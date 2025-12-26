El Papa lamenta que quienes apuestan por la paz sean "ridiculizados" y acusados de "favorecer a adversarios y enemigos"

Al evocar la figura de san Esteban, León XIV destacó que, pese a los desafíos y adversidades asociados con la defensa pacífica de la fe, "el martirio es un nacer al cielo", según consignó Vatican News. El Pontífice vinculó el testimonio del protomártir con la opción consciente de encarar la vida y la historia con amor, advirtiendo a los fieles que es necesario elegir la luz y no transitar con indiferencia ante las realidades del prójimo. En este contexto, instó a reflexionar sobre la entrega de Esteban y el misterio del nacimiento de Jesús.

El medio Vatican News detalló que el mensaje del Papa se centró este 26 de diciembre, durante el Ángelus, en quienes, al seguir el ejemplo de san Esteban, enfrentan rechazo, exclusión e incomprensión por elegir caminos no violentos y apostar por la auténtica esperanza cristiana. León XIV lamentó públicamente que aquellas personas que hoy eligen la paz y han optado por el camino desarmado de Jesús y de los mártires suelen ser ridiculizadas y marginadas del debate público. Agregó que no pocas veces se las acusa de favorecer los intereses de adversarios y enemigos por su postura firme en favor de la no violencia.

Durante la celebración de la fiesta de san Esteban, que en Italia y en el Vaticano se conmemora como día festivo, León XIV compartió su reflexión con los fieles reunidos en la Plaza de San Pedro, observando que "quien cree en la paz y ha elegido el camino desarmado de Jesús y de los mártires, es a menudo ridiculizado, excluido del debate público y, no pocas veces, acusado de favorecer a adversarios y enemigos". Estas declaraciones se presentaron como parte de su exhortación a mirar el ejemplo de los mártires no como una fatalidad, sino como una experiencia transformadora a la luz de la fe.

Según Vatican News, el Papa vinculó el martirio de san Esteban con un proceso de "nacer a la luz" y con la capacidad de decidir conscientemente afrontar la realidad sin permanecer pasivo. "Venimos al mundo sin decidirlo, pero luego pasamos por muchas experiencias en las que se nos pide cada vez más conscientemente 'venir a la luz', elegir la luz", expresó el Pontífice, quien abordó la relación entre la innecesaridad de nacer y la toma de postura ante la vida, en línea con el mensaje de entrega y valentía del primer mártir cristiano.

El Papa también subrayó que la verdadera esperanza cristiana supera el simple optimismo, ya que se trata de una fuerza que emerge al reconocer y respetar la dignidad de los demás. "Es una fuerza gratuita, presente en el corazón de todos, que se reactiva y se comunica de manera irresistible cuando alguien comienza a mirar a su prójimo de otra manera, a ofrecerle atención y reconocimiento", aseguró León XIV, de acuerdo a lo registrado por Vatican News. El líder religioso remarcó que mirar al otro con atención transforma las relaciones y la convivencia en el seno de la sociedad.

León XIV insistió en que no se debe pasar indiferente cuando otros sufren por seguir caminos de paz o por buscar la justicia. Reiteró que el martirio —leído desde la fe cristiana— no implica solamente sufrimiento, sino también una mirada renovada hacia el sentido de la vida y la misión personal. Su discurso marcó el tono del Ángelus de este día, haciendo especial énfasis en las dificultades que enfrentan quienes rechazan la violencia, recordando episodios contemporáneos de persecución y exclusión.

Tal como informaron medios vaticanos, el Pontífice situó su mensaje en la importancia de superar la indiferencia para mantener viva la esperanza y la solidaridad, especialmente en un contexto de dificultades e incomprensión. Sus declaraciones se inscriben en una tradición de discursos navideños que buscan movilizar a los creyentes hacia una actitud activa frente a la injusticia y la discriminación.

El pronunciamiento del Papa León XIV, realizado desde la ventana del Palacio Apostólico, fue seguido por miles de fieles que acuden a la Plaza de San Pedro durante las celebraciones de la octava de Navidad y responde al calendario litúrgico que une la memoria de los mártires al mensaje de nacimiento, luz y dignidad humana que caracteriza estas fechas, según informó Vatican News.