Expertos de la ONU dudan que Reino Unido respete los DDHH de los activistas pro-palestinos en huelga de hambre

Algunos de los detenidos en huelga de hambre han perdido hasta 15 kilos y presentan condiciones de salud que incluyen riesgo inmediato de fallos orgánicos, daños neurológicos irreversibles, arritmias cardiacas y muerte, tras haber superado ya las semanas de abstención de alimento. Según consignó el medio Europa Press, este grupo de activistas pertenecientes a la organización Palestine Action fue encarcelado tras la ilegalización de la agrupación el 5 de julio. Las protestas dentro de las cárceles británicas han alcanzado una extensión que solo encuentra precedentes en las huelgas protagonizadas por miembros del Ejército Republicano Irlandés (IRA) en 1981.

El grupo de expertos de Naciones Unidas expresó dudas sobre la adhesión del Reino Unido a la legislación internacional de Derechos Humanos en el tratamiento de estos manifestantes encarcelados, según publicó Europa Press. En particular, los especialistas citaron informes que advierten sobre demoras en la atención médica proporcionada a los huelguistas, así como la existencia de restricciones en el acceso a visitas de familiares y abogados. Además, los reportes señalan la utilización de sujeciones físicas excesivas durante procedimientos hospitalarios y la ausencia de una supervisión médica independiente de manera constante, situación que afecta en especial a quienes atraviesan cuadros clínicos complejos debido a la protesta.

Europa Press detalló que la huelga de hambre se inició como una respuesta a las limitaciones impuestas sobre las vías de comunicación de los detenidos, incluyendo correspondencia postal, llamadas telefónicas y encuentros presenciales. Actualmente, las exigencias de los manifestantes se han extendido al cierre de todas las empresas del sector militar que mantienen relaciones con Israel, la cancelación de la ilegalización decretada contra Palestine Action y la excarcelación bajo fianza de los encarcelados.

Los expertos de la ONU subrayaron que la vida y la salud de las personas bajo custodia estatal es responsabilidad directa de las autoridades británicas. Recordaron, según informó Europa Press, que el fallecimiento de personas detenidas que podría haberse evitado no resulta aceptable bajo ninguna circunstancia. Esta advertencia toma relevancia particular dadas las condiciones críticas de algunos de los manifestantes, que han continuado la protesta hasta superar el límite de supervivencia seguro sin recibir alimentos.

De acuerdo con lo difundido por Europa Press, las acciones emprendidas por las autoridades han incluido medidas que los expertos consideran pueden constituir presión indebida o represalias en contra de los activistas. El grupo de las Naciones Unidas pidió que se garantice un acceso pleno y sin demoras a atención médica de emergencia para los huelguistas, y evitar cualquier práctica que posibilite una interpretación como acto de represalia.

En declaraciones recogidas por Europa Press, los expertos afirmaron que las huelgas de hambre suelen considerarse un recurso extremo por parte de quienes consideran agotados todos los mecanismos para ejercer su derecho a la protesta y recurrir a instancias legales efectivas. El pronunciamiento alerta sobre la criminalización de la protesta en el marco de la legislación antiterrorista vigente en el Reino Unido, enfatizando que las manifestaciones deben analizarse en el contexto más amplio de las restricciones reciente al activismo pro-palestino en el país.

"Los informes plantean serias dudas sobre el cumplimiento de las leyes internacionales de los derechos humanos, incluidas las obligaciones de proteger la vida y prevenir tratos crueles, inhumanos o degradantes", afirmaron los expertos y recogió Europa Press. El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Turk, también intervino en el proceso. De acuerdo con este medio, Turk solicitó al gobierno británico a finales de julio que reconsiderara la prohibición de Palestine Action, al entender que la aplicación de la ley antiterrorista de 2000 resultó excesiva y que la ilegalización podría constituir un abuso de dicha legislación.

Europa Press recordó que el Tribunal de Apelaciones del Reino Unido admitió en octubre la demanda presentada por Huda Ammori, activista palestina y cofundadora de la organización, frente a la decisión del entonces Ministerio del Interior de declarar ilegal al grupo. El debate sobre el alcance y la proporcionalidad de las medidas impuestas a los activistas permanece abierto, con múltiples organismos y expertos reclamando mayor garantía del respeto de los derechos fundamentales de los encarcelados.

Las observaciones del grupo de expertos de la ONU incluyen además el llamado a las autoridades británicas a evitar medidas que puedan obstaculizar el trabajo de abogados y médicos independientes en la supervisión de la situación de los huelguistas. El medio Europa Press subrayó que la demanda de los detenidos va más allá de la protesta individual o de grupo y se vincula al reclamo de revertir una política que consideran limitadora de la acción social y política vinculada a la causa palestina en territorio británico.

El desarrollo de esta huelga de hambre y la actuación de las autoridades penitenciarias genera inquietud en ámbitos internacionales acerca del cumplimiento del Reino Unido de sus obligaciones legales bajo la normativa de protección de derechos humanos y en relación con el ejercicio del derecho a la protesta y la defensa legal de los detenidos. Según lo consignado por Europa Press, la comunidad internacional sigue de cerca los avances en las condiciones de los huelguistas y la respuesta de los organismos estatales, en tanto se prolonga uno de los episodios de protesta carcelaria más extensos en la historia reciente del país.