Bangui. Además, Europa Press destaca los desafíos ligados a la inseguridad y la limitada infraestructura de transporte en las regiones rurales, lo que podría complicar aún más la organización y participación en las votaciones.

El contexto político actual se encuentra marcado por la influencia internacional y las denuncias sobre vínculos de Touadéra con Rusia, incluidas las operaciones de mercenarios del antiguo Grupo Wagner en apoyo al Ejército centroafricano frente a diversos grupos armados. Si bien la oposición, según consigna Europa Press, atribuye una deriva autoritaria al presidente, los acuerdos alcanzados con distintas facciones rebeldes han fortalecido su posición. Touadéra, junto a su gabinete, firmó un acuerdo de paz en 2019 con catorce grupos armados; aunque varios se apartaron en 2020 y lanzaron una ofensiva en 2021 contra Bangui bajo la Coalición Patriotas por el Cambio (CPC), dirigida por el expresidente François Bozizé, quien había visto rechazada su candidatura para las presidenciales de 2020 y posteriormente asumió públicamente el liderazgo rebelde.

La lucha de poder entre el gobierno y las fuerzas rebeldes ha sido constante. Las fuerzas progubernamentales lograron frenar el avance de la CPC, permitiendo a Touadéra consolidar su control del país. Europa Press refiere que, en los meses recientes, la administración de Bangui pactó nuevos acuerdos con los principales grupos rebeldes UPC y 3R, los cuales anunciaron oficialmente su disolución en julio, y posteriormente hizo lo mismo con el MPC en noviembre. Estas acciones contribuyen a que se espere un proceso electoral menos impactado por episodios violentos de los registrados en ciclos anteriores.

En la lista de contendientes presidenciales figuran, junto a Touadéra, seis aspirantes. Destacan Dologuélé, quien ya compitió en las elecciones de 2015 y 2020 y suma el respaldo de más del 21,5% de votos en la contienda más reciente, además de las denuncias de fraude en ese entonces, y Dondra, quien fue ministro de Finanzas y primer ministro entre 2021 y 2022. Según Europa Press, Dologuélé carece actualmente del apoyo del Bloque Republicano para la Defensa de la Constitución (BRDC), brazo fuerte de la oposición, que decidió boicotear estas elecciones.

Dondra, con experiencia en organismos internacionales y regreso a Bangui en 2016, perdió el cargo de primer ministro luego de disputas dentro del Gobierno, en medio de divisiones entre sectores profranceses y prorrusos, y ahora se posiciona como opositor. Completan la lista Aristide Briand Reboas, ex jefe de servicios de Inteligencia y exministro de Juventud y Deportes; Serge Ghislain Djorie, médico y extitular de Comunicaciones bajo Touadéra; Marcelin Yalemende, pastor evangélico; y Eddy Symphorien Kparekouti, partícipe en la redacción de la Constitución de 2023.

Los comicios de este domingo adquieren un carácter especial, pues incluyen elecciones municipales, ausentes desde 1988. Según informó Europa Press, esta incorporación responde a lo acordado en el tratado de paz de 2019 y, como afirmó el secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, representan “un hito histórico en el proceso de paz y un paso clave hacia la consolidación de la descentralización de la autoridad estatal”. Guterres instó a que la cita electoral se lleve a cabo de forma “pacífica, ordenada, inclusiva y creíble” e hizo un llamado a los actores políticos a abstenerse de acciones que puedan desencadenar violencia o afectar la legitimidad del escrutinio.

Europa Press recoge que, en el trasfondo, la República Centroafricana afronta una crisis humanitaria persistente, agudizada por el legado del conflicto armado, sistemas de servicios públicos frágiles y los efectos del cambio climático. Cifras del ente señalan que más de dos millones de personas requieren asistencia humanitaria y cerca de un millón se encuentran desplazadas. El Banco Mundial aparece citado por Europa Press al señalar que el país, pese a disponer de recursos naturales como petróleo, oro, diamantes y potencial agrícola, sigue figurando entre los más pobres y frágiles del mundo.

Los indicadores reflejan la precariedad estructural: en 2022, la República Centroafricana ocupaba el lugar 191 entre 193 países en el Índice de Capital Humano, la esperanza de vida se sitúa alrededor de los 57 años (2023) y únicamente el 15,7% de la población tiene acceso a electricidad (2022), sobre una población estimada en 5,5 millones de habitantes, de los cuales cerca de 2,4 millones están empadronados en el censo electoral.

Lewis Mudge, director para la República Centroafricana de HRW, citado por Europa Press, valoró que “las elecciones determinarán la trayectoria política del país durante los próximos años” y remarcó que, pese a los avances en la pacificación, “la obstrucción a la participación opositora, la disfuncionalidad administrativa y las preocupaciones sobre un retorno a la represión pueden privar de sus derechos a grandes segmentos de la población”. Subrayó que solo se podrá celebrar una votación legítima si se abordan las preocupaciones planteadas y añadió: “El camino del país hacia la estabilidad depende de procesos políticos inclusivos y competitivos que reflejen la voluntad de todas las comunidades, no solo de quienes tienen acceso al poder”.