La fotografía de calidad profesional del OPPO Find X9, más cerca con los 100 euros de descuento que trae la Navidad

La integración de un procesador MediaTek Dimensity 9500, acompañado de 12 GB de memoria RAM y una batería de silicio-carbono de 7.025 mAh, apunta a que el OPPO Find X9 se enfoque en ofrecer sesiones fotográficas prolongadas y un funcionamiento eficiente, manteniendo el 80% de la capacidad de la batería tras cinco años y soportando sistemas de carga rápida de 80 vatios y carga inalámbrica de 50 vatios. Este dispositivo, que se presenta en el mercado con una oferta especial de 100 euros de descuento disponible desde el 26 de diciembre hasta el 5 de enero, concentra su atractivo en las cualidades fotográficas avaladas por la colaboración de OPPO con el fabricante sueco Hasselblad. Así lo informó el medio que brindó la información.

Según publicó la plataforma de noticias, el sistema de cámaras del Find X9 incorpora el Hasselblad Master de nueva generación, que une tecnología avanzada de hardware con algoritmos de fotografía computacional. Este conjunto permite captar imágenes con alta fidelidad en la reproducción de colores, una nitidez destacable y un tratamiento eficiente de la luminosidad ambivalente gracias al procesador de imágenes LUMO Image Engine y algoritmos desarrollados por OPPO. Todo esto se apoya en sensores de alta resolución, liderados por una lente principal Sony LYT-808 de 50 MP y 1/1,4 pulgadas, que incrementa la captación de luz hasta un 57% en comparación con modelos anteriores; un ultra gran angular de 50 MP con autoenfoque para fotografía macro, y una cámara teleobjetivo periscopio de 50 MP Sony LYT600.

De acuerdo con la información suministrada, el Find X9 ajusta su procesamiento fotográfico de manera automática según la iluminación de la escena: en ambientes bien iluminados alcanza una resolución predeterminada de 50 MP, superando ampliamente a las imágenes estándar de 12 MP. Si la luz escasea, el sistema alterna entre modos de 25 MP y 12 MP, aplicando métodos de agrupación de píxeles que contribuyen a la reducción del ruido y una mejor definición en las imágenes resultantes. Otro aspecto mencionado por la fuente es la incorporación de un sensor espectral exclusivo, “True Color”, que permite medir con precisión la luz ambiental y asegura que los colores se reproduzcan fielmente, incluso en condiciones lumínicas complicadas.

Para el registro de vídeo, la cámara principal del OPPO Find X9 permite grabar en calidad 4K a 120 fps bajo el estándar Dolby Vision HDR; ofrece además la función 4K Motion Photos, elevando la resolución de secuencias desde 1080p a 4K para producir grabaciones de mayor definición. Esta tecnología, detalló el medio, busca responder a las exigencias de quienes emplean el teléfono como herramienta de registro audiovisual en contextos diversos, tanto de aficionados como de profesionales.

El desempeño eficiente del dispositivo se apoya en técnicas como el Parallel Computing, que, según consignó la publicación, disminuye el uso de la CPU hasta en un 50%, la memoria en un 60% y el consumo energético en un 50%. Esto favorece la autonomía del teléfono y la experiencia de usuario durante el procesamiento de imágenes y el uso simultáneo de varias aplicaciones.

En cuanto al apartado visual, el medio destacó que el Find X9 incluye una pantalla plana con dimensiones de 6,59 pulgadas, resolución 1,5K y tasa de refresco de 120 Hz. Para quienes usan su dispositivo al aire libre, la pantalla soporta un brillo máximo de 3.600 nits, facilitando la visualización incluso bajo la luz directa del sol, mientras que la tecnología de atenuación PWM de alta frecuencia modula el brillo para mejorar el confort visual en diferentes entornos.

OPPO presentó este modelo en tres variedades de color: gris (Titanium Grey), negro (Space Black) y rojo (Velvet Red), ofreciendo una configuración interna de 12 GB de RAM y 512 GB de almacenamiento. El precio estándar es de 999 euros, pero según publicó el medio, desde el 26 de diciembre y hasta el 5 de enero, el smartphone se podrá adquirir con un descuento de 100 euros como parte de una campaña especial. El lanzamiento subraya la apuesta de la marca por destacar en el sector de la fotografía móvil, posicionando al Find X9 como una de las propuestas más innovadoras de 2025 en esta categoría, según reportó la fuente.

El sistema de cámaras diseñado en colaboración con Hasselblad permite a los usuarios acceder a funciones avanzadas en cualquier entorno y condición lumínica, de acuerdo con la información difundida. Además, la integración de un sensor espectral y la flexibilidad de sus distintos modos de captura refuerzan la orientación profesional del modelo.

Entre otras características resaltadas por la fuente, la gran capacidad de la batería no solo apoya largas sesiones fotográficas, sino que extendió la vida útil del dispositivo al garantizar al menos un 80% de rendimiento tras cinco años de uso, además de proveer un sistema de carga rápida e inalámbrica. El procesamiento de imágenes optimizado, la reducción del consumo de recursos y la novedosa pantalla completan la experiencia que OPPO propone con su Find X9, orientando el teléfono a quienes priorizan la fotografía y el contenido audiovisual en sus dispositivos móviles.