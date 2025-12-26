El nuevo Xiaomi 17 Ultra continúa apostando por la fotografía profesional e incorpora una batería de 6.800 mAh

Xiaomi anunció una versión de su nuevo buque insignia con la firma de Leica, reforzando la colaboración estratégica en tecnología de imagen que ambas compañías han venido desarrollando para destacar en el terreno de la fotografía móvil. Según publicó Europa Press, este lanzamiento se dio junto a la presentación oficial del Xiaomi 17 Ultra en un evento celebrado en Pekín, donde la marca detalló las especificaciones avanzadas del dispositivo, su orientación a la fotografía profesional y el enfoque en autonomía gracias a su batería de alta capacidad.

El medio Europa Press detalló que el Xiaomi 17 Ultra integra la batería de mayor capacidad implementada por la firma en un dispositivo móvil, con 6.800 mAh diseñados para aumentar la autonomía y ofrecer una experiencia prolongada a los usuarios. La tecnología de carga del dispositivo permite recargar el equipo de manera ultrarrápida, soportando carga por cable de 90 W, carga inalámbrica de 80 W, así como opciones de carga inversa tanto por cable (22,5 W) como inalámbrica (20 W).

En la parte trasera destaca un módulo circular de cámaras de gran tamaño, aspecto característico que busca reforzar el posicionamiento del modelo en el segmento premium, según reportó Europa Press. El teléfono cuenta con una cámara principal desarrollada junto con Leica: un sensor Light Fusion 1050Ls de una pulgada y 50 megapíxeles, apertura f/1.63 y estabilización óptica (OIS), complementado por una lente ultra gran angular de 50 megapíxeles y apertura f/2.2, y un teleobjetivo de 200 megapíxeles de apertura f/2.6, capaz de cubrir distancias focales de entre 75mm y 400mm digitalmente. La cámara frontal alcanza los 50 megapíxeles, reforzando la apuesta por ofrecer calidad fotográfica en ambas caras del dispositivo.

Europa Press también informó que el Xiaomi 17 Ultra utiliza una pantalla AMOLED LTPO de 6,9 pulgadas con una resolución de 2.608 x 1.200 y una densidad de 422 píxeles por pulgada. Este panel es capaz de alcanzar picos de brillo de hasta 3.500 nits y sostiene una tasa de refresco de 120 Hz, características verificadas para mejorar la experiencia visual incluso en entornos con iluminación intensa. Además, el dispositivo es compatible con Dolby Vision, buscando enriquecer la calidad del contenido multimedia.

El diseño del equipo, según detalló Europa Press, presenta un cuerpo de 8,3 milímetros de grosor y un peso de 227 gramos, con acabados en tonos negro, blanco, violeta y verde oscuro, siendo este último caracterizado por un brillo distintivo en la parte posterior. Esta variedad de colores y la estética de esquinas redondeadas y bordes rectos complementan la imagen del modelo en el mercado de gama alta.

El teléfono está equipado con el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm, lo que permite un rendimiento eficiente en gestión de aplicaciones y procesos exigentes, según publicó Europa Press. El Xiaomi 17 Ultra está disponible en configuraciones de memoria RAM LPDDR5X de 12 o 16 GB y almacenamiento UFS 4.1 de 512 GB o 1 TB, permitiendo elegir entre distintas versiones en función de las necesidades de capacidad y velocidad.

El sistema operativo seleccionado para el dispositivo es Xiaomi HyperOS 3, basado en Android 16, que brinda utilidades avanzadas como la función de ‘mirroring’ con otros aparatos y herramientas de integración extendida con ‘smartphones’ de Apple, conectividad Bluetooth y NFC, compatibilidad con WiFi 7 y soporte para comunicación por satélite.

Europa Press indicó que la comercialización en China inicia desde los 6.999 yuanes, equivalentes a aproximadamente 845,68 euros al cambio. Se espera que la versión global del Xiaomi 17 Ultra sea presentada durante el Mobile World Congress (MWC) de Barcelona, evento que reúne a los principales actores del sector tecnológico móvil a nivel internacional.