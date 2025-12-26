España será la mayor economía de habla hispana al menos hasta 2040, según la Liga Económica Mundial

La economía española, según estimaciones del Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales (Cebr), mantendrá la duodécima posición en el ranking mundial de Producto Interno Bruto (PIB) hasta 2040. Así lo publicó la Liga Económica Mundial (WELT), que prevé que España termine 2025 con un PIB de 1,88 billones de dólares (1,6 billones de euros), situándose inmediatamente por detrás de Brasil y precediendo a México, que alcanzaría los 1,86 billones de dólares (1,58 billones de euros). Esta proyección asegura a España el primer lugar entre los países de habla hispana en términos económicos durante al menos los próximos 15 años.

De acuerdo con el reporte de la WELT divulgado por el Cebr, las previsiones apuntan a que España mantendrá su posición para el final del periodo estudiado, con un PIB en 2040 estimado en 3,37 billones de dólares (2,86 billones de euros). En ese año, la economía española solo sería superada en Europa por Alemania, que permanecería como la mayor potencia económica del continente, e Italia, que ocuparía la undécima posición global tras perder dos puestos respecto a su ubicación en 2025. Inmediatamente después de España en la tabla mundial se situaría Corea del Sur.

El informe detallado por Cebr calcula que México, otra de las grandes economías de habla hispana, se ubicará en el puesto 13 al concluir el año 2025, con un PIB de 1,86 billones de dólares. No obstante, México no alcanzaría a España en el ranking al cierre de la proyección, descendiendo al puesto 15 a medida que el PIB mexicano llegara a 3,27 billones de dólares (2,78 billones de euros) en 2040.

El estudio mencionado anteriormente también examina la evolución histórica de España en la Liga Económica Mundial. Según consignó la WELT, en 2003, España figuró en la octava posición, descendiendo a la novena en 2009 y luego a la duodécima en 2010, donde ha permanecido desde entonces. Esta tendencia demuestra una pérdida gradual de peso en la clasificación internacional, aunque la economía española sigue liderando entre los países de habla hispana.

Respecto al PIB per cápita, el Cebr ubica a España en el puesto 33 a lo largo del año 2025. Este indicador, que mide la riqueza media por habitante, disminuirá progresivamente hasta el puesto 38 en 2040, según prevé la organización. Estas cifras resaltan la diferencia entre el tamaño absoluto de la economía española y su posición en términos de riqueza per cápita, inferior a la que ostenta por volumen de PIB total.

En el contexto internacional, el Cebr reporta que Estados Unidos conservará el primer puesto en la tabla mundial de PIB hasta 2040, aunque estima que China, posición dos durante el periodo analizado, alcanzará a superar a la economía estadounidense en el año 2045. La última edición de la Liga Económica Mundial explica que este cambio de liderazgo responde fundamentalmente a un ajuste a la baja en las perspectivas de crecimiento a largo plazo de Estados Unidos, más que a una transformación estructural relevante en la economía china.

La proyección sitúa a India como protagonista del mayor ascenso: terminará 2025 en quinto lugar, superará a Japón en 2026 para situarse cuarto, y luego adelantará a Alemania en 2029, consolidándose en la tercera posición global como mínimo hasta 2040, según el Cebr. Alemania, en tanto, terminaría el periodo como la cuarta economía mundial y la mayor en Europa, desplazando a Japón al sexto lugar, un descenso desde la cuarta posición estimada para el presente año.

En cuanto al Reino Unido, el informe publicado por la WELT señala que su economía logrará escalar una posición en el ranking internacional y, en 2040, ocupará el quinto puesto. Francia mantendría su séptima ubicación a lo largo de todo el horizonte considerado y Canadá también conservaría el décimo puesto. Por el contrario, Rusia sufriría una caída desde el octavo hasta el decimosexto lugar, mientras que Italia bajaría del noveno en 2025 al undécimo para 2040.

La comparación del PIB global muestra una expansión notoria, según detalló la Liga Económica Mundial: se prevé que la producción económica total del planeta pase de 117 billones de dólares (99,3 billones de euros) estimados para 2025 a unos 227 billones de dólares (192,7 billones de euros) en 2040.

El análisis sobre el PIB per cápita coloca a Luxemburgo en el liderato de este indicador hasta 2040, seguido de Irlanda, que mantendría el segundo lugar al menos hasta ese año, y Suiza, que se quedaría en la tercera posición, según el Cebr.

Estas proyecciones, recogidas por el medio WELT a partir del informe del Centro de Investigaciones Económicas y Empresariales, definen el escenario futuro de España como la mayor economía hispanohablante, consolidando su lugar tanto en la tabla mundial como en el contexto de los países hispanoparlantes en las próximas décadas.