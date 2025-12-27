Lluvia, viento y oleaje activan este sábado avisos en siete provincias con mínimas de hasta -3°C

Las mínimas registradas en puntos como Albacete, León y Lugo llegarán a -3°C, de acuerdo con la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). Según reportó la agencia y difundió el medio, estas bajas temperaturas coinciden con alertas de lluvia, viento y oleaje que afectan a siete provincias este sábado, lo que coloca a estas regiones bajo una situación meteorológica adversa.

De acuerdo con la información publicada por la AEMET, los avisos amarillos por lluvias severas se activarán en Barcelona, Girona, Tarragona, Cádiz, Huelva y Málaga. Además, las provincias de Barcelona, Girona y Tarragona también contarán con alertas de igual nivel, pero referidas específicamente a fuertes rachas de viento, mientras que el oleaje motivará avisos en las mismas áreas catalanas, así como en Granada y Málaga. El medio detalló que las precipitaciones serán persistentes y, en algunos casos, intensas e irán acompañadas de tormentas especialmente en la zona oriental de Cataluña, el oeste de Andalucía, el Estrecho y la zona del mar de Alborán. Estas condiciones también se podrán producir localmente en las Islas Baleares y sobre el territorio de la Comunidad Valenciana. En áreas montañosas, especialmente en la mitad norte, las heladas se registrarán con intensidad.

Tal como precisó la AEMET, se espera mantener la inestabilidad atmosférica con cielos mayormente nubosos o completamente cubiertos en el área de Baleares, la fachada oriental y la parte nororiental de la Península Ibérica. Las precipitaciones esporádicamente irán acompañadas por tormentas, súmase que en el archipiélago balear se prevé que eventualmente se abran claros. En el caso particular del este de Cataluña, las lluvias podrán resultar especialmente constantes y de intensidad considerable. La posibilidad de precipitaciones también permanece en Baleares y en la Comunidad Valenciana, aunque en principio de forma más localizada.

En el resto de la Península, la previsión apunta a cielos poco cubiertos o con presencia intermitente de nubosidad, aunque esta tenderá a incrementarse en la mitad sur, consecuencia de un frente que dejará lluvias en la mayor parte de Extremadura y Andalucía. Según informó el medio, estas precipitaciones, en muchos casos, llegarán acompañadas por tormentas eléctricas y episodios de granizo. El área del extremo oeste de Andalucía, el entorno del Estrecho y el sector occidental de Alborán verán llover de forma persistente o intensa, extendiéndose los efectos también a otras regiones próximas.

El pronóstico de la AEMET incluye la aparición de nieve en las montañas del noreste, sureste y en el centro peninsular, con cotas comprendidas entre los 1.400 y 1.600 metros. Los acumulados previstos más relevantes se darán en el Pirineo oriental, aunque las nevadas también podrían afectar a la zona Ibérica y a áreas de menor altitud cercanas. La agencia añade que los bancos de niebla se manifestarán principalmente en las montañas del centro y del noreste.

Las Islas Canarias tampoco se librarán por completo de las inclemencias, pues se anticipan intervalos de nubes y lluvias ligeras y dispersas, más probables en las islas orientales y el norte de las formaciones montañosas del archipiélago.

En relación a las temperaturas, la AEMET prevé ascensos en las máximas en la mayoría del territorio peninsular, siendo el valle del Ebro y el litoral cantábrico oriental los lugares con subidas especialmente notables. Sin embargo, áreas de Andalucía occidental experimentarán algunos descensos de temperatura, mientras que el resto de las regiones mediterráneas no sufrirán cambios relevantes. Las temperaturas mínimas mostrarán un comportamiento ascendente en la mitad norte peninsular, con descensos localizados en el valle del Guadalquivir y zonas del interior del sureste y estabilidad en el resto de la Península. Pese a estas fluctuaciones, en el interior del país todavía se producirán heladas débiles, y en las zonas montañosas del norte se podrán registrar heladas de moderada intensidad que, en determinadas áreas geográficas, podrían ser especialmente fuertes.

Respecto a los vientos, la previsión de la agencia estatal apunta a la predominancia de vientos de componente sur, sobre todo en los litorales de Andalucía occidental, donde se esperan intervalos fuertes y posibles ráfagas muy intensas. En Canarias, soplarán vientos moderados de componente oeste, mientras que en el resto de la Península predominará el flujo del este. Se contemplan, además, posibles intervalos de viento fuerte a lo largo del litoral de Cataluña, el mar Cantábrico y el área de Alborán.

Las condiciones meteorológicas descritas han motivado la activación de decenas de avisos amarillos, lo que implica un nivel de riesgo para la población debido a lluvias intensas, episodios de viento con velocidades notables y fuerte oleaje en diversas costas, según consignó la AEMET. Por tanto, las autoridades instan a la población de estas regiones a mantener la precaución y estar atenta a los posibles cambios o ampliaciones en los avisos meteorológicos oficiales.