Juan Carlos Ferrero, sobre su ruptura con Alcaraz: "Hay ciertas cosas que no he podido aceptar por mis valores"

Juan Carlos Ferrero ha destacado que, tras la ruptura profesional con Carlos Alcaraz, no ha mantenido contacto con el tenista murciano, argumentando que ambos necesitan tiempo para asimilar la nueva situación. El entrenador valenciano ha señalado que el motivo principal de la separación se encuentra en desacuerdos surgidos durante la más reciente renegociación contractual. El medio Radio Nacional de España (RNE) difundió las declaraciones de Ferrero, en las que el exnúmero uno del tenis mundial afirmó que existen “ciertas cosas” en el nuevo contrato que no pudo aceptar por mantenerse fiel a sus principios, subrayando la importancia de los valores personales en su decisión.

Según publicó RNE, Ferrero indicó que la propuesta de renovación fue revisada detenidamente antes de comunicar su desacuerdo. Insistió en que los aspectos conflictivos deben conservarse bajo privacidad, descartando desvelar detalles específicos sobre cláusulas o condiciones que llevaron al desencuentro. “Soy fiel a mis valores y pensamientos, y ya está. Hay ciertas cosas que no he podido aceptar por cómo soy, y estoy satisfecho por esa parte. Por la otra, por haber roto y por no seguir con Carlos, por supuesto que no estoy satisfecho y contento, no es lo que quería”, expresó Ferrero en la entrevista concedida al programa Radiogaceta de los deportes.

El entrenador también manifestó que la ruptura del vínculo profesional representa una novedad tanto para él como para el entorno de Alcaraz. Ferrero enfatizó que el final de esta etapa genera sorpresa y exige un periodo de adaptación para ambas partes. Aunque reconoció que no ha sido su deseo dejar de trabajar con el joven tenista, remarcó la necesidad de aceptar las diferencias existentes. El técnico subrayó la ausencia de conflictos personales o enfrentamientos con Alcaraz o con terceros: “No ha habido ninguna pelea en todo el año ni con él ni con el entorno”. Añadió que los contratos se renovaban anualmente y que hasta el presente año siempre alcanzaban acuerdos fácilmente, mientras que en esta ocasión surgieron las discrepancias.

Ferrero recalcó, según consignó RNE, sentirse respaldado por numerosos mensajes de apoyo tras la noticia, lo que refuerza su percepción acerca del trabajo realizado al lado de Alcaraz. El valenciano valoró positivamente los logros conseguidos junto al tenista murciano, afirmando que se siente tranquilo por haber culminado un ciclo considerado excepcional en resultados. “Estoy muy contento por todo lo que se ha conseguido, creo que es algo fuera de lo normal”, afirmó.

Respecto a sus expectativas personales y profesionales tras el cese de la relación con Alcaraz, Ferrero explicó que la decisión supone un proceso de asimilación progresiva. Consideró que es necesario permitir que ambos se concentren en sus próximos pasos y no descartó una eventual conversación futura con Alcaraz para restablecer el diálogo y preservar una relación de amistad, destacando el vínculo de lealtad y honestidad compartido durante los años de trabajo conjunto. “Desprende un carisma impresionante y siempre ha sido muy leal a su equipo, siendo muy honesto. Cuando pase esto, seguro que seguiremos hablando y recordando muchas de las cosas que vivimos juntos. Ha pasado un capítulo muy importante, y ya verás cómo seguimos siendo amigos”, trasladó Ferrero según reportó Radio Nacional de España.

El exentrenador consideró también que las relaciones laborales prolongadas pueden sufrir cierto desgaste, motivo por el cual consideró acertada en su momento la incorporación de un segundo técnico, Samuel López, al equipo de Alcaraz, con el objetivo de aportar nuevas ideas y mantener la cohesión grupal. Ferrero opinó que López posee la experiencia adecuada para asumir, al menos temporalmente, la formación exclusiva del tenista murciano. Según recogió RNE, Ferrero cree que la posibilidad de sumar a un nuevo entrenador podría evaluarse más adelante, en función de las necesidades y el desarrollo de las próximas temporadas.

Preguntado acerca de una hipotética vuelta al equipo de Alcaraz, Ferrero no cerró totalmente la puerta, aduciendo que la relación entre ambos siempre se ha caracterizado por la cercanía y el mutuo respeto, y que una negativa rotunda no refleja su sentimiento hacia el equipo y el propio Alcaraz. “Cerrarla, no la cerraré por la amistad que me une a él y a todo el equipo”, apuntó.

Ferrero analizó el impacto de la separación sobre el futuro del jugador y descartó que este cambio vaya a tener consecuencias negativas a nivel deportivo o mental, asegurando que Alcaraz dispone de talento y preparación suficientes para afrontar retos de alto nivel, como el Abierto de Australia. Afirmó que el entorno del tenista, según su conocimiento, fomenta la transparencia y la autocrítica, herramientas que considera esenciales para la progresión de Alcaraz en el circuito profesional.

Radio Nacional de España también recogió las impresiones de Ferrero respecto a su vínculo con Samuel López, quien fue su entrenador desde la infancia y posteriormente se incorporó como parte del cuerpo técnico de Alcaraz. Ferrero manifestó su deseo de que esta relación se mantenga sin alteraciones y reconoció que, aunque el proceso de adaptación a la nueva configuración del equipo puede requerir tiempo, confía en que la transición se desarrollará de manera correcta. Sugirió que la experiencia de López lo habilita para liderar el proyecto y que, si la situación lo demanda, otros miembros, como el hermano de López, podrían integrarse en los desplazamientos para ofrecer apoyo logístico y técnico.

En cuanto a su futuro inmediato, Ferrero descartó regresar a la actividad de entrenador de forma inmediata, tras más de siete años integrando el equipo de Alcaraz. Según relató a RNE, su intención es dedicar un periodo prolongado a su entorno familiar antes de asumir nuevos retos profesionales. Tras el cierre de una etapa marcada por el éxito deportivo y la proyección internacional de Alcaraz, Ferrero expresó gratitud tanto por los resultados alcanzados como por el reconocimiento de la comunidad tenística y de los seguidores del deporte, según la entrevista difundida por Radio Nacional de España.