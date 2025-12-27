AMP. Detenido en Italia el presidente de una asociación palestina por supuestos vínculos financieros con Hamás

El gobierno italiano ordenó la incautación de más de ocho millones de euros en bienes y activos financieros en el marco de una investigación centrada en el presunto desvío de fondos hacia Hamás. Estas medidas surgieron a raíz de una operación antiterrorista llevada a cabo en Génova, donde la Policía Estatal, la Guardia di Finanza y la Fiscalía Nacional Antimafia y Antiterrorista lograron la detención de Mohamed Hannun, presidente de la Asociación de Palestinos en Italia. Según consignó La Repubblica, Hannun, junto a otros ocho detenidos, enfrenta acusaciones por mantener vínculos financieros directos con el movimiento islamista palestino.

De acuerdo con la información difundida por el Ministerio del Interior de Italia en sus redes sociales y explicada por La Repubblica, la investigación sostiene que Hannun habría transferido más de diez millones de euros a Hamás, un grupo que las autoridades señalan por actividades terroristas. La Fiscalía Nacional Antiterrorista lo identifica como un presunto mecenas directo y miembro activo dentro de una supuesta "célula italiana" dedicada durante dos décadas al desvío de fondos considerados humanitarios. Según las pesquisas, este papel lo posiciona como responsable de canalizar al menos 7,2 millones de euros a dicha organización desde Italia.

El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, transmitió un comunicado en la red X donde afirmó que "a pesar de la necesaria presunción de inocencia que siempre debe reconocerse en esta fase, se ha desvelado el comportamiento y las actividades que, tras la fachada de iniciativas en beneficio de la población palestina, ocultaban el apoyo y la participación en organizaciones con verdaderos fines terroristas de naturaleza islamista". Piantedosi aludió al carácter encubierto de las actividades investigadas, en las que supuestos proyectos humanitarios habrían servido de canal para financiar a Hamás.

La operación, calificada por la primera ministra Giorgia Meloni como "particularmente compleja e importante", implicó una amplia colaboración institucional. Meloni expresó su "aprecio y satisfacción" a las fuerzas de seguridad y agradeció el trabajo conjunto de la Fiscalía de Génova, la Dirección Nacional Antimafia y Antiterrorista, la Policía Estatal, la Guardia di Finanza y la Agencia de Información y Seguridad Externa, según detalló el medio La Repubblica a partir de declaraciones oficiales.

Además de las detenciones, la acción judicial permitió tomar medidas cautelares sobre propiedades y recursos vinculados a los implicados, según lo informado por la oficina antiterrorista de Génova y confirmado por La Repubblica. El proceso judicial sigue abierto, con la presunción de inocencia activa tanto para Hannun como para los otros ocho arrestados. La investigación profundiza en los mecanismos usados para transferir fondos, así como en la estructura de la supuesta célula y su relación con el movimiento islamista a nivel internacional.

Según reportó La Repubblica, la investigación también analiza los métodos con los que la Asociación de Palestinos en Italia y otras entidades presuntamente canalizaban ayuda financiera. Los investigadores sostienen que se utilizaban iniciativas con finalidades benéficas como cobertura para actividades de apoyo material a Hamás. Las autoridades continúan la revisión de documentos y transacciones bancarias, además de los testimonios recabados de las personas detenidas.

Esta reciente acción representa una de las más contundentes en territorio italiano respecto a la prevención y lucha contra el financiamiento de organizaciones señaladas por actividades terroristas. De acuerdo con los datos expuestos por la Fiscalía Nacional Antiterrorista y recogidos por La Repubblica, la atención de las autoridades se centra tanto en los flujos financieros como en la posible existencia de redes consolidadas de apoyo dentro de Italia. La evolución del caso sigue bajo observación, con el objetivo de esclarecer la magnitud de las actividades y la responsabilidad de los detenidos.