La UA felicita a Somalia por la celebración en Mogadiscio de las primeras elecciones directas desde 1969

El proceso electoral que permitió a los habitantes de Mogadiscio seleccionar a sus líderes locales por primera vez en más de cincuenta años representa el retorno del sufragio universal a la capital de Somalia, una medida que organismos internacionales calificaron como un avance decisivo hacia la democracia en el país. Según informó la Unión Africana (UA), tras la jornada celebrada el jueves, los ciudadanos pudieron ejercer su derecho a voto directo, una práctica ausente desde 1969, cuando un golpe de Estado instauró un gobierno militar bajo Mohamed Siad Barre.

La Comisión de la UA, a través de su presidente Mahmoud Alí Youssouf, destacó que el proceso electoral en la capital se desarrolló "en calma y orden", subrayando que constituye un primer paso significativo hacia la restauración de la gobernanza democrática en Somalia. El medio Europa Press puntualizó que estos comicios municipales se consideran el inicio de una transición hacia un sistema más representativo, luego de décadas bajo sistemas indirectos de selección de autoridades.

La Misión de Apoyo y Estabilización de la UA en Somalia (AUSSOM) también valoró la dimensión del acontecimiento y en un comunicado publicado en la red social X calificó el desarrollo de las elecciones como "exitoso y pacífico". El Hadji Ibrahima Diene, jefe de la misión, recalcó que los habitantes de Mogadiscio pudieron votar directamente por sus representantes en el Consejo de Distrito, señalando que "por primera vez en décadas, los ciudadanos de Mogadiscio tuvieron la oportunidad de elegir directamente a sus dirigentes locales a través de las urnas y con sufragio universal". Diene resaltó la actitud responsable y participativa de la ciudadanía, un hecho que, en sus palabras, muestra la "creciente resiliencia, valentía y determinación del pueblo somalí".

De acuerdo con los datos difundidos por Europa Press, estaban en disputa 390 escaños del Consejo de Distrito de Mogadiscio, para los cuales se presentaron cerca de 1.600 candidatos. Este proceso electivo se enmarca en el objetivo más amplio de las autoridades somalíes de restablecer el sufragio universal en toda la nación, una meta que enfrenta complejidades derivadas de la situación política e histórica de Somalia.

La UA no fue la única organización internacional en manifestar su respaldo. El secretario general de la Liga Árabe, Ahmed Abulgheit, expresó a través de X su reconocimiento a la población y a las instituciones somalíes, y llamó a las fuerzas políticas del país a privilegiar "la lógica del diálogo y de la reconciliación nacional". Abulgheit consideró que la realización de las elecciones representa "un paso importante y positivo que fortalece la ciudadanía y la legitimidad constitucional y contribuye a apoyar la paz civil y el desarrollo", de acuerdo con lo consignado por Europa Press.

La celebración de estos comicios municipales surge tras la aprobación en noviembre de 2024 por parte del Parlamento de Somalia de una nueva ley electoral. Según reportó Europa Press, esta legislación vuelve a instaurar el principio de "una persona, un voto", tras un acuerdo alcanzado días antes entre diversos líderes políticos. La reforma implicó un cambio sustancial con respecto al sistema vigente, en el que los clanes y los parlamentos regionales seleccionaban a sus representantes en el Parlamento federal, encargado a su vez de la designación presidencial.

El actual presidente somalí, quien accedió al cargo en mayo de 2022 mediante el sistema indirecto, asumió el compromiso de transformar el mecanismo electoral en busca del sufragio universal. No obstante, de acuerdo con la información recopilada por Europa Press, la reintroducción de este tipo de votación ha encontrado resistencias de diferentes sectores. Estas tensiones han desembocado en episodios de violencia, entre los que figura el enfrentamiento ocurrido a finales de 2024 entre las fuerzas armadas somalíes y las tropas de Jubalandia, motivado por la decisión unilateral de esa región de organizar unas elecciones en las que Ahmed Mohamed Islam, conocido como Ahmed Madobe, renovó su mandato.

Estas dificultades reflejan la complejidad del escenario político somalí, donde la reforma electoral convoca a diferentes actores en torno a la búsqueda de acuerdos para consolidar la legitimidad institucional y garantizar la estabilidad. Europa Press detalla que el objetivo de las autoridades es lograr que el sufragio universal se extienda progresivamente a todo el país, mientras se procura evitar escaladas conflictivas resultantes de disputas regionales y de desacuerdos sobre la implementación del modelo de elección directa.

En este contexto, la jornada electoral en Mogadiscio ha sido señalada por distintas voces como un ejemplo de la voluntad ciudadana por participar en la vida pública, reflejada en la concurrencia y actitud cívica mostrada durante la votación. La UA resaltó la pacífica realización de los comicios como una señal de avance en la reconstrucción estatal tras largos periodos de inestabilidad política.

De acuerdo con la información recogida por Europa Press, la reintroducción del sufragio universal en la capital somalí está vinculada a los esfuerzos de normalización institucional tras décadas marcadas por conflictos y ruptura del orden democrático. Tanto desde la Unión Africana como desde la Liga Árabe, se ha subrayado la relevancia de la actual etapa para el futuro político de Somalia, respaldando las iniciativas orientadas a fortalecer el sistema democrático y la consolidación de la paz, en medio de retos estructurales que continúan incidiendo sobre el país africano y sus instituciones.