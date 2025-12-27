Kosovo acude el domingo a las urnas para terminar con un año de parálisis política

El Parlamento de Kosovo ha requerido 70 rondas de votación para la elección de su presidente, en un intento de superar la parálisis legislativa que afecta al país desde hace casi un año y que ha impedido la normal formación de gobierno y la aprobación de los presupuestos para 2026. Según lo reportado por Europa Press, estas dificultades políticas han llevado a la convocatoria de elecciones anticipadas este domingo, con el objetivo de resolver el bloqueo institucional iniciado el pasado mes de febrero.

De acuerdo con Europa Press, los votantes kosovares enfrentan la tarea de conferir una mayoría suficiente a alguno de los principales partidos en liza. Vetëvendosje (Autodeterminación), liderado por el primer ministro Albin Kurti, resultó victorioso en los pasados comicios, alcanzando el 42,3% de los sufragios, una ventaja considerable respecto al Partido Democrático de Kosovo (PDK), dirigido por Bedri Hamza, que obtuvo el 20,3%, y la Liga Democrática de Kosovo (LDK), al frente de la cual figura Lumir Abdixhiku, que sumó el 18,3%. No obstante, Kurti no logró la mayoría absoluta requerida en la Asamblea, compuesta por 120 escaños, y quedó sin los 61 necesarios para gobernar sin alianzas.

El fracaso en la formación de alianzas estables ha dejado a Kosovo sin un gobierno funcional durante casi un año, provocando la prórroga de la crisis política y manteniendo al país al margen de la aprobación de los presupuestos nacionales, fundamentales para acceder a las ayudas europeas. Según Europa Press, la Unión Europea había impuesto sanciones temporales a Pristina –incluida la suspensión de visitas de alto nivel y el congelamiento de fondos y cooperación financiera– como respuesta a la falta de avances para frenar la tensión en las municipalidades del norte, pobladas mayoritariamente por serbios.

Las sanciones comenzaron a flexibilizarse después de las recientes elecciones locales en el norte kosovar. El medio Europa Press citó a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien comunicó el 17 de diciembre que la Comisión levantaba estas restricciones tras constatar la transferencia “pacífica” de poder en esos municipios. Según consignó Europa Press, la mejoría en las relaciones institucionales entre Pristina y Bruselas depende de la estabilidad lograda en los municipios del norte y de una desescalada real de las tensiones interétnicas.

En medio de esta pugna política, los ciudadanos kosovares padecen una situación económica precaria, con lo que las elecciones anticipadas cobran una dimensión social significativa. La tasa de desempleo oficial en Kosovo supera el 25% y una de cada cinco personas vive por debajo del umbral de pobreza, conforme a los datos publicados por Europa Press. El estancamiento político ha impactado la inversión, la confianza en las instituciones y la llegada de fondos internacionales.

Estados Unidos ha presionado para la normalización política en Kosovo. A lo largo del verano, la Embajada de ese país en Pristina expresó públicamente su impaciencia frente al bloqueo. En una declaración recogida por Europa Press, la misión diplomática estadounidense advirtió: “Este estancamiento continuo retrasa el progreso de las aspiraciones futuras de Kosovo y pone en peligro la integridad de las instituciones que el pueblo de Kosovo luchó con tanto ahínco por crear”.

Con las elecciones anticipadas, Vetëvendosje aspira a conseguir una mayoría absoluta que finalmente le permita avanzar con su programa y desbloquear la actividad legislativa. No obstante, los rivales políticos no han cedido terreno. Bedri Hamza, antiguo gobernador del banco central y reciente designado como presidente del PDK, busca consolidar una alternativa desde la oposición. Lumir Abdixhiku, economista de 42 años y joven referente de la LDK, representa una figura decisiva: su partido podría inclinar la balanza si el respaldo se dirige a Kurti o se coaliga con las demás fuerzas políticas. Europa Press reportó que el descontento social se ha convertido en el principal argumento de la oposición, que busca capitalizar la fatiga de la población ante el prolongado estancamiento.

Los principales desafíos del próximo gobierno incluyen la aprobación de los presupuestos, factor clave para acceder a millones de euros de ayuda europea aplazada. Según detalló Europa Press, la Unión Europea había condicionado el desbloqueo de fondos a la estabilización política y a la capacidad de Pristina para controlar la tensión en el norte, donde la población de mayoría serbia ha protagonizado episodios de enfrentamiento con la administración central kosovar.

La convocatoria a las urnas representa un esfuerzo por resolver un ciclo de crisis que comenzó en febrero, cuando los desacuerdos entre las fuerzas políticas imposibilitaron el establecimiento de un gobierno. Desde entonces, dos intentos fallidos de conformar una coalición sólida mantuvieron al país sumido en la parálisis, sin avances en el calendario legislativo ni coordinación para abordar los problemas económicos estructurales.

El resultado electoral estará determinado por la movilización de millones de ciudadanos llamados a votar, que deberán decidir entre consolidar la continuidad de Kurti o facilitar la alternancia a través del PDK y la LDK. El desenlace incidirá directamente en el futuro inmediato de la relación de Kosovo con sus socios internacionales, y en la posibilidad de recuperar los apoyos financieros que permanecen sujetos a la resolución del actual impasse político, según lo publicado por Europa Press.