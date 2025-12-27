Dioni, de Camela, anuncia que en 2026 vuelve a los escenarios

El cantante Dioni, integrante del grupo Camela, se mostró optimista respecto a su regreso artístico y confirmó que ofrecerá una nueva gira a partir de 2026, tras superar una larga recuperación por una lesión muscular. Durante un acto benéfico celebrado el sábado y difundido por varios medios, Dioni explicó ante las cámaras que ya se siente preparado para volver a los escenarios y avanzar en una nueva etapa en su carrera musical. Según informó el medio presente en el evento, el intérprete aseguró que su estado de salud evolucionó favorablemente y que planea estar en forma para retomar la actividad en los próximos meses.

El artista participó en el partido benéfico organizado por Richy Castellanos, donde compartieron escena figuras del espectáculo e invitados a favor de la Fundación Theodora, informó el medio citado. Durante su intervención, Dioni detalló que atravesó un proceso de rehabilitación tras sufrir una rotura en el esternocleidomastoideo, una lesión que lo mantuvo alejado de las presentaciones en vivo y que lo obligó a suspender su gira anterior en agosto.

De acuerdo con lo publicado, Dioni reconoció que la recuperación transcurrió lentamente y que durante este tiempo se vio impedido de cumplir con los compromisos asumidos en distintas ciudades, lo que afectó tanto al equipo como a los seguidores del grupo. "Ha sido muy duro porque tuve que suspender la gira en el mes de agosto, sobre todo por la gente que llevamos atrás y la gente que se ha quedado sin vernos en muchas capitales", expresó el músico, citado por la fuente.

El intérprete de Camela manifestó que aún debe fortalecer el músculo afectado, pero subrayó que su retorno a los escenarios está programado y que en febrero prevé presentarse en el recinto de Las Ventas, dado que se considera suficientemente recuperado. El medio resaltó que Dioni enfatizó las dificultades que acompañaron el proceso de rehabilitación, tanto en el plano físico como emocional, por la imposibilidad de estar cerca de su público y por el impacto en el equipo artístico y técnico.

Además, en respuesta a preguntas sobre la situación de otros colegas, el cantante expresó comprensión hacia artistas que deciden tomar pausas en su carrera. Citó el ejemplo de la intérprete India Martínez, quien anunció un retiro temporal, y valoró la importancia de estos descansos para preservar la salud y la motivación tras años de actividad sostenida. "Viene bien, nosotros llevamos cuatro o cinco años sin parar y muchas veces hay compañeros, no era el caso nuestro, pero hay compañeros que tienen que llegar y decir 'vamos a parar un tiempo' para recargar pilas", dijo Dioni, en palabras recogidas por el medio presente.

El regreso de Dioni se espera como un acontecimiento relevante tanto para los admiradores de Camela como para el panorama de la música popular en España. La suspensión de la gira anterior afectó a numerosos eventos y localidades programadas, dejando en pausa la actividad en directo de uno de los grupos más representativos de su género. La reciente reaparición pública de Dioni en el partido benéfico sirvió para confirmar el estado actual del artista y para adelantar planes concretos respecto a su futuro cercano sobre los escenarios. La organización del evento solidario también permitió la interacción entre artistas de diversos ámbitos, fortaleciendo los lazos en el entorno cultural y artístico.