Canadá anuncia alrededor de 1.500 millones de euros para Ucrania "para apoyar una paz justa y duradera"

El respaldo de Canadá a Ucrania involucra la participación en la suspensión de la deuda ucraniana, junto con garantías de préstamos dirigidas tanto al Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento del Banco Mundial como al Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. Tal como reportó la oficina del primer ministro canadiense, Mark Carney, esta cooperación se consolidó durante la reunión bilateral mantenida en Halifax entre Carney y el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, donde se abordaron avances de las negociaciones de paz y se confirmó la decisión de Canadá de continuar su apoyo financiero a Kiev.

De acuerdo con la información publicada por la oficina de Carney y recogida por medios internacionales, Canadá confirmó un nuevo paquete de ayuda estimado en 1.500 millones de euros para Ucrania. Este financiamiento busca respaldar los esfuerzos hacia una paz sostenible y justa frente a la invasión rusa. Dentro de este paquete, se destaca la financiación destinada a permitir que el Fondo Monetario Internacional (FMI) proporcione 8.400 millones de dólares (5.200 millones de euros) adicionales a Ucrania, instando a fortalecer la capacidad financiera del país en medio del conflicto armado.

Según consignó la oficina del primer ministro, los apoyos se encuadran en la estrategia canadiense de ofrecer créditos, avales y mecanismos de alivio de deuda para asegurar la viabilidad de la economía ucraniana. El anuncio se acompaña de la afirmación de que, desde febrero de 2022, Canadá ha destinado cerca de 22.000 millones de dólares (13.600 millones de euros) en diferentes tipos de asistencia a Kiev, posicionando al país norteamericano entre los principales aportantes a la recuperación y reconstrucción ucraniana, según detalla Ottawa.

Durante la reunión en Halifax, tanto el mandatario ucraniano como el jefe de Gobierno canadiense analizaron el contexto actual del conflicto y los progresos de las gestiones de paz en curso. El primer ministro Carney expresó el “pleno apoyo” de Canadá a Ucrania y subrayó que Ucrania representa “la primera línea de la lucha entre la democracia y el autoritarismo”. Ottawa puntualizó que el encuentro bilateral se desarrolló en una etapa decisiva de la guerra iniciada por Rusia, en la que el esfuerzo conjunto de Washington, Kiev, los aliados europeos y Canadá pretende establecer las condiciones para una solución pacífica y duradera.

El medio detalló que la ayuda de Canadá incluye no solo el respaldo financiero directo al gobierno ucraniano, sino también el impulso a instrumentos multilaterales a través de organizaciones como el FMI, el Banco Mundial y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, facilitando así recursos adicionales para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de la guerra. La cooperación abarca garantías crediticias y medidas que buscan aliviar la presión sobre el endeudamiento de Ucrania, permitiendo mayor margen fiscal para gastos urgentes y reconstrucción.

Según la información proporcionada por la oficina del primer ministro, el monto anunciado responde a la necesidad de estabilizar la economía ucraniana, sostener servicios críticos y fomentar la resiliencia frente al conflicto. La contribución financiera de Canadá también se articula con las iniciativas de otros socios internacionales, en el marco de un consenso más amplio orientado a respaldar al gobierno de Kiev tanto en el frente militar como en la reconstrucción civil e institucional.

La reunión de Halifax, de acuerdo con la oficina de Carney, se inscribe en la ofensiva diplomática que encabeza el presidente Zelenski durante su viaje a Norteamérica. Las autoridades resaltaron que este tipo de encuentros bilaterales resultan clave para mantener la cooperación fluida y alinear los objetivos de apoyo internacional. Los compromisos financieros recientes forman parte de una estrategia sostenida con la que Canadá pretende reforzar el papel de Ucrania en la arena internacional y contribuir a contrarrestar los efectos derivados de la agresión rusa, conforme detalló la oficina del primer ministro.