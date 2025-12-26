Kim Jong Un ordena aumentar la producción de misiles en Corea del Norte en 2026

Durante una inspección a una planta de armamento, Kim Jong Un destacó que la modernización de la industria de municiones en Corea del Norte no solo requiere la mejora tecnológica de las instalaciones actuales, sino la fundación de nuevas fábricas especializadas para responder a los requerimientos del Ejército Popular de Corea. Según informó la agencia estatal KCNA, el líder norcoreano subrayó que se debe incrementar la eficiencia y modernización en la fabricación de misiles y proyectiles a lo largo del próximo año, al considerar esta labor crucial para fortalecer la capacidad defensiva nacional. Este llamado a expandir y actualizar la base industrial militar sucede en un contexto donde Kim advierte sobre una situación de seguridad cada vez más delicada en la península, atribuyendo a factores externos la agravación de este escenario.

De acuerdo con el reporte de KCNA, Kim Jong Un puntualizó que el sector de misiles y proyectiles resulta indispensable para garantizar la disuasión militar del país. En su visita a la fábrica, acompañado por altos funcionarios, instruyó a los responsables para establecer nuevas empresas dentro del ramo de la industria bélica y mantener una estrategia constante de actualización en los procesos productivos, buscando adecuarlos a una lógica de mayor efectividad y utilidad práctica para las necesidades de las fuerzas armadas.

El medio estatal precisó que estas declaraciones se emitieron un día después de la visita del dirigente norcoreano a una planta dedicada exclusivamente a la construcción de submarinos nucleares. Allí, Kim Jong Un resaltó la urgencia de acelerar el desarrollo de la fuerza naval con modernos sistemas de armamento nuclear. En sus palabras, “dada la negativa situación de seguridad”, desarrollar y modernizar el armamento nuclear de la marina constituye no solo una tarea prioritaria, sino una opción irrenunciable para el aparato militar norcoreano.

La jornadas de inspección y las orientaciones del mandatario coincidieron con un anuncio del Ministerio de Defensa de Corea del Norte sobre la entrada del submarino nuclear estadounidense 'USS Greeneville' en aguas al sur de la península. Según publicó KCNA, la autoridad militar norcoreana interpretó este movimiento como una muestra de que Washington incrementa su presión y su afán de mantener una presencia estratégica, calificando la acción como un elemento que potencia la inestabilidad regional en términos nucleares.

La lectura oficial norcoreana considera que Estados Unidos ha elevado el nivel de su estrategia regional, buscando obtener ventajas al transformar su alianza militar con Corea del Sur en lo que consideran un bloque de confrontación nuclear. Según indicó el Ministerio de Defensa, la administración estadounidense estaría facilitando la evolución de la cooperación militar bilateral hacia el intercambio operativo de armas nucleares, lo que Pyongyang visualiza como una amenaza directa a su seguridad.

“Estados Unidos está cada vez más cerca del nivel crítico en su intento de lograr una ventaja estratégica en la región al hacer que su alianza militar con Corea del Sur evolucione a un bloque de confrontación nuclear al compartir sus armas nucleares”, advirtió la declaración recogida por KCNA. El pronunciamiento oficial supone que el despliegue de submarinos nucleares estadounidenses en la zona forma parte de un esfuerzo deliberado por aumentar la visibilidad y la presión disuasoria sobre Corea del Norte.

KCNA detalló que las autoridades norcoreanas afirman que, pese a la recurrencia de estas maniobras y la demostración de fuerza por parte de Washington, la política de defensa nacional norcoreana mantendrá el rumbo actual. El Gobierno de Pyongyang indicó que analizará “contramedidas” para responder a estas acciones extranjeras, dentro de los lineamientos que define su doctrina de “contención mutua entre Estados con armas nucleares”. El comunicado precisa que se estudiará tanto la forma como el momento de aplicación de dichas medidas, guiándose por criterios de simetría y asimetría en la respuesta.

La postura del régimen, difundida por KCNA, afirma que ninguna estrategia de despliegue estadounidense podrá alterar la determinación norcoreana de continuar con el fortalecimiento de sus capacidades militares. El texto subraya el compromiso de Pyongyang de impulsar sus programas de defensa y desarrollar armamento adaptado a las necesidades actuales, previendo nuevas fases de modernización en la industria armamentística para el año 2026.

En resumen, el plan trazado por Kim Jong Un para el próximo ciclo abarca la ampliación del sector de misiles, la construcción de nuevas fábricas, la implementación de tecnologías de modernización en la fabricación de municiones, y la pronta respuesta a lo que considera provocaciones militares externas, destacó la agencia KCNA. Las autoridades norcoreanas han insistido en que su enfoque responde a la evolución de la situación de seguridad y a la percepción de amenazas derivadas de la cooperación militar entre Estados Unidos y Corea del Sur.