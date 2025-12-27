Carlos Mayo, Fernando Carro, Nassim Hassaous y Aarón Las Heras correrán la San Silvestre Vallecana

Aarón Las Heras logró en la edición de 2023 un segundo puesto tras la descalificación de Mohamed Katir, deteniendo el cronómetro en 27:53 y mejorando así su rendimiento respecto al séptimo lugar conseguido el año anterior. Este resultado permite ubicarlo entre los atletas más destacados que competirán el 31 de diciembre en la Nationale-Nederlanden San Silvestre Vallecana, según informó la organización y recogió la prensa especializada.

Carlos Mayo, actual poseedor del récord nacional de medio maratón con un tiempo de 59:39, encabeza la lista de participantes españoles para la presente edición de la tradicional carrera de 10 kilómetros por las calles de Madrid, que concluirá en el Estadio de Vallecas. Según detalló el medio, Mayo participó por primera vez en la prueba en 2022 y consiguió un sexto lugar gracias a un registro de 28:04. Llega en esta ocasión habiendo conseguido el tiempo mínimo exigido para disputar el Campeonato de Europa de atletismo en maratón. Además, ostenta la séptima mejor marca española histórica en una prueba de 10 kilómetros en ruta, un registro de 27:53 que logró en Laredo en 2022.

Entre los protagonistas citados por la organización figura también Nassim Hassaous, atleta originario de Navarra y doble subcampeón nacional de cross, quien vuelve a la San Silvestre Vallecana buscando repetir o mejorar el tercer puesto alcanzado en 2021. Durante el presente año, Hassaous debutó en maratón obteniendo la marca de acceso para el Campeonato de Europa en esta disciplina.

Fernando Carro será otro de los favoritos nacionales en Vallecas. Plusmarquista nacional de 3.000 metros obstáculos y en proceso de transición al maratón, Carro ostenta una mejor marca en los 10 kilómetros de 27:46, establecida en 2020 en Alcobendas, en un recorrido catalogado como favorable para las marcas. Según publicó la organización, será uno de los principales nombres a seguir en esta edición.

En el grupo de maratonianos destacan figuras como Ibrahim Chakhir, campeón nacional de maratón en 2024 y representante olímpico en París 2024, quien recientemente obtuvo la mejor marca nacional del año en Valencia con un tiempo de 2:07:21. Junto a él competirá Jorge Blanco, campeón nacional de la especialidad en 2022, así como Daniel Mateo, olímpico y mundialista en maratón y actual plusmarquista nacional en la prueba de la hora en pista. Juan Antonio 'Chiki' Pérez, dueño del tercer mejor tiempo español de la historia en 10 kilómetros en ruta con 27:45, volverá a medirse ante los principales fondistas nacionales.

La representación española se nutre, además, de jóvenes especialistas en pruebas de medio fondo y fondo. Entre ellos destacan Pol Oriach, campeón de España de 3.000 metros bajo techo y seleccionado para el Mundial de Tokio 2025; Ignacio Fontes, finalista olímpico, mundial y continental en 1.500 metros; Alejandro Quijada, subcampeón de España de 3.000 metros obstáculos y mundialista en el último año; y Sergio Paniagua, subcampeón nacional de cross y cuarto clasificado en la San Silvestre Vallecana de 2022. Todos ellos aportan variedad de perfiles y experiencias a una convocatoria nacional que, de acuerdo con lo consignado por la fuente, presentará una de las nóminas más completas y competitivas de los últimos años.

El evento prevé la presencia de otros nombres destacados previamente anunciados, como Jesús Ramos, Adrián Ben o Eduardo Menacho, quienes se suman a la lucha en una edición que reunirá a corredores con marcas de referencia tanto en ruta como en pista. En las calles de Madrid, la San Silvestre Vallecana representará el cierre de la temporada para muchos atletas y el escenario de posibles nuevos récords, individuales y nacionales.

La edición de este año se perfila como un desafío entre plusmarquistas, debutantes en maratón y especialistas en diferentes pruebas, todos con el objetivo de superar registros históricos y ocupar plazas de podio. Las marcas referidas, tanto en medio maratón como en 10 kilómetros y maratón, configuran un panorama de alta exigencia deportiva en la recta final del calendario atlético español, según detallaron los organizadores y confirmaron los propios atletas en declaraciones previas.