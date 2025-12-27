Bolsonaro se somete a otra intervención médica en Brasilia para tratar su crisis de hipo

El exmandatario brasileño Jair Bolsonaro se encuentra bajo estricta vigilancia médica tras haber sido sometido a una intervención para tratar un hipo persistente que lo afecta desde hace nueve meses. Según informó la ex primera dama Michelle Bolsonaro a través de sus redes sociales, este último procedimiento aconteció apenas 48 horas después de una cirugía de hernia a la que fue sometido el político de 70 años en Brasilia. Michelle Bolsonaro compartió detalles sobre la intervención al declarar: “Mi amor acaba de entrar al quirófano para un bloqueo del nervio frénico. (...) Ya han pasado nueve meses de lucha y angustia con hipo diario”, mensaje que publicó en su cuenta de Instagram y donde también expresó el deseo de que el procedimiento ofrezca un alivio definitivo. De acuerdo con la información proporcionada por el medio que difundió el comunicado, el procedimiento concluyó adecuadamente y Jair Bolsonaro permaneció en observación al menos media hora después de la cirugía.

El medio consignó que la intervención médica consistió en un bloqueo del nervio frénico, técnica empleada para intentar frenar episodios de hipo persistente, dada la duración prolongada del síntoma que afecta al exmandatario desde hace casi un año. En otro mensaje publicado posteriormente en la misma red social, Michelle Bolsonaro confirmó que el procedimiento había finalizado y agradeció al equipo médico que atendió a su esposo durante el proceso. Bolsonaro ha enfrentado una serie de problemas de salud relacionados principalmente con su sistema digestivo, siendo esta la más reciente de varias cirugías abdominales que ha tenido que afrontar desde el ataque con arma blanca sufrido en 2018, cuando aún era candidato presidencial.

Según detalló el medio, Jair Bolsonaro fue hospitalizado el día de Navidad tras recibir una autorización especial por parte del Tribunal Supremo de Brasil, lo que permitió que se le practicara la operación por una hernia inguinal. La cirugía se extendió por aproximadamente tres horas y media. Posteriormente, los médicos ajustaron sus medicamentos destinados a controlar tanto el hipo recurrente como el reflujo gastroesofágico, buscando mejorar la calidad de vida del expresidente en un contexto de salud debilitada.

El historial de intervenciones quirúrgicas de Bolsonaro incluye operaciones para resolver complicaciones provocadas por heridas internas, hernias y episodios de obstrucción intestinal, originados a raíz de la agresión sufrida en 2018. Desde entonces, su salud ha sido motivo de atención constante por equipos médicos. El hipo crónico se sumó recientemente a este panorama, generando complicaciones adicionales que han requerido medidas especializadas, como la aplicada en esta última intervención.

El medio también recordó que, desde noviembre pasado, Jair Bolsonaro se encuentra cumpliendo una condena de 27 años de prisión por delitos asociados a un intento de golpe de Estado. La hospitalización y los tratamientos continúan bajo supervisión judicial, dado su estatus legal actual y la necesidad de mantener las condiciones médicas adecuadas mientras permanece bajo custodia.

En los mensajes difundidos a través de redes sociales, Michelle Bolsonaro no sólo informó sobre el estado de salud de su esposo, sino que transmitió el respaldo y reconocimiento al personal médico que se ha involucrado en el proceso. Tanto la intervención quirúrgica de la hernia como la posterior operación para el hipo resaltan la complejidad del cuadro clínico que presenta el exmandatario, quien ha evidenciado una evolución delicada en su salud en los últimos años. Según publicó la fuente original, los especialistas destacan la importancia del ajuste en el tratamiento farmacológico para gestionar tanto los síntomas de hipo como los trastornos digestivos relacionados.

El seguimiento médico permanecerá activo en los próximos días con el objetivo de verificar la efectividad del bloqueo nervioso practicado y monitorear la aparición de eventuales complicaciones. Esta situación mantiene en atención tanto a los allegados del exmandatario como a las autoridades responsables de su custodia en el recinto hospitalario en Brasilia, conforme a lo reportado por el medio que difundió la información.