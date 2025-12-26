Muere el ex futbolista y entrenador francés Jean-Louis Gasset a los 72 años

La trayectoria de Jean-Louis Gasset incluyó un paso reciente por el cargo de seleccionador en Costa de Marfil entre 2022 y 2024, además de una última experiencia como entrenador del Montpellier HSC, que concluyó en abril pasado. El fallecimiento de Gasset a los 72 años fue confirmado por el Montpellier, club en el que desarrolló gran parte de su carrera profesional, tanto como jugador como entrenador. La entidad francesa, mediante un comunicado citado por diversos medios, lamentó profundamente la pérdida de quien consideraba una de sus figuras más emblemáticas, reconociendo el impacto que dejó tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Según informó Montpellier HSC a través de sus redes sociales, el exfutbolista y técnico inició su carrera como profesional en 1975 con el club de su ciudad natal y se mantuvo vinculado exclusivamente a ese equipo durante su etapa como jugador. Gasset registró 231 partidos oficiales defendiendo la camiseta del Montpellier, alcanzando una decena de goles antes de retirarse en 1985. La entidad lo describió como un referente que supo ganarse el respeto por su profesionalismo y su disposición para compartir conocimientos en el ámbito deportivo.

Durante la década siguiente a su retiro como jugador, Gasset se consolidó como formador y exportador de talentos desde Montpellier hacia el fútbol europeo, de acuerdo con lo publicado por Montpellier HSC. Fue director técnico en equipos como Paris Saint-Germain, Girondins de Burdeos, Saint-Étienne y Olympique de Marsella. Además, desempeñó funciones como asistente técnico junto a Laurent Blanc tanto en el PSG como en la selección nacional de Francia. Su papel como segundo entrenador le permitió contribuir en la gestión de grupos de alto rendimiento y en la estrategia de equipos que compiten en las máximas categorías europeas.

El medio Montpellier HSC también señaló que, tras su paso por el fútbol francés, Gasset asumió el reto internacional al aceptar el puesto de seleccionador en Costa de Marfil, desde 2022 hasta 2024. Una vez terminada esa experiencia, el técnico francés regresó a Francia para dirigir nuevamente al Olympique de Marsella, cargo que mantuvo hasta anunciar su retiro en mayo del año anterior. Poco después, Gasset decidió volver al Montpellier, cerrando su ciclo como entrenador en abril de este año.

El comunicado del Montpellier rememoró rasgos personales de Gasset, mencionando su “sonrisa, voz inimitable y mente aguda”, además de su prestigio profesional y su amabilidad. El club subrayó el legado que dejó en las instituciones por las que pasó y el fuerte lazo que mantuvo con la formación y desarrollo de jugadores. Voceros del club reiteraron que la huella de Gasset permanecerá en aquellos que compartieron vestuario o cuerpo técnico con él, así como en los aficionados que lo acompañaron durante su extensa carrera.

Reportes del propio club y de medios franceses detallaron que Gasset no solo fue una figura central en Montpellier, sino que su influencia se proyectó hacia otras ligas y selecciones. Su trayectoria incluyó tareas formativas, dirección técnica y colaboración estrecha en procesos de reconstrucción y planificación de plantillas, tanto en el plano nacional como internacional.

Montpellier HSC concluyó que la muerte de Jean-Louis Gasset representa una pérdida significativa para la institución y para el mundo del fútbol. La institución agradeció las muestras de afecto y respeto recibidas, e invitó a honrar la memoria del exjugador y entrenador que, durante décadas, marcó el rumbo de generaciones de futbolistas y técnicos en Francia y fuera de ella, según reportó el propio club.