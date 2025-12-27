El FBI cierra la histórica sede J. Edgar Hoover y se traslada a otro edificio

El reciente anuncio sobre el aplazamiento del plan para construir un nuevo complejo federal para la Oficina Federal de Investigación, junto con la decisión de mudarse al antiguo edificio Reagan, remueve expectativas sostenidas durante décadas acerca del destino de la histórica sede J. Edgar Hoover. El traslado inmediato, impulsado por la administración de Kash Patel, marca el cierre definitivo de las instalaciones que albergaban al FBI desde 1975, según detalló Bloomberg. La decisión de descartar el costoso proyecto de nueva construcción, que contemplaba una inversión de 5.000 millones de dólares (unos 4.450 millones de euros) proyectados para el año 2035, prioriza el uso de recursos existentes y reduce significativamente el gasto público.

El director del FBI, Kash Patel, informó desde su cuenta en la red social X que, tras más de dos décadas de propuestas inconclusas, el personal de la agencia federal será reubicado en las antiguas dependencias de la extinta Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), conocidas como edificio Reagan. De acuerdo con el funcionario, la medida se concretó en coordinación directa con el presidente Donald Trump y el Congreso, permitiendo cerrar un capítulo persistente en la historia administrativa del FBI. Patel sostuvo que el edificio elegido cuenta con condiciones adecuadas para iniciar la transición en el menor plazo posible, bajo el argumento de que las medidas de seguridad e infraestructura requeridas ya están siendo implementadas, por lo que la duración de estas obras será el factor que determine la fecha final de la mudanza.

Según publicó Bloomberg, las diferencias internas a propósito de la ubicación de una nueva sede provocaron extensos retrasos en la toma de decisiones respecto al cierre y traslado. Mientras el actual complejo de la Avenida Transilvania, en pleno centro de Washington DC, recibió críticas tanto por sus limitaciones estructurales como por no ajustarse a las exigencias operativas actuales del FBI, las discusiones políticas sobre una posible relocalización en el estado de Maryland, afuera de la capital federal, no lograron consenso entre los distintos niveles de gobierno. El traslado al edificio Reagan mantiene la proximidad del FBI a otros organismos clave, incluyendo el Departamento de Justicia y la Casa Blanca, en el centro neurálgico de la administración federal.

El edificio J. Edgar Hoover, caracterizado por su arquitectura brutalista y nombrado en honor al primer director de la agencia, representa casi cinco décadas de historia institucional. Desde su inauguración en 1975, numerosas voces han cuestionado su idoneidad, argumentando que el paso del tiempo y la evolución de las necesidades operativas dejaron obsoleta su estructura para el trabajo de investigación criminal y de inteligencia. De acuerdo con lo consignado por Bloomberg, la falta de acuerdo político y los elevados costos de cualquier alternativa han retrasado sistemáticamente una decisión al respecto.

Con la elección del edificio Reagan, el FBI abandonará los planes de trasladarse a Maryland, una preferencia defendida por las autoridades de ese estado y por sectores interesados en descentralizar actividades federales desde el distrito de Columbia. Bloomberg reveló que el abandono del proyecto Maryland ha sido bien recibido por algunos sectores de la administración federal por motivos logísticos y de economía de escala, a la vez que permite aprovechar instalaciones ya existentes.

El plan original contemplaba una nueva sede de última generación que, según estimaciones oficiales difundidas por el director Patel, habría requerido una inversión significativa y un plazo de ejecución extenso, manteniendo al personal en instalaciones consideradas inadecuadas todavía por más de una década. El aplazamiento indefinido de esa propuesta y la decisión de utilizar el edificio Reagan, según reportó Bloomberg, responde a criterios de eficiencia presupuestaria y de celeridad operativa, en un contexto de restricciones financieras crecientes para los organismos federales.

Patel destacó que la transición ya está en marcha, con adaptaciones en seguridad e infraestructura orientadas a satisfacer los requerimientos técnicos y de protección del personal y los archivos. Si bien la fecha precisa del traslado aún no se ha oficializado, el funcionario anticipó que la concreción del cambio dependerá del avance de las obras, sin la incertidumbre asociada a un proceso tan prolongado como el de una nueva construcción.

El sitio actual del FBI, enclavado en la Avenida Transilvania, ha servido como escenario de algunos de los episodios más relevantes en la historia moderna de la agencia, pero también como motivo de debate sobre la modernización de la infraestructura federal. Tal como detalló Bloomberg, la mudanza al edificio Reagan cierra una etapa caracterizada por controversias políticas, administrativas y presupuestarias, y abre una fase donde la eficiencia del gasto y la continuidad institucional priman sobre proyectos ambiciosos pero de largo plazo.

Al trazar el futuro de la agencia en un nuevo emplazamiento, el actual director subraya la colaboración entre el poder ejecutivo y legislativo, un aspecto que, según información de Bloomberg, resultó decisivo para alcanzar un consenso y evitar percances financieros adicionales. La reubicación del personal del FBI en un edificio céntrico, con acceso inmediato a otros organismos federales, representa también una respuesta a las preocupaciones de coordinación interinstitucional, un aspecto considerado clave en las evaluaciones realizadas por funcionarios y observadores del proceso.

La decisión desestima, al menos por el momento, la posibilidad de que nuevas sedes federales se establezcan lejos del corazón administrativo de Washington DC, reforzando la concentración de operaciones clave en el distrito central de la capital y priorizando el aprovechamiento de recursos ya disponibles, según la información suministrada por Bloomberg a lo largo de su cobertura del proceso.