Siria anuncia la detención de tres miembros de una célula de Estado Islámico en Alepo

La operación desarrollada por unidades especializadas y la Dirección General de Inteligencia permitió localizar un escondite donde permanecían tres integrantes de una célula vinculada con Estado Islámico, quienes habían sido objeto de vigilancia detallada antes de su captura. El jefe de Seguridad Interna de la provincia de Alepo, Muhamad Abdul Ghani, explicó a la agencia estatal de noticias SANA que en el mismo operativo se incautaron armas, municiones y materiales destinados a cometer atentados cuyo objetivo era alterar la seguridad de los habitantes y la estabilidad regional, según informó SANA.

La intervención de las fuerzas de seguridad culminó con la detención de todos los miembros identificados en la célula, asegurando el "desmantelamiento completo" de la estructura ilegal en la provincia de Alepo, ubicada en el norte del país, de acuerdo con la información publicada por SANA. Las autoridades detallaron que el operativo fue parte de una intensificación en la vigilancia sobre individuos sospechosos de preparar actividades que pondrían en riesgo a la población local y a la administración gubernamental en la zona.

En relación con otros hechos recientes, SANA reportó que el gobierno sirio había informado previamente sobre la detención de Taha al Zubi, considerado líder de la facción yihadista de Estado Islámico en la gobernación de Damasco. En esa ocasión, la captura se realizó en coordinación con la coalición internacional encabezada por Estados Unidos, señalándose esta colaboración como un factor clave para el éxito del operativo. El citado medio indicó que la coalición internacional ejecutó también bombardeos en la provincia de Deir Ezzor, al este de Siria, en la semana anterior, atacando objetivos que habrían estado ligados al grupo Estado Islámico.

Estos bombardeos, según consignó SANA, respondieron a la muerte de tres estadounidenses —dos militares y un civil— en un ataque atribuido a un presunto miembro de Estado Islámico, perpetrado el 13 de diciembre en Palmira. Los ataques aéreos acabaron con la vida de cinco personas consideradas integrantes de la organización yihadista.

El medio SANA agregó que las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), bajo el liderazgo de las Unidades de Protección Popular (YPG), informaron sobre una intervención en Deir Ezzor que permitió capturar a seis sospechosos relacionados con células de Estado Islámico. Según el reporte, la operación de las FDS también resultó en el desmantelamiento de la célula, fortaleciendo la serie de acciones llevadas a cabo por distintas fuerzas en el territorio sirio contra estructuras terroristas ligadas al autoproclamado califato.

De acuerdo con la agencia estatal SANA, las acciones reportadas forman parte de una ofensiva más amplia de las autoridades sirias y actores internacionales para debilitar los remanentes de Estado Islámico en diferentes provincias del país. Las intervenciones buscan evitar que nuevas actividades armadas o terroristas puedan consolidarse en Siria, tras años de conflicto en el país y los esfuerzos continuos por parte del gobierno y sus aliados para restablecer el control sobre zonas críticas y proteger a los civiles ante eventuales amenazas de grupos armados. Las recientes detenciones y confiscaciones de material bélico reflejan la estrategia de prevención de atentados y la consolidación de la seguridad interna, según indicaron tanto las fuentes oficiales sirias como los reportes de SANA.