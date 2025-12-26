La ONU toma nota de la última iniciativa de paz del primer ministro sudanés y da su apoyo a un alto el fuego

El primer ministro sudanés, Kamil Idris, manifestó disposición para fortalecer los vínculos con naciones que han brindado respaldo a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), y en ese contexto presentó un nuevo plan de paz ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. De acuerdo con la información publicada por la ONU, la propuesta contempla un cese de hostilidades supervisado por la comunidad internacional, en un intento por contener el conflicto que continúa afectando gravemente al país. El portavoz del secretario general de la ONU, António Guterres, Stepháne Dujarric, confirmó que la Secretaría General ha tomado nota de esa iniciativa y reiteró la necesidad de alcanzar "una paz duradera e inclusiva", en un momento en que la violencia entra en un nuevo año.

Según informó la ONU, la prioridad de la organización sigue orientada hacia la consecución de una solución política integral al conflicto en Sudán, respaldada por la comunidad internacional. El organismo destacó la urgencia de una resolución que logre el fin de las hostilidades, preserve la unidad nacional y mantenga la integridad territorial del Estado sudanés. Naciones Unidas hizo un llamado expreso a todas las partes enfrentadas para que acuerden un cese de hostilidades inmediato y avancen hacia un alto el fuego permanente, elemento central en las propuestas de paz actuales.

El medio de la ONU detalló que la propuesta de Idris se dirigió especialmente a países considerados como aliados de las Fuerzas de Apoyo Rápido, entre los que menciona a Emiratos Árabes Unidos de forma implicita. Este matiz toma relevancia en el contexto diplomático regional, pues busca abrir espacios de negociación y entendimiento con actores que tienen intereses directos en el conflicto. Semanas antes, Idris había presentado al Consejo de Seguridad una iniciativa que pone el énfasis en la intervención internacional para la supervisión del acuerdo de paz y del potencial alto el fuego.

La posición oficial de la Secretaría General de la ONU, expresada por su portavoz, insistió en el compromiso de "alentar a todos los actores sudaneses a priorizar el compromiso y la articulación de una visión compartida para una transición liderada por civiles". Según consignó la oficina de Guterres, cualquier desenlace sostenible del conflicto pasa obligatoriamente por una participación activa de la sociedad civil, así como por la inclusión de las diferentes sensibilidades políticas y sociales del país.

De acuerdo con el pronunciamiento, el enviado especial del secretario general para Sudán, Ramtane Lamamra, mantiene su disposición para fomentar el diálogo directo entre las partes. Lamamra orienta su trabajo hacia la consecución de consultas que apunten a una solución "inclusiva y sostenible" y complementen los esfuerzos realizados tanto por los Estados miembros de Naciones Unidas como por otros socios internacionales clave. Este enfoque, reportó la ONU, busca intensificar la colaboración internacional para responder a la magnitud de la crisis humanitaria y política en Sudán.

El conflicto entre las fuerzas gubernamentales sudanesas y las Fuerzas de Apoyo Rápido persiste sin resolución desde su estallido, y ha dejado consecuencias sobre la estabilidad, la seguridad y la cohesión social del país. Según consignó el medio de la ONU, la comunidad internacional mantiene bajo observación la evolución de las negociaciones, y la presión para obtener un acuerdo que permita iniciar la reconstrucción institucional y atender las necesidades humanitarias ha cobrado protagonismo en la discusión diplomática.

La Secretaría General de Naciones Unidas reiteró que sólo una paz duradera, inclusiva y respaldada por las instancias multilaterales permitirá sentar las bases para una transición política liderada por civiles y la recuperación de la unidad e integridad nacional de Sudán. La organización sigue exhortando a las partes a abandonar toda acción armada y a colaborar activamente en la aplicación de los acuerdos propuestos y el cese inmediato de las hostilidades.