Erdogan promete a Burhan "fortalecer" la cooperación entre Ankara y Sudán

El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, enfatizó la urgencia de tomar "medidas serias y decisivas" para frenar los crímenes contra la humanidad en Sudán, destacando especialmente la situación en El Fasher, donde decenas de miles de civiles permanecen atrapados, según informó la agencia Anadolu. Esta declaración se produjo durante una reunión en Ankara con Abdelfatá al Burhan, jefe del Ejército sudanés y presidente del Consejo Soberano de Transición, en la que ambos mandatarios anunciaron una alianza reforzada en múltiples sectores y abordaron la emergencia humanitaria que afecta a la región de Darfur.

De acuerdo con la información difundida por la agencia Anadolu y medios oficiales turcos, Erdogan aseguró que la cooperación entre Ankara y Jartum se ampliará en áreas como comercio, agricultura, industrias de defensa y minería, con el objetivo de propiciar un acercamiento integral entre ambos países. Durante el encuentro, el presidente turco lamentó la crisis desencadenada por el conflicto interno sudanés, que empezó en abril de 2023 debido a disputas surgidas durante el intento de integración de las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) en el aparato militar regular, lo que frustró las esperanzas de transición política tras la caída en 2019 del régimen de Omar Hasán al Bashir y, posteriormente, la destitución del primer ministro Abdalá Hamdok en 2021.

El mandatario turco calificó la situación humanitaria como una de las peores a nivel global, señalando que las acciones recientes en El Fasher, la capital de la histórica región de Darfur, equivalen a "crímenes contra la humanidad". Señaló que entre 70.000 y 100.000 civiles continúan bloqueados en la ciudad desde octubre, tras la toma del área por parte del grupo paramilitar RSF. Erdogan mencionó que las Fuerzas de Apoyo Rápido han sido acusadas de implementar una campaña de exterminio, resultado de meses de asedio sostenido sobre la población local.

Además de los aspectos humanitarios, Erdogan manifestó el compromiso de Turquía con la ayuda material y la asistencia a la población sudanesa, indicando que su país continuará proporcionando ayuda humanitaria. Expresó también la voluntad de Ankara de respaldar la paz y la estabilidad en Sudán a través de una estrategia que busca la preservación de la integridad territorial y la consecución de un alto el fuego duradero. “Turquía desea preservar la paz, la estabilidad y la integridad territorial en Sudán, y el objetivo es establecer una paz duradera mediante un alto el fuego”, declaró, según consignó Anadolu.

La reunión incluyó una cena de trabajo en la que participaron el ministro de Exteriores Hakan Fidan, el ministro de Defensa Yasar Guler, el titular de Agricultura Ibrahim Yumakli, así como el jefe de la inteligencia turca, Ibrahim Kalin, y asesores presidenciales, detalló el medio turco. Posteriormente, el Consejo Soberano de Sudán difundió un comunicado sobre la visita de Burhan, invitado oficialmente por Erdogan, en el que se subrayó la importancia del fortalecimiento de las relaciones bilaterales y de la cooperación en diferentes ámbitos. Ambos líderes discutieron formas de potenciar el vínculo entre Ankara y Jartum, con el objetivo de encontrar soluciones conjuntas a los desafíos presentes.

Según publicó Anadolu, la entrega de drones y otros apoyos por parte de Turquía a las Fuerzas Armadas sudanesas se enmarca en el contexto de la guerra que enfrenta a las fuerzas regulares contra las RSF. Este apoyo ocurre en un entorno en el que países diversos han intervenido respaldando a diferentes actores involucrados en el conflicto. El enfrentamiento ha desencadenado desplazamientos masivos, la emergencia de refugiados y el colapso de infraestructuras críticas, así como la proliferación de enfermedades, lo que imposibilita la atención adecuada de cientos de miles de personas afectadas.

Diversos reportes internacionales, citados por Anadolu, muestran que la guerra obstaculizó la transición democrática prevista tras la caída de Al Bashir y la posterior asonada golpista de 2021, deteriorando aún más el panorama político, económico y social del país africano. La extensión del conflicto y la complejidad derivada de la participación de actores externos han contribuido al agravamiento de la crisis humanitaria, colocando a Sudán bajo alerta global por la magnitud de su emergencia.

Anadolu añadió que el apoyo turco a Sudán forma parte de una estrategia regional más amplia para reforzar la presencia de Ankara en África, a través de acuerdos de cooperación y asistencia técnica, principalmente en sectores estratégicos identificados durante las conversaciones entre los mandatarios y sus respectivos equipos ministeriales. Las autoridades sudanesas también manifestaron su intención de profundizar la relación con Turquía, apostando por la colaboración en salud, educación y en el desarrollo de infraestructuras.

La crisis actual en Darfur y el resto del territorio sudanés sigue provocando preocupación en instancias internacionales por el número de desplazados, refugiados y el desabastecimiento de bienes esenciales. Las autoridades turcas han reiterado la voluntad de ofrecer canales de ayuda humanitaria y promover vías diplomáticas para lograr la pacificación interna, declaró Erdogan en línea con el comunicado publicado por la Presidencia turca.