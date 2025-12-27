El PP defiende regularizar inmigrantes que trabajan y reprocha a Vox que quiera echarlos "sin explicar cómo"

Alberto Nadal, vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del Partido Popular, se refirió a la necesidad de analizar las razones por las que la tasa de ocupación en España permanece diez puntos por debajo del promedio de los países europeos más avanzados, señalando la falta de incentivos para incorporarse al mercado laboral y la carga fiscal sobre el empleo. Según detalló Europa Press, Nadal se alineó con la propuesta de Foment de Treball, respaldada por la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), que sugiere incorporar 1,5 millones de personas migrantes al mercado laboral español durante los próximos diez años.

En una entrevista recogida por Europa Press, Nadal afirmó que España debería avanzar hacia una inmigración regulada, enfocada en sectores donde la demanda de mano de obra no logra cubrirse con trabajadores locales. El dirigente sostuvo que regularizar a personas migrantes que residen desde hace tiempo en el país contribuiría a abordar las necesidades del mercado laboral, especialmente ante la baja natalidad que actualmente enfrenta España.

De acuerdo con Europa Press, Nadal sostiene que los actores políticos no deberían valerse de propuestas generales o vagas respecto al fenómeno migratorio. Criticó en este sentido la postura de Vox, quien, según el vicesecretario, aboga por la expulsión de millones de extranjeros sin explicar los mecanismos para llevarlo a cabo. Nadal calificó estas posiciones de carentes de un plan claro y contrapuso este enfoque a la política de “fronteras abiertas” que atribuyó al PSOE, resumiendo que mientras algunos apelan a discursos amplios, ni PSOE ni Vox aportan soluciones consistentes adaptadas a la realidad laboral y demográfica del país.

En el análisis expuesto por Europa Press, Nadal propuso mirar hacia modelos internacionales de inmigración considerados exitosos y eficientes. Propuso implementar un sistema de inmigración selectiva, donde se establezcan criterios objetivos para determinar cuántos extranjeros requiere el país y en qué sectores. Bajo este esquema, la integración de la población migrante sería guiada por las necesidades del mercado, sin suprimir la prioridad en la empleabilidad de los residentes y nacionales.

El representante del PP insistió en que la natalidad en España atraviesa una fase muy baja y que, aunque se pongan en marcha políticas para fomentar el crecimiento familiar, los efectos de tales medidas no serían inmediatos. Aclaró que incluso si el incremento de la natalidad se convirtiera en una política pública central, los resultados sólo se verían reflejados tras varias décadas. Frente a este panorama, Nadal defendió la cobertura de la caída demográfica mediante inmigración laboral, es decir, facilitando la llegada de personas dispuestas a cubrir vacantes que permanecen sin cubrir en el mercado español.

Europa Press informó que, según la visión de Nadal, la clave para que el mercado de trabajo nacional avance hacia indicadores comparables al resto de Europa reside en aumentar la tasa de ocupación. Insistió en que el sistema actual castiga el empleo tanto por razones fiscales como por la ausencia de incentivos, lo que reduce la participación de la población activa respecto a otros estados desarrollados de la Unión Europea.

Durante la conversación con Europa Press, Nadal precisó que políticas de extracción masiva de migrantes, como sugieren algunos partidos políticos, carecen de un planteamiento viable. “No explican cómo lo van a hacer”, expresó el dirigente, subrayando la falta de mecanismos administrativos, procedimientos legales o incluso previsiones económicas de quienes promueven tales discursos.

Adicionalmente, el vicesecretario del PP abogó por un proceso de regularización para quienes ya estén en el país cumpliendo tiempo de residencia y estén en condiciones de integrarse al mundo laboral formal. Según informó Europa Press, esta propuesta apunta a legalizar la situación de quienes puedan contribuir de forma inmediata a sectores que registran escasez de mano de obra, lo que, de acuerdo con Nadal, representa una solución pragmática tanto para la economía como para la cohesión social.

El medio Europa Press también consignó que Nadal recalcó la importancia de atender simultáneamente a quienes residen ya en territorio español, asegurando que satisfacer las necesidades del mercado laboral no debe traducirse en desatender la población activa local ni en relegarla frente a la nueva inmigración. Su postura apunta a equilibrar la incorporación de talento extranjero con el refuerzo de las oportunidades laborales para nacionales y residentes.

Nadal concluyó en Europa Press que el debate político sobre migración laboral y regularización debe ir acompañado de planes concretos y basados en análisis reales del mercado, evitando planteamientos reduccionistas o eslóganes de campaña. A su juicio, sólo una estrategia basada en datos y ajustada a las particularidades del mercado interno permitirá adaptar las políticas migratorias a los nuevos desafíos económicos y demográficos del país.