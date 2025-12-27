China y EEUU aplauden el acuerdo de alto el fuego entre Camboya y Tailandia

La cifra de víctimas mortales producto del reciente conflicto fronterizo entre Camboya y Tailandia ya suma 96 personas en diciembre, según detalló el medio que publicó la noticia. Las cifras oficiales desglosan 23 soldados y 42 civiles fallecidos en territorio tailandés, mientras que en Camboya se han contabilizado 31 civiles muertos. Con este trasfondo de violencia, las autoridades de ambos países han llegado a un acuerdo de alto el fuego para poner fin a los enfrentamientos en la zona limítrofe.

De acuerdo con la información publicada por el medio, tanto China como Estados Unidos expresaron su apoyo al entendimiento alcanzado entre Phnom Penh y Bangkok. Un portavoz del Ministerio de Exteriores de China declaró que Pekín “acoge con satisfacción” la firma de la declaración conjunta de alto el fuego, resaltando que este acuerdo “demuestra que el diálogo y la consulta son una forma realista y eficaz de resolver disputas complejas”. En la comunicación oficial del gobierno chino, difundida a través de su página web, también se menciona la disposición del país para “seguir proporcionando plataformas y creando las condiciones para una comunicación más integral y específica entre Camboya y Tailandia”.

Según informó el medio, el ministro de Exteriores chino, Wan Yi, tiene previsto reunirse con sus homólogos, el camboyano Prak Sokhonn y el tailandés Norodom Sihasak, en la provincia de Yunnan, al sur del país asiático. La reunión, convocada para domingo y lunes, incluye la participación de representantes de las fuerzas armadas de los tres Estados, con el objetivo de abordar estrategias para asegurar la consolidación del cese de hostilidades.

La respuesta de Estados Unidos llegó de la mano del secretario de Estado, Marco Rubio, quien afirmó en un mensaje publicado en la red social X: “Estados Unidos celebra el anuncio de Camboya y Tailandia (...) Instamos a ambos países a cumplir de inmediato este compromiso e implementar plenamente los términos del acuerdo de paz de Kuala Lumpur”. La referencia al pacto alcanzado en la capital de Malasia destaca la importancia de que ambas partes materialicen en acciones los términos pactados para evitar una reanudación del conflicto.

Según consignó el medio, la tensión entre ambos gobiernos se incrementó durante las últimas semanas a medida que aumentaban los ataques directos en la zona fronteriza. El pasado mes de julio, una anterior escalada desembocó en un acuerdo similar, después de que en apenas cinco días fallecieran cerca de 50 personas y cientos de miles de habitantes fueran desplazados de sus hogares.

Las autoridades de Camboya y Tailandia se han acusado de realizar provocaciones mutuas en sucesivas ocasiones, prolongando un clima de desconfianza que llevó a la reactivación del enfrentamiento armado. El acuerdo de alto el fuego más reciente forma parte de los esfuerzos internacionales respaldados por potencias como China y Estados Unidos para contener las hostilidades y facilitar el retorno progresivo de la paz a la región.

El medio informó que China, a través de su portavoz, manifestó el compromiso de Pekín de desempeñar “un papel constructivo en la consolidación del alto el fuego, la reanudación de los intercambios bilaterales, la reconstrucción de la confianza política mutua, la recuperación de las relaciones y el mantenimiento de la paz regional a su manera”. Esta declaración subraya la intención del gobierno chino de actuar como mediador e impulsor de canales diplomáticos entre las partes enfrentadas, estableciendo reuniones y foros multilaterales como el previsto en Yunnan.

El registro de víctimas y desplazados refleja el grave impacto humanitario del conflicto, además de las repercusiones políticas y de seguridad para la región. El medio enfatizó que la implementación efectiva del acuerdo será determinante para reducir el riesgo de nuevas hostilidades y frenar la cifra de afectados, así como para restablecer el flujo de personas y bienes en la frontera.

Las próximas jornadas en Yunnan marcarán un punto clave para el proceso de diálogo, con la participación de altos funcionarios y mandos militares de ambos países implicados. El medio detalló que estos encuentros buscan definir mecanismos de verificación, procedimientos para el retiro de tropas y directrices de cooperación en materia de seguridad, con especial atención en la prevención de nuevos incidentes.

La comunidad internacional, a través del respaldo público de Beijing y Washington, pretende contribuir a la estabilidad regional. El llamado a respetar el cese de las hostilidades permanece en el centro de la estrategia recomendada desde ambas potencias, que a su vez instan a mantener la vía de la negociación y el respeto del derecho internacional. La evolución de la situación dependerá en gran medida de la voluntad política de Camboya y Tailandia para mantener los compromisos asumidos y avanzar en la reconstrucción de las relaciones bilaterales dañadas por la violencia fronteriza.