Elevado en Málaga el plan territorial de emergencia de Protección Civil a fase emergencia

El sistema de envío de avisos masivos 'EsAlert' fue activado este sábado en la provincia de Málaga, informando a 27 municipios sobre la situación meteorológica de emergencia por lluvias intensas. Según informó el Ayuntamiento de Málaga, la decisión se enmarca en el contexto del aviso rojo decretado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) para las comarcas de Sol y Guadalhorce, dada la previsión de fuertes precipitaciones durante la noche de este sábado y la madrugada del domingo, 28 de diciembre. El plan territorial de emergencia de Protección Civil Local de Málaga ha sido elevado a la fase de emergencia, en situación operativa 1.

Tal como consignó la agencia Aemet, el aviso rojo permanecerá activo hasta las 03:59 horas del domingo, y posteriormente se mantendrá el nivel amarillo hasta las 09:59 horas para las mismas zonas de riesgo. Este protocolo se implementa ante el aumento significativo de lluvias que afecta a la provincia de Málaga, convirtiéndola en la región más impactada por el fenómeno en toda la comunidad autónoma.

El medio Emergencias 112 Andalucía detalló que durante la jornada se gestionaron casi 70 incidentes relacionados con las precipitaciones, aunque no se registraron daños materiales de gravedad ni heridos. Los sucesos atendidos corresponden principalmente a problemas derivados del exceso de agua en las vías públicas, acumulaciones en zonas urbanas y dificultades puntuales en la circulación por carreteras y calles anegadas.

El Ayuntamiento de Málaga precisó que la activación del plan de emergencia busca proporcionar una respuesta estructurada y eficaz ante potenciales crisis vinculadas a las condiciones meteorológicas. En este sentido, las autoridades locales coordinan a los distintos servicios operativos con el objetivo de supervisar las áreas más vulnerables y prevenir cualquier situación de riesgo para los ciudadanos.

Según publicó Aemet, la decisión de elevar el aviso al nivel rojo se fundamenta en la acumulación pronosticada de precipitaciones que puede generar alteraciones tanto en la movilidad urbana como en la seguridad de las infraestructuras. Además, la extensión del aviso amarillo tras el nivel máximo responde a la persistencia esperada de las lluvias durante las primeras horas del domingo, lo que obliga a mantener la vigilancia en las comarcas señaladas.

La utilización del sistema 'EsAlert' permitió que la población de los 27 municipios afectados recibiera la alerta directamente en sus dispositivos móviles, facilitando así la adopción de medidas preventivas y la coordinación de recursos entre los diferentes organismos de emergencia. El despliegue de avisos masivos constituye una de las acciones tradicionales ante situaciones de riesgo alto, permitiendo a los responsables municipales informar con inmediatez sobre recomendaciones y protocolos de actuación.

De acuerdo con la información proporcionada por Emergencias 112 Andalucía, la mayor parte de los incidentes reportados no requirió intervenciones de gran envergadura, centrándose la actividad de los servicios de emergencia en asegurar que la acumulación de agua no ocasionara problemas mayores. Este balance sugiere que, a pesar de la intensidad de las precipitaciones y la magnitud de la alerta, los daños personales y materiales han sido minimizados gracias a la activación precoz de los planes de emergencia y a la colaboración de la ciudadanía en seguir las directrices oficiales.

Las precipitaciones que provocaron la activación de estos protocolos forman parte de una intensa jornada meteorológica que afectó principalmente a las comarcas de Sol y Guadalhorce, donde los niveles de agua superaron los umbrales habituales y motivaron la intervención coordinada de los servicios de emergencia. Según Emergencias 112 Andalucía, la experiencia adquirida en anteriores episodios de lluvias intensas ha impulsado mejoras en los sistemas de aviso tempranos y la capacidad de respuesta ante situaciones similares.

El seguimiento continúa atendiendo la evolución de las lluvias y la posible aparición de nuevos incidentes. Mientras tanto, las autoridades solicitan al conjunto de la población mantener la atención a las próximas actualizaciones oficiales y respetar las recomendaciones de seguridad, incluyendo la limitación de desplazamientos en las áreas identificadas como de mayor riesgo.