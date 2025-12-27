Agencias

Paraguay extradita a Silvinei Vasques, condenado por el golpe de Estado, tras su intento de huida a El Salvador

Interceptado en Asunción con documentos falsos, el exjefe policial brasileño fue entregado a la justicia tras intentar escapar a Centroamérica, poniendo fin a días de intensa búsqueda y alerta internacional por riesgo de fuga

Guardar

Las autoridades paraguayas entregaron a Silvinei Vasques a la Policía Federal de Brasil después de que intentara abordar un vuelo a El Salvador desde Asunción utilizando un pasaporte falso. Según informó la Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay, el exdirector de la Policía de Carreteras brasileña, de 50 años, fue interceptado y expulsado del país tras días de intensa búsqueda y alerta internacional por el riesgo de fuga luego de haber roto su tobillera electrónica. La extradición se realizó a través del Puente de la Amistad, en la frontera entre Ciudad del Este, Paraguay, y Foz de Iguazú, Brasil, mientras que su traslado a Brasilia estaba previsto para las horas siguientes, detalló la Dirección Nacional de Migraciones.

De acuerdo con lo señalado por el medio, la justicia brasileña había condenado a Vasques a 24 años de cárcel por su implicación en la trama golpista que tenía como objetivo mantener en el poder a Jair Bolsonaro después de las elecciones de 2022. El exfuncionario fue uno de los protagonistas del segundo bloque de condenados en el proceso judicial que aborda el intento de golpe de Estado. Su papel como responsable de carreteras fue clave para obstruir el acceso de votantes que podrían favorecer al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral.

Tal como consignó la fuente, la alerta sobre la posible fuga de Vasques se activó cuando las autoridades brasileñas detectaron la manipulación de la tobillera electrónica, lo que llevó a una notificación inmediata a las fuerzas policiales de Colombia, Paraguay y Argentina. El exjefe policial fue detenido en Asunción portando un pasaporte paraguayo original, pero con datos que no correspondían a su verdadera identidad.

La extradición terrestre, según reportó la Dirección Nacional de Migraciones paraguaya, se concretó poco después de la detención. La Policía Federal de Brasil esperaba su llegada para proceder con el traslado a la capital del país. El caso de Silvinei Vasques ya había llamado la atención de la justicia brasileña antes del proceso por la trama golpista, debido a una condena previa en Río de Janeiro por promover abiertamente la candidatura de Bolsonaro, utilizando recursos e imagen institucionales, práctica prohibida para funcionarios públicos.

El exdirector de la Policía de Carreteras estuvo detenido en 2023 por su participación en la intentona golpista, aunque obtuvo la libertad bajo medidas cautelares, entre las que se incluía el uso de una tobillera electrónica. Según reportaron las autoridades, el rompimiento de este dispositivo fue el factor que motivó la rápida coordinación internacional para su localización y captura en territorio paraguayo antes de concretar la salida a Centroamérica.

El episodio que culminó con la entrega de Vasques a las autoridades brasileñas concluyó una operación que implicó cooperación policial entre diferentes países sudamericanos. La detención y posterior extradición por el paso fronterizo del Puente de la Amistad añadieron un nuevo capítulo al caso judicial sobre la trama golpista que marcó los meses posteriores a las elecciones de 2022 en Brasil, manteniendo la atención sobre el destino de los funcionarios y responsables involucrados en los hechos.

Temas Relacionados

Silvinei VasquesExtradiciónParaguayPolicía Federal de BrasilJair BolsonaroAsunciónPuente de la AmistadTrama golpistaElecciones 2022FugaEUROPAPRESS

Últimas Noticias

Imputados el presidente y el tesorero de la AFA por presuntas irregularidades en el pago de cotizaciones

Imputados el presidente y el

Tailandia y Camboya firman un acuerdo de alto el fuego

Representantes de ambos países, bajo mediación de la ASEAN, suscribieron una Declaración Conjunta que entra en vigor este sábado, reafirmando su intención de terminar con las hostilidades y fortalecer la colaboración para mantener la paz y la seguridad en la zona fronteriza

Tailandia y Camboya firman un

El FBI cierra la histórica sede J. Edgar Hoover y se traslada a otro edificio

El director Kash Patel confirmó la mudanza del personal federal al antiguo edificio Reagan, tras descartar la construcción de un costoso complejo, lo que permitirá iniciar la transición de forma inmediata y ahorrar miles de millones en gasto público

El FBI cierra la histórica

Guterres denuncia ataques de las FDI que pusieron en riesgo a la FINUL e hirieron a un 'casco azul' en el sur

El máximo responsable de la ONU reclama que las diferentes partes presentes en la frontera libanesa cumplan sus obligaciones internacionales, tras los más recientes episodios de violencia que afectaron a fuerzas de paz y dejaron herido a un integrante de la misión

Guterres denuncia ataques de las

Maduro apela al diálogo con EEUU "sobre la base del respeto" entre críticas a la oposición venezolana

El mandatario venezolano reafirmó su disposición para establecer conversaciones con Washington bajo condiciones de “respeto mutuo”, mientras cuestionó a líderes opositores y acusó a Estados Unidos de buscar el control sobre los recursos estratégicos del país sudamericano

Maduro apela al diálogo con