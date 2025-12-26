La OMS alerta de que uno de cada tres fallecimientos por lesiones en Europa está vinculado al consumo de alcohol

Datos del informe de la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud indican que el consumo de alcohol figura como el principal elemento en la mayor parte de los casos de lesiones fatales en los países de Europa oriental, donde más de la mitad de las muertes por lesiones resultaron vinculadas a esta sustancia. Esta incidencia contrasta con la menor proporción encontrada en Europa occidental y meridional, donde la relación entre lesiones mortales y consumo de alcohol se sitúa en menos del 20%. Según precisó la OMS, la región europea registra el mayor nivel de consumo de alcohol en el mundo, lo que se traduce en aproximadamente 800.000 muertes cada año, una cifra que representa una de cada once defunciones en la zona.

El medio consignó que la publicación “Lesiones atribuibles al alcohol en la Región Europea de la OMS” aporta datos detallados sobre los efectos de esta sustancia en la salud pública regional. De acuerdo con el informe, el año 2019 cerró con cerca de 145.000 fallecimientos causados por lesiones o violencia atribuibles directamente al alcohol. Las lesiones vinculadas a esta sustancia abarcan tanto causas intencionales como no intencionales, entre ellas accidentes viales, caídas, quemaduras, intoxicaciones, agresiones y autolesiones.

En este contexto, la OMS remarcó que el impacto del alcohol sobre la salud resulta particularmente severo en la población joven y adolescente. Además de su relación con lesiones mortales, el consumo de alcohol se asocia con al menos siete tipos de cáncer y múltiples enfermedades crónicas consideradas no transmisibles. Carina Ferreira-Borges, asesora regional de la OMS en materia de alcohol y drogas ilícitas, señaló que el alcohol actúa como sustancia tóxica que afecta la toma de decisiones, reduce el autocontrol y altera la coordinación física, lo cual fomenta la aparición de conductas de riesgo.

El informe destacó un marcado desequilibrio en la distribución de las muertes por lesiones relacionadas con el alcohol en toda la región europea. Si bien en Europa oriental las tasas superan el 50% en algunos países, en Europa occidental y en los países del sur la proporción es considerablemente menor, lo que pone en evidencia una notable disparidad asociada a factores sociales, culturales y normativos.

La información publicada por el organismo internacional también subrayó que ninguna otra sustancia psicoactiva contribuye de manera tan significativa a las lesiones tanto intencionales como accidentales en Europa. Entre las situaciones más frecuentemente asociadas se encuentran los accidentes de tránsito, cuyas consecuencias suelen ser letales; además, las caídas y quemaduras representan un porcentaje relevante de los casos, mientras que la violencia interpersonal y las autolesiones acaparan otra parte sustancial de las muertes.

Con base en estos hallazgos, el informe de la OMS recomienda implementar medidas específicas que han mostrado eficacia en reducir la mortalidad asociada al consumo de alcohol. Entre ellas menciona elevar la carga fiscal sobre las bebidas alcohólicas, restringir la publicidad de estos productos, limitar los horarios y puntos de venta, reforzar las leyes dirigidas a combatir la conducción bajo los efectos del alcohol y establecer programas de control y asesoramiento temprano dentro del sistema sanitario.

El organismo destacó que la adopción de este conjunto de políticas permitiría reducir de forma significativa el impacto que el alcohol produce sobre la salud pública. Según detalló la OMS, acciones de este tipo podrían evitar decenas de miles de decesos anuales en la región y contribuir a acotar las desigualdades existentes entre los diferentes países europeos en relación con los riesgos asociados al alcohol.