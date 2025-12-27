AMP. Israel prosigue con su operación en Qabatiya mientras los palestinos denuncian un desplazamiento forzado

Según denuncias de activistas sobre el terreno, el cierre parcial de los accesos y salidas de Qabatiya mediante el uso de excavadoras y la destrucción de tramos asfaltados han generado inquietud entre habitantes, quienes perciben que estas medidas se asemejan a operaciones previas en otros puntos de Cisjordania. La operación militar israelí, centrada en el aseguramiento y demolición de la vivienda del acusado por un ataque reciente en el norte de Israel, ha marcado el segundo día consecutivo de intervención en esta ciudad, según informó la agencia oficial palestina WAFA.

El Ejército israelí, a través de un comunicado difundido en su página web, comunicó que coordinadores de inteligencia realizaron interrogatorios a sospechosos en el propio lugar de la intervención. Junto a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI), desarrollan labores de reconocimiento y mapeo con vistas a demoler la casa del individuo señalado por el ataque con arma blanca y atropello que dejó dos víctimas mortales el pasado viernes. De acuerdo con el reporte de WAFA, la presencia de efectivos y vehículos militares en la localidad se ha mantenido de forma constante desde el inicio de la operación.

La agencia oficial palestina subrayó que las fuerzas israelíes ejecutan también redadas intensivas en domicilios, algunas de cuyas viviendas han sido utilizadas como posiciones militares temporales. Activistas de la zona acusan a las autoridades israelíes de avanzar con una “campaña de interrogatorios de campo dirigida a decenas de ciudadanos, desplazamientos forzados, y operaciones que afectan la infraestructura urbana básica”.

Israel Katz, titular del Ministerio de Defensa israelí, ratificó públicamente la continuidad de la intervención militar. “Seguiremos liderando una política ofensiva inflexible contra el terrorismo palestino en los campamentos terroristas”, expresó Katz a través de un mensaje divulgado en la red social X, en declaraciones citadas por la prensa local.

Las críticas de sectores comunitarios y medios palestinos apuntan a un patrón en las operaciones recientes, equiparando los despliegues actuales en Qabatiya con los que se desplegaron a principios de año en campos de refugiados del norte de Cisjordania. Según lo publicado por la agencia WAFA, las acciones han provocado un desplazamiento de familias y cortes en las comunicaciones viales, dificultando la movilidad y el acceso a servicios esenciales.

En los testimonios recogidos por medios palestinos, se mencionan casos de viviendas habitadas actualmente transformadas en bases operativas, así como la imposición de restricciones al desplazamiento de residentes fuera y dentro de la ciudad. La agencia WAFA también destacó que la intervención ha supuesto la alteración de la vida cotidiana y el temor entre la población ante posibles demoliciones adicionales.

El contexto de la operación responde al ataque ocurrido el viernes, en el que dos personas murieron en el norte de Israel, suceso que llevó a las fuerzas israelíes a identificar y señalar a un residente de Qabatiya como autor. De acuerdo con la información ofrecida por el Ejército y recolectada por medios como la agencia WAFA, la actuación en la ciudad busca castigar y sancionar a los responsables, aunque organizaciones y ciudadanos palestinos sostienen que se generan afectaciones colectivas de mayor alcance.

Mientras continúan las demoliciones y controles sobre residentes, las autoridades militares israelíes insisten en que su objetivo es neutralizar amenazas y desarticular posibles redes vinculadas a actos de violencia. Por su parte, líderes locales palestinos citados por WAFA reiteran que estas operaciones incrementan la vulnerabilidad de la comunidad y consideran que se están llevando a cabo desalojos que podrían configurar desplazamientos forzados, una acusación que remite a prácticas denunciadas en otras ocasiones dentro de los territorios ocupados.

En resumen, la situación en Qabatiya permanece marcada por la presencia militar israelí, los relatos de desplazamiento entre la población y el endurecimiento de medidas sobre infraestructura y circulación, en un escenario en el que las interpretaciones sobre los objetivos y consecuencias difieren de manera significativa entre las partes implicadas, de acuerdo a la cobertura ofrecida por la agencia WAFA y a las propias declaraciones de las autoridades y activistas involucrados.