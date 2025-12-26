Grant Thornton International logra ingresos récord de 7.215 millones al cierre de su ejercicio fiscal

La firma de servicios profesionales Grant Thornton cuenta actualmente con cerca de 80.000 empleados en todo el mundo, cifra que representa un alza del 5,3% respecto al periodo anterior, como resultado de la expansión constante y sostenida de la compañía. Según informó el medio Grant Thornton International, la compañía cerró su ejercicio fiscal 2025 el 30 de septiembre con unos ingresos globales de 8.500 millones de dólares, equivalentes a 7.215 millones de euros, lo que supone un incremento del 5,9% con respecto al año anterior y del 6,1% si se consideran los resultados a tipo de cambio constante. Con este resultado, Grant Thornton logra un máximo histórico y consolida el cierre exitoso de su plan estratégico 2020-2025, en un contexto marcado por elevada volatilidad y desafíos en los mercados internacionales.

Durante el lustro comprendido entre 2021 y 2025, la empresa registró una progresión continuada de sus ingresos a nivel global, pasando de los 6.600 millones de dólares (5.603 millones de euros) hasta alcanzar los actuales 8.500 millones. Esto se traduce en una tasa de crecimiento anual compuesta cercana al 6,5%, detalló el medio. Grant Thornton atribuye este desempeño principalmente al crecimiento orgánico, impulsado por una política de inversiones sostenidas en distintos ámbitos: refuerzo de la calidad del servicio, mejora en la gestión de riesgos, incorporación de nuevas capacidades tecnológicas y desarrollo del talento interno, elementos que han contribuido a fortalecer la cohesión y resiliencia de la red.

El informe de la firma recogido por Grant Thornton International señala que 93 de las firmas miembro incrementaron sus ingresos durante el año fiscal, y más del 53% lograron aumentos de dos dígitos. Este dato evidencia, según la compañía, que el crecimiento se ha mantenido de manera consistente y extendida en diferentes geografías. El análisis por regiones muestra que África lideró con un crecimiento del 16,2%, seguida de Asia Pacífico con un 11,2%, Europa y Oriente Medio con un 7,4% y, en último lugar dentro de las grandes regiones, América con un 2,7%. La red también destaca un aumento medio de ingresos del 10,8% en lo que denomina “mercados estratégicos”, con evoluciones destacadas en países como Singapur, India, Filipinas, Brasil, Tailandia, Turquía, Grecia, Emiratos Árabes Unidos, Países Bajos, Corea del Sur, Francia, España y Australia. Esto pone de manifiesto el alcance y diversidad geográfica de la expansión.

Desde la perspectiva de las líneas de servicio, la información recabada por Grant Thornton International revela una evolución equilibrada entre áreas. El segmento de 'Assurance' registró un aumento del 7,9%, 'Advisory' avanzó un 4,7% y 'Tax' creció un 4,5%. La empresa interpreta estos datos como reflejo de la fortaleza de su modelo multidisciplinar y de su capacidad para responder a las necesidades cambiantes de las empresas del mercado medio. Además, la compañía ha extendido la incorporación de capital privado en sus firmas miembro, lo cual, a juicio de Grant Thornton International, ha abierto nuevas oportunidades tanto para la red como para los clientes.

“El crecimiento registrado tanto por líneas de servicio como por regiones, junto con las inversiones realizadas en calidad, gestión del riesgo, tecnología y talento, nos permite afrontar con solidez un contexto de incertidumbre global y nos posiciona de forma muy favorable para la siguiente etapa de desarrollo de la Firma”, declaró Ramón Galcerán, presidente de Grant Thornton en España, en declaraciones recogidas por el medio. Peter Bodin, consejero delegado global de Grant Thornton International, cuyo mandato concluye el 1 de enero de 2026, afirmó en declaraciones recogidas por Grant Thornton International: “Hemos construido una red cohesionada con un claro enfoque en servicios profesionales de máxima calidad para empresas del segmento mid-market y grandes, al tiempo que hemos incorporado nuevas dinámicas como la inversión de capital privado en nuestras firmas miembro. Estos cambios aportan oportunidades muy interesantes tanto para nuestra red como para nuestros clientes”.

A nivel general, la compañía explica al medio que estos resultados permiten concluir el ciclo de su estrategia 2020-2025, etapa en la que la multinacional ha buscado reforzar la cohesión interna, la resiliencia y preparar a la organización para nuevos retos y contextos económicos. La combinación de inversiones, desarrollo de talento, innovación tecnológica y diversificación geográfica ha sido clave en una etapa definida por la volatilidad y las incertidumbres globales, tal como insistió Grant Thornton International.

El desempeño actual de la firma, documentado por Grant Thornton International, pone de relieve la solidez de su modelo operativo y el éxito de una expansión basada en el crecimiento orgánico. Tanto el aumento del número de profesionales como la evolución de los ingresos confirman, en palabras de sus responsables, la preparación de la red para afrontar la siguiente fase de desarrollo y respuesta a las demandas del mercado internacional.