Detenido en Italia el presidente de una asociación palestina por supuestos vínculos financieros con Hamás

La Fiscalía Nacional Antiterrorista en Italia considera que Mohamed Hannun, presidente de la Asociación de Palestinos en Italia, figura como un posible miembro activo de Hamás y presunto líder de una “célula italiana”. Según consignó La Repubblica, el Ministerio del Interior lo acusa de canalizar fondos desde iniciativas humanitarias hacia actividades del movimiento islamista y de haber desviado en las últimas dos décadas hasta 7,2 millones de euros con este destino. El caso adquiere mayor peso tras descubrirse que las operaciones de Hannun alcanzaron un volumen total de transferencias superior a 10 millones de euros, según detalló el medio italiano.

El pasado sábado, autoridades italianas arrestaron a Hannun en Génova, junto a otros ocho sospechosos, bajo cargos de presuntos vínculos financieros con Hamás. Esta acción se enmarca en una investigación coordinada por la Dirección Antimafia y Antiterrorista del Distrito de Génova, la cual incluyó también la incautación provisional de bienes y activos financieros valorados en más de 8 millones de euros, tal como informó el Ministerio del Interior en un comunicado publicado en la plataforma X. La decisión de proceder con los arrestos deriva de las pesquisas sobre movimientos de dinero que, bajo el argumento de ayuda a la población palestina, habrían servido para fines distintos a los declarados, de acuerdo con los resultados expuestos por las autoridades.

Según La Repubblica, el operativo se dio a conocer de manera oficial a través de las redes sociales del Ministerio del Interior, señalando la dimensión y la gravedad de la supuesta red financiera. El titular del Ministerio, Matteo Piantedosi, afirmó en el comunicado: “A pesar de la necesaria presunción de inocencia que siempre debe reconocerse en esta fase, se ha desvelado el comportamiento y las actividades que, tras la fachada de iniciativas en beneficio de la población palestina, ocultaban el apoyo y la participación en organizaciones con verdaderos fines terroristas de naturaleza islamista”. La declaración remarca que las evidencias obtenidas durante la investigación habrían permitido detectar que los recursos gestionados por las personas arrestadas terminaron eventualmente en manos de Hamás, considerado por la Unión Europea un grupo terrorista.

Además de señalar a Hannun como figura clave, las autoridades investigan el rol de la Asociación de Palestinos en Italia dentro de este esquema, describiendo cómo operaron, bajo el paraguas de la ayuda humanitaria, transferencias y canales que habrían servido para el movimiento ilícito de fondos. Según publicó La Repubblica, los investigadores creen que desde hace veinte años Hannun habría asumido la función de conectar a la organización en Italia con las estructuras internacionales del movimiento islamista.

Respecto a los arrestos, el operativo incluyó registros en varios puntos estratégicos, enfocados en localizar documentos, equipos informáticos y otros elementos que permitan completar el mapeo financiero desarrollado a partir de informes de inteligencia. El método utilizado, según detalla el medio italiano, consistía en presentar los recursos como parte de campañas de solidaridad, destinadas formalmente a cubrir necesidades humanitarias en la población de Gaza, si bien las pesquisas rastrearon la circulación del dinero hasta Hamás.

El caso desató una respuesta institucional, en la que el propio Ministerio subrayó la voluntad del gobierno de perseguir hasta sus últimas consecuencias las actividades de financiación del terrorismo bajo cualquier pretexto, sintagma repetido en mensajes oficiales. Paralelamente, la investigación plantea que, a pesar del control sobre la actividad formal de las organizaciones presentes en Italia, los mecanismos financieros empleados consiguieron eludir la detección durante años mediante la fragmentación de las transferencias y la colaboración entre distintas entidades.

La Repubblica también mencionó que el total de activos incautados asciende a más de 8 millones de euros, cifra que incluye bienes muebles e inmuebles, así como valores en cuentas bancarias asociadas a los investigados. Las autoridades italianas esperan que, con estas medidas, puedan interrumpir el flujo monetario y profundizar en el esclarecimiento de los cauces empleados para el presunto desvío de fondos.

Dentro de la documentación pública hasta el momento, la Fiscalía Nacional Antiterrorista justifica la operación por la necesidad de frenar lo que describe como “infiltración de actividades criminales en estructuras de titularidad humanitaria”. Las investigaciones continúan sobre la posible implicación de más personas y organizaciones, siguiendo pistas relacionadas con la recopilación y transferencia de recursos obtenidos en campañas solidarias.

Expertos legales citados por La Repubblica subrayan la complejidad del caso, por lo que también se prevé la participación de organismos internacionales en la investigación. Por ahora, los arrestados permanecen en custodia de las autoridades italianas, pendientes de nuevas diligencias y de las consecuencias judiciales de la operación.