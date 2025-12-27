Paraguay extradita a Silvinei Vasques, condenado por el golpe de Estado, tras su intento de huida a El Salvador

Las autoridades paraguayas entregaron a Silvinei Vasques a la Policía Federal de Brasil después de que intentara abordar un vuelo a El Salvador desde Asunción utilizando un pasaporte falso. Según informó la Dirección Nacional de Migraciones de Paraguay, el exdirector de la Policía de Carreteras brasileña, de 50 años, fue interceptado y expulsado del país tras días de intensa búsqueda y alerta internacional por el riesgo de fuga luego de haber roto su tobillera electrónica. La extradición se realizó a través del Puente de la Amistad, en la frontera entre Ciudad del Este, Paraguay, y Foz de Iguazú, Brasil, mientras que su traslado a Brasilia estaba previsto para las horas siguientes, detalló la Dirección Nacional de Migraciones.

De acuerdo con lo señalado por el medio, la justicia brasileña había condenado a Vasques a 24 años de cárcel por su implicación en la trama golpista que tenía como objetivo mantener en el poder a Jair Bolsonaro después de las elecciones de 2022. El exfuncionario fue uno de los protagonistas del segundo bloque de condenados en el proceso judicial que aborda el intento de golpe de Estado. Su papel como responsable de carreteras fue clave para obstruir el acceso de votantes que podrían favorecer al presidente Luiz Inácio Lula da Silva en la segunda vuelta electoral.

Tal como consignó la fuente, la alerta sobre la posible fuga de Vasques se activó cuando las autoridades brasileñas detectaron la manipulación de la tobillera electrónica, lo que llevó a una notificación inmediata a las fuerzas policiales de Colombia, Paraguay y Argentina. El exjefe policial fue detenido en Asunción portando un pasaporte paraguayo original, pero con datos que no correspondían a su verdadera identidad.

La extradición terrestre, según reportó la Dirección Nacional de Migraciones paraguaya, se concretó poco después de la detención. La Policía Federal de Brasil esperaba su llegada para proceder con el traslado a la capital del país. El caso de Silvinei Vasques ya había llamado la atención de la justicia brasileña antes del proceso por la trama golpista, debido a una condena previa en Río de Janeiro por promover abiertamente la candidatura de Bolsonaro, utilizando recursos e imagen institucionales, práctica prohibida para funcionarios públicos.

El exdirector de la Policía de Carreteras estuvo detenido en 2023 por su participación en la intentona golpista, aunque obtuvo la libertad bajo medidas cautelares, entre las que se incluía el uso de una tobillera electrónica. Según reportaron las autoridades, el rompimiento de este dispositivo fue el factor que motivó la rápida coordinación internacional para su localización y captura en territorio paraguayo antes de concretar la salida a Centroamérica.

El episodio que culminó con la entrega de Vasques a las autoridades brasileñas concluyó una operación que implicó cooperación policial entre diferentes países sudamericanos. La detención y posterior extradición por el paso fronterizo del Puente de la Amistad añadieron un nuevo capítulo al caso judicial sobre la trama golpista que marcó los meses posteriores a las elecciones de 2022 en Brasil, manteniendo la atención sobre el destino de los funcionarios y responsables involucrados en los hechos.