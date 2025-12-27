(Crónica) El Arsenal responde otra vez al Manchester City y Wirtz estrena gol en memoria de Diogo Jota

Un gol de Florian Wirtz, convertido durante una jornada llena de homenajes a Diogo Jota en Anfield, permitió que el Liverpool FC venciera 2-1 al Wolverhampton Wanderers e incrementara su distancia sobre equipos como el Chelsea, tras la derrota de estos últimos en casa frente al Aston Villa por 1-2. De acuerdo con la información publicada por la agencia Europa Press, la pelea en la parte alta de la Premier League inglesa se intensificó este sábado tras la respuesta de los principales aspirantes al título.

El Arsenal FC continuó liderando la clasificación liguera al asegurar un triunfo por 2-1 contra el Brighton & Hove Albion. Este resultado representó la reacción inmediata del conjunto londinense, dirigido por Mikel Arteta, tras la victoria del Manchester City unas horas antes. El medio detalló que los ‘citizens’ superaron su visita al Nottingham Forest con marcador de 1-2, situándose momentáneamente en la cima y trasladando así la presión al Arsenal, que logró mantener su posición con 42 puntos tras su encuentro en el Emirates Stadium.

La jornada empezó en el City Ground de Nottingham. Europa Press reportó que Tijjani Reijnders desató la ventaja visitante cuando resolvió con un disparo de zurda luego de una asistencia de Rayan Cherki al minuto 48. La respuesta del Nottingham Forest no se hizo esperar y Omari Hutchinson empató el encuentro con una jugada colectiva bien elaborada. El Manchester City recuperó la ventaja en el minuto 83, gracias a un potente remate con la derecha de Cherki tras el cobro de un córner, sellando así su victoria y acumulando 40 puntos en la clasificación.

El Arsenal asumió su compromiso posterior sabiendo que debía ganar para conservar el liderato. Según consignó Europa Press, Martin Odegaard abrió el marcador en el minuto 14 con un zurdazo desde el borde del área, estableciendo la superioridad local en el arranque del partido. Ya en la segunda parte, un autogol de Georginio Rutter de cabeza aumentó la diferencia después de un saque de esquina en el minuto 52. El Brighton redujo la diferencia con un tanto de Diego Gómez, aunque eso no fue suficiente para abandonar la zona media de la tabla, en la que permanece con 24 puntos. El Arsenal, por su parte, mantuvo la primera posición con dos de ventaja respecto a los de Manchester.

En paralelo, Liverpool vivió una jornada teñida de emotividad en memoria de Diogo Jota. En ese contexto, Ryan Gravenberch marcó el primer tanto para los locales al minuto 41 con un disparo cruzado a ras de suelo. Instantes después, Florian Wirtz anotó su primer gol oficial con el club ‘red’, definiendo a corta distancia ante el portero rival. Este doble golpe permitió a los dirigidos por Jürgen Klopp encarrilar la victoria, pese al descuento de Santiago Bueno para los ‘wolves’. Tal como apuntó Europa Press, con este resultado Liverpool llegó a 32 puntos, consolidando su posición como perseguidor inmediato del dueto de cabeza.

Por su parte, el Chelsea no consiguió aprovechar la fecha en Stamford Bridge. El equipo local tomó la delantera con una acción individual de João Pedro, quien convirtió tras un córner servido por Reece James. El disparo rozó el objetivo de gol olímpico, pero finalmente el jugador brasileño empujó el balón con el gemelo derecho para abrir la cuenta. En la segunda mitad el Aston Villa cambió el rumbo del partido tras la entrada en el minuto 59 de Ollie Watkins. Rodgers asistió en el primero de los dos tantos de Watkins, anotado en el minuto 63, mientras que el segundo, en el 84, llegó mediante un cabezazo en el área, tras el lanzamiento de un córner. Las intervenciones previas del portero español del Chelsea no bastaron para evitar la remontada. Con estos tres puntos, el Aston Villa alcanzó los 39 y se posicionó por delante de otros aspirantes europeos. El Chelsea, tras la derrota, permaneció con 29.

El medio Europa Press detalló que con el empate parcial de los ‘blues’, la jornada mantuvo la expectación de cara a la zona Champions en la tabla de posiciones. Las actuaciones individuales y colectivas de los equipos más destacados centraron la atención tanto por el efecto inmediato en la clasificación general como por la dinámica de la lucha por los primeros puestos.

De acuerdo con el balance de Europa Press, los goles, asistencias y movimientos estratégicos de la jornada reflejaron un calendario que sigue muy reñido en la parte alta. El Arsenal retuvo el liderato con 42 puntos frente a los 40 del Manchester City, mientras que el Aston Villa se acercó con 39 en un momento de ascensos y caídas importantes entre los clubes de la Premier League.