Un grupo extremista suní reivindica el atentado en una mezquita en un barrio alauí de Homs, Siria

El grupo Ansar al Sunna difundió un mensaje en el que justificó los ataques y amenazó con intensificar este tipo de acciones contra quienes considera “infieles y apóstatas”. El medio reportó que esta organización ya se había atribuido un atentado anterior en una iglesia en Damasco durante el mes de junio. La reivindicación reciente se relaciona con la explosión dentro de la mezquita Imam Alí bin Abitalib, ubicada en un barrio de población mayoritariamente alauí en la ciudad de Homs, al oeste de Siria, suceso en el que fallecieron al menos ocho personas y cerca de veinte sufrieron heridas, según las autoridades sirias.

De acuerdo con lo publicado por la agencia Europa Press, los artefactos detonaron en el interior del templo cuando se encontraba ocupado por fieles. El Ministerio de Exteriores de Siria condenó el ataque y lo calificó como un “acto criminal” que atenta contra los valores humanos y morales. El comunicado ministerial enfatizó que el atentado responde a reiterados intentos de desestabilizar la paz y el orden en el país, así como a provocar situaciones de violencia intercomunitaria.

Según explicó Europa Press, Ansar al Sunna es una organización extremista suní. La agrupación usó el término “nusairí” para referirse a la comunidad alauí, un nombre connotado y peyorativo frecuentemente utilizado por grupos opositores radicales. En su mensaje de reivindicación, Ansar al Sunna especificó que contó con la cooperación de miembros de otro grupo para ejecutar la serie de explosiones en el interior del templo.

Las autoridades sirias actualizaron el balance de víctimas, situándolo en al menos ocho personas muertas y en torno a veinte lesionadas. La mezquita Imam Alí bin Abitalib pertenece a una zona de mayoría alauí, lo que, según detalló Europa Press, sitúa el ataque en un contexto de tensiones sectarias. El atentado se produjo en el marco de una serie de incidentes violentos que han afectado en el último tiempo a instalaciones religiosas en Siria, tanto musulmanas como cristianas.

En el comunicado oficial, el Ministerio de Exteriores sirio reafirmó el compromiso del Estado en la lucha contra el terrorismo, asegurando la intención de avanzar en las investigaciones para identificar y llevar ante la justicia a los responsables de estos hechos. “Tales crímenes no disuadirán al Estado de continuar sus esfuerzos para establecer seguridad, proteger a los ciudadanos y responsabilizar a los involucrados en estos actos criminales”, sostuvo la declaración recogida por Europa Press.

Según lo detallado por la agencia, la comunidad internacional y distintas organizaciones han seguido con atención el aumento de atentados perpetrados por grupos extremistas en Siria. Ansar al Sunna reiteró en sus canales de propaganda que “los ataques seguirán aumentando”, en referencia directa a futuras acciones similares.

Europa Press señaló que el Ministerio de Exteriores de Siria considera estos actos parte de una estrategia deliberada para “sembrar el caos entre el pueblo sirio” y así debilitar la unidad nacional. Además, el gobierno sirio llamó a la comunidad internacional a condenar este tipo de incidentes e insistió en la importancia de la cooperación para combatir el terrorismo en la región.

La investigación en curso apunta a esclarecer la forma en que se introdujeron y detonaron los artefactos en el recinto religioso, así como a identificar las redes responsables de apoyar logísticamente el atentado. El gobierno local y las fuerzas de seguridad han reforzado la vigilancia en instalaciones religiosas y en zonas de alta concentración de población alauí, reportó Europa Press.

El atentado en Homs tiene lugar pocos meses después de otro incidente violento en Damasco, donde Ansar al Sunna también asumió responsabilidad por un ataque en una iglesia. La reincidencia en este tipo de sucesos aumenta la preocupación sobre la capacidad de estos grupos de operar en distintas regiones del país y de escalar la violencia hacia blancos con fuerte carga simbólica.

Europa Press contextualizó que este nuevo episodio violento forma parte de un patrón más amplio de ataques dirigidos a comunidades específicas, con la intención manifiesta de desgarrar el entramado social sirio e introducir dinámicas de enfrentamiento sectario. Las autoridades han reiterado la voluntad del Estado de mantener su política de tolerancia cero ante el terrorismo y de “proteger a los ciudadanos” frente a este tipo de agresiones.

El balance provisional comunicó la posibilidad de que el número de víctimas mortales y personas heridas se incremente, dado el carácter grave de algunos de los lesionados. Equipos médicos y de rescate acudieron al lugar para asistir a los afectados y trasladar a los más graves a centros hospitalarios de la zona, aunque no se ha difundido por el momento un listado oficial de nombres.

El medio español indicó que la estrategia comunicativa de Ansar al Sunna incluye la publicación de mensajes en canales propios de propaganda online, en los que hace referencia explícita a su intención de seguir organizando atentados contra quienes consideran objetivos estratégicos, empleados tanto términos religiosos como políticos para justificar sus acciones.

Diversos analistas consultados por Europa Press destacaron que este tipo de atentados suele buscar provocar reacciones en cadena, alimentando desconfianza y temor en áreas de convivencia mixta. La progresiva reiteración de ataques a instalaciones religiosas de distinto signo resulta motivo de inquietud en un contexto de reconstrucción nacional posterior a años de conflicto armado.

A lo largo de toda la jornada del atentado y los días siguientes, la policía siria ha intensificado la presencia en barrios alauíes de Homs y otras ciudades, coordinando con autoridades religiosas y comunitarias medidas preventivas orientadas a generar confianza entre los habitantes y evitar la propagación de rumores o episodios de violencia posterior, detalló Europa Press.

El gobierno sirio, en palabras recogidas por Europa Press, insistió en que estos episodios no frenarán la determinación estatal para garantizar la seguridad pública y responsabilizar judicialmente a los integrantes de organizaciones extremistas que actúan dentro del territorio nacional.