La Fundación Yuste lamenta la muerte de Manuela Mendonça, presidenta de la Academia Portuguesa de Historia

La historiadora portuguesa Manuela Mendonça, quien formó parte activa como jurado en múltiples ediciones del Premio Europeo Carlos V, ha sido una figura central en el fomento de los estudios peninsulares y las relaciones entre Europa e Iberoamérica. Según comunicó la Fundación Academia Europea e Iberoamericana de Yuste, su fallecimiento el pasado viernes deja un vacío en el ámbito de la investigación histórica y el mundo académico internacional.

De acuerdo con información difundida por la Fundación Yuste y corroborada por la Junta de Extremadura en nota oficial, Mendonça llevaba más de una década presidiendo la Academia Portuguesa de Historia. Nacida en Montemor-o-Novo en 1948, destacó tanto en docencia como en liderazgo institucional, siendo licenciada y doctora en Historia Moderna y Contemporánea por la Universidad de Lisboa, donde también ejerció como profesora en la Facultad de Artes. Además, su gestión incluyó la subdirección general del Archivo Nacional Torre do Tombo y la secretaría general de la Academia Portuguesa de la Historia, posición que precedió a su presidencia desde 2006.

La participación de Mendonça en las principales redes académicas fue extensa, siendo miembro de más de veinte instituciones tanto dentro como fuera de Portugal, según detalló la Fundación Yuste. Su pertenencia incluía la Sociedad Histórica de la Independencia de Portugal, la Real Academia de la Historia de España y la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas de España. Estas afiliaciones ilustran su compromiso con el intercambio académico y la cooperación internacional.

En el ámbito de la producción intelectual, Manuela Mendonça sobresalió por su especialización en Historia de la Baja Edad Media, y por sus trabajos en torno a la interacción luso-brasileña y las relaciones entre los distintos reinos de la península ibérica. El medio Fundación Yuste reportó que la historiadora publicó más de trescientas obras, entre artículos, libros y actos de congresos. Entre sus títulos se encuentran ‘El sueño de la Unión Ibérica (1475-1479)’ y ‘Historia de los reyes de Portugal’.

Su relación con la Fundación Yuste se remontaba a una trayectoria de colaboración sostenida en el tiempo. No solo fue académica y miembro de la fundación, sino también parte esencial de las deliberaciones del jurado del Premio Europeo Carlos V en los años 2011, 2014, 2018, 2021, 2022, 2023 y 2025, según consignó el patronato. En 2008, durante la entrega del citado premio a la política francesa Simone Veil en el Monasterio de San Jerónimo de Yuste (Cáceres), Manuela Mendonça tomó posesión del Sillón Juana de Arco.

La contribución de Mendonça al pensamiento europeo se plasmó en distintas colaboraciones editoriales. En los ‘Cuadernos de Yuste nº3’ (2005), escribió el artículo ‘Península ibérica: Europa ou ultramar?’. Además, en 2008 fue una de las académicas que firmaron la Declaración de la Academia de Yuste titulada ‘Lo que los escolares europeos deberían saber sobre Europa. Hacia un currículum interactivo sobre la civilización europea para alumnos de bachiller’. Este documento contó con la adhesión de figuras como Paul Preston, Martti Ahtissari y Tvetan Todorov, en un evento realizado en el Monasterio de San Jerónimo de Yuste.

La Fundación Yuste detalló que Mendonça participó de forma directa y codirigió cursos de verano vinculados al programa Campus Yuste, como el celebrado recientemente con el enfoque en ‘Portugal, 1974: sociedad, cultura y literatura en la Revolución de los Claveles’ y, en 2016, el curso ‘Los reinos hispánicos entre Fernando el Católico y Carlos V: La proyección política y cultural europea y americana’. También ofreció la conferencia ‘Acercamiento a la historia de Portugal hasta 1910’ durante un seminario hispano-luso sobre historia y derecho público de Portugal, celebrado en la Facultad de Derecho en Cáceres.

Manuela Mendonça expresó su visión sobre el futuro de Europa en 2020, durante una entrevista para el Boletín de la Academia de Yuste. En ese diálogo, apeló a la reflexión colectiva para “continuar por el camino de los valores basados en la paz, la libertad y la solidaridad”, declaración citada por la Fundación Yuste como muestra de su compromiso con la transmisión de una perspectiva plural y de convivencia en el ámbito europeo.

La Fundación Yuste y la Junta de Extremadura lamentaron el fallecimiento de la historiadora, recalcando tanto sus logros en el campo de la investigación como su papel clave en el fortalecimiento de los vínculos académicos e institucionales entre Europa y el mundo iberoamericano.